Собянин поздравил москвичей с Днем города

Собянин поблагодарил жителей Москвы за вклад в победу в День города

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр столицы Сергей Собянин в видеообращении поздравил жителей с Днем города и выразил признательность за их участие в достижении общей победы, передает ТАСС.

«Дорогие москвичи, сердечно поздравляю вас с днем рождения Москвы. Сегодня нашему городу исполнилось 879 лет. Почти девять столетий, которые вобрали в себя много славных и героических дел. И сегодня мы продолжаем великие традиции, заложенные нашими отцами и дедами», – заявил градоначальник в видеопоздравлении, размещенном в его официальном канале в «Максе».

Глава города отметил, что столица преодолела множество испытаний, каждый раз справляясь с трудностями и становясь только крепче. Он поблагодарил горожан за упорный труд, поддержку и оптимизм, выразив особую признательность тем, кто приближает победу на передовой и в тылу.

Празднование 879-летия Москвы проходит 5 и 6 сентября. Мероприятия организованы в историческом центре, парках, а также в учреждениях культуры и образования по всей столице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле мэр столицы Сергей Собянин подписал распоряжение о праздновании Дня города 5 и 6 сентября.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о планах Владимира Путина посетить торжественные мероприятия.

Ранее градоначальник отметил огромный вклад тысяч жителей Москвы в поддержку специальной военной операции.