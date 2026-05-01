Путин присвоил звание Героя Труда пятерым россиянам
Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении пятерым гражданам звания Героя Труда.
Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации. «За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя Труда Российской Федерации», – отмечается в тексте распоряжения.
Почетного статуса удостоились пять человек. Среди них оказались актриса театра «Современник» Марина Неелова, руководитель лаборатории НИИхиммаш Леонид Бобе и генеральный директор компании «Мостострой-11» Николай Руссу. Также награду вручили токарю воронежского предприятия «Электронспецтехника» Анатолию Свиридову и доктору медицинских наук Шлеме Спектору.
Кроме того, президент отметил коллектив РГХПУ имени Строганова. Учебному заведению вручили почетный знак за успехи в труде. Стоит отметить, что данные государственные награды были учреждены в 2013 и 2021 годах.
Ранее глава государства присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.