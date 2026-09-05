В ЛНР в ходе атак украинских боевиков погибли пять человек за сутки

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Тяжелые сутки для нашей республики: погибли пять человек, среди них подросток, еще пятеро ранены», – написал Пасечник в Max.

В городском округе Лисичанска при детонации мины погиб 29-летний тракторист, в Краснодонском муниципальном округе сдетонировали несколько взрывоопасных предметов, там погиб 14-летний подросток, еще один 13-летний получил ранения.

В Брянке ВСУ намеренно нанесли удар по легковушке, погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мать. В Луганске дрон также атаковал легковую машину, погиб 35-летний мужчина, 26-летний мужчина получил ранения.

Помимо человеческих жертв, зафиксированы значительные разрушения. Противник нанес удары по девяти муниципалитетам, повредив автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при обстреле пункта пропуска в республике осколочные ранения получила несовершеннолетняя девочка.

Несколькими днями ранее от ударов украинских беспилотников погибли 16-летний подросток и еще один мирный житель.

В середине того же месяца в городе Рубежное из-за удара по машине аварийной бригады скончались трое работников.