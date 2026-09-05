Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
В ЛНР в ходе атак украинских боевиков погибли пять человек за сутки
В результате атак украинских вооруженных формирований на территорию Луганской народной республики за сутки погибли пять мирных жителей, включая одного подростка, сообщил глава региона Леонид Пасечник.
«Тяжелые сутки для нашей республики: погибли пять человек, среди них подросток, еще пятеро ранены», – написал Пасечник в Max.
В городском округе Лисичанска при детонации мины погиб 29-летний тракторист, в Краснодонском муниципальном округе сдетонировали несколько взрывоопасных предметов, там погиб 14-летний подросток, еще один 13-летний получил ранения.
В Брянке ВСУ намеренно нанесли удар по легковушке, погибли 23-летняя девушка и ее 63-летняя мать. В Луганске дрон также атаковал легковую машину, погиб 35-летний мужчина, 26-летний мужчина получил ранения.
Помимо человеческих жертв, зафиксированы значительные разрушения. Противник нанес удары по девяти муниципалитетам, повредив автомобили, жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа при обстреле пункта пропуска в республике осколочные ранения получила несовершеннолетняя девочка.
Несколькими днями ранее от ударов украинских беспилотников погибли 16-летний подросток и еще один мирный житель.
В середине того же месяца в городе Рубежное из-за удара по машине аварийной бригады скончались трое работников.