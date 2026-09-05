Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
Эксперты: Отказ США от проекта Equal Earth связан с территориальными претензиями Вашингтона
Дискуссия вокруг, казалось бы, сугубо технического вопроса – принятия Генассамблеей ООН картографической проекции Equal Earth – неожиданно обнажила глубинные механизмы американской внешней политики, это голосование стало маркером сразу нескольких тревожных для Вашингтона процессов, рассказали эксперты газете ВЗГЛЯД. США оказались единственной страной, которая выступила против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку новой картографической проекции.
«Ситуация с проекцией Equal Earth лишний раз подтверждает: наука, особенно в западном прочтении, давно перестала быть нейтральной сферой. Она встроена в систему обслуживания интересов правящего класса. Те, кто поддерживает существующую повестку, получают гранты, публикации, доступ в медиа. Те, кто занимает альтернативную позицию, оказываются аутсайдерами. Поэтому попытки Вашингтона подать свой отказ как борьбу с «идеологической повесткой» выглядят лукавством: идеологизирована именно американская наука, работающая на сохранение статус-кво», – считает доктор политических наук Павел Селезнев, декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ.
За нежеланием менять картографическую проекцию стоят конкретные геополитические и экономические интересы. По словам эксперта, это прежде всего Арктика.
«Разворачивается серьезная битва за арктические акватории: помимо колоссальных природных ресурсов, это контроль над спутниковыми группировками, баллистикой ракет через Северный полюс, стратегическими маршрутами. США активно пытаются воспрепятствовать развитию российского Северного морского пути, лоббируя идею о том, что ряд проливов не относится к акватории России, а является международным. Пересмотр карт в любом виде для Вашингтона опасен, потому что география – это не только суша или море. Это недра, полезные ископаемые, контроль над пространством и в конечном счете – возможность диктовать условия», – пояснил спикер.
Селезнев отметил, что американцы всегда действуют избирательно: когда им выгодно, они объявляют свою позицию «прописной истиной» и «незыблемым законом». «Когда же возникает риск, что международное решение ограничит их свободу маневра, они его блокируют. Характерно, что Вашингтон до сих пор не присоединился к целому ряду международных соглашений, включая морские. Логика гегемона проста: любые международные договоренности для него не указ, если они мешают диктовать волю другим», – добавил собеседник.
По мнению политолога, нельзя игнорировать и тот факт, что инициативу продвигал Африканский союз. «Противостояние Глобального Севера и Глобального Юга никуда не делось – более того, оно нарастает. В основе западной политики лежит ограниченное мышление, унаследованное от Томаса Мальтуса и его современной версии – «теории золотого миллиарда»: ресурсов на всех не хватит, численность населения планеты нужно сокращать. Отсюда войны, эпидемии (с учетом всей истории с биолабораториями), голод и искусственное поддержание нестабильности», – рассуждает эксперт.
Африка сегодня все больше осознает свою субъектность. Континент находится в фокусе внимания мировых держав благодаря колоссальным природным богатствам и относительной легкости их добычи. По словам Селезнева, африканские лидеры все чаще демонстрируют самостоятельность, и это безумно раздражает Запад, привыкший за столетия колониализма и рабовладения к односторонней эксплуатации.
«Когда Африка идет вразрез с линией Вашингтона, гегемон огрызается и пытается поставить ее на место. Но Африка уже не та, что была десятилетия назад.
Регион интересен всем – и Западу, и Китаю, и России, для которой сейчас происходит своего рода «второе пришествие» на континент: слишком многое было построено в советскую эпоху и слишком многое мы тогда оставили», – сказал Селезнев.
Отдельного внимания заслуживает упоминание Вашингтоном «вопросов репараций». «Сама постановка вопроса удивляет. Американцы никогда никому репарации не платили и платить не собираются. Их логика всегда была обратной: с кого-то потребовать, отжать по полной, а потом объявить, что «так и было». Поэтому ссылка на угрозу репараций – это скорее попытка найти формальный повод для блокирования неудобной инициативы, чем реальное опасение», – считает политолог.
Показательно, что даже ближайшие союзники по НАТО и G7 не поддержали Вашингтон. «Этому есть простое объяснение: выгода от сохранения прежней картографической модели есть только у США. То, чего боится Вашингтон – пересмотр границ, акваторий, зон влияния – его союзников волнует в меньшей степени. И хотя у ряда стран есть свои интересы, например, в Арктике, они не настолько критичны, чтобы идти на открытую конфронтацию с большинством в ООН ради американских амбиций», – пояснил декан.
Есть и более циничная версия: союзники постепенно осознают, что они для США — расходный материал. «Президент Турции Тайип Эрдоган точно сформулировал принцип нынешнего времени: если ты не сидишь за столом переговоров, тебя подают в меню. Союзники Вашингтона давно находятся в этом меню, но проблема в том, что их политический истеблишмент слишком недалек, чтобы всерьез об этом рефлексировать», – отметил эксперт.
В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев считает, что
спор вокруг картографической проекции Equal Earth только на первый взгляд кажется узкоспециальным.
«На самом деле он вскрывает куда более глубокий процесс: меняющееся отношение США к международным институтам и к самой географии как инструменту политики. У администрации Дональда Трампа сформировалось особое отношение к названиям и картам. Мы уже видели переименование Мексиканского залива в Американский, озера Онтарио – в озеро Америка. Теперь заявлено о планах изменить названия океанов. Это не просто эксцентричные жесты. За ними стоит логика: если картография закрепляет существующие названия и делает их общепринятыми, то контроль над картой – это контроль над реальностью», – подчеркивает эксперт.
По его словам, американцы уже занимаются фактическим территориальным переделом и разговоры о Гренландии – не фантазии. «Там живет всего около 60 тысяч человек, и многие уже не исключают, что в случае присоединения остров переименуют в «Трампландию». Канада как 51-й штат – тоже не шутка: даже если прямой аннексии не произойдет, вопрос о развале страны на несколько частей вполне реален. В американском экспертном сообществе ходят карты, согласно которым все, что к северу от Панамского канала, должно стать территорией США – включая Мексику и прочие государства. Перспективная цель Вашингтона – распространение влияния на весь Североамериканский континент», – рассказал американист.
Что касается океанов, то здесь аппетиты наталкиваются на реальность: на Атлантический и Индо-Тихоокеанский регионы выходят десятки государств, и силовым методом переименовать их не удастся, но сама попытка показательна.
Более широкий контекст – пересмотр отношения США к ООН в целом. Васильев отметил, что в республиканском истеблишменте все громче звучат разговоры о том, что Организацию пора отправить на свалку истории.
«Для демократов ООН – это инструмент управления миром через известную структуру, которую можно подмять под себя. Для республиканцев – пережиток ялтинско-потсдамской системы, который больше не нужен», – пояснил политолог.
Изначально ООН задумывалась Рузвельтом как прообраз мирового правительства и само название указывало на этот замысел. «Предполагалось, что пять держав с правом вето возьмут на себя ответственность за мировую безопасность и станут ядром глобального управления. Но единства между ними не получилось, и проект забуксовал... Сегодня республиканцы вернулись к классической имперской логике: мир однополярный, США должны опираться на собственную силу, как Римская империя, и никакие международные форумы им не нужны. Отсюда и скепсис по отношению к ООН», – говорит эксперт.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон выступил против принятия резолюции Генассамблеи ООН в поддержку картографической проекции Equal Earth, которая точнее передает реальные размеры Африки и других регионов мира.
США стали единственной страной, проголосовавшей против проекта резолюции. Документ поддержали 164 государства. При этом шесть стран воздержались, среди них Украина, Молдавия, Грузия, Сербия, Литва и Эстония.
Американский представитель Ярина Ференцевич перед голосованием назвала документ частью «радикального идеологического проекта». По мнению Вашингтона, обсуждение картографических проекций и вопросов репараций отвлекает ООН от ее прямых обязанностей – решения реальных проблем международной безопасности, мира и межгосударственных отношений.