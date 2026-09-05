Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Протестующие в балаклавах парализовали работу британского порта Дувр
Десятки людей в черном перекрыли дороги у крупнейшего паромного порта Британии
Десятки людей парализовали работу английского порта Дувр, расположенного в юго-восточном графстве Кент, сообщает телеканал Sky News.
Участники акции вышли на основные круговые дороги вблизи международного терминала в графстве Кент, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News. Лица собравшихся скрыты под масками. Местная полиция уже вступила в диалог с активистами. «Мы в курсе проходящих протестов», – заявили представители правоохранительных органов. Требования и мотивы собравшихся пока остаются неясными.
Руководство гавани сообщило в соцсети X о полной транспортной блокаде территории. Паромные компании предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов во Францию. Дувр является ключевым транспортным узлом Британии для связи с Европой. Ежегодно через него проходит около трети всего товарооборота с ЕС на сумму порядка 144 млрд фунтов стерлингов, или 196 млрд долларов. В 2024 году терминал обслужил более девяти миллионов пассажиров и двух миллионов грузовиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной текущего года правительство Великобритании закрыло доступ в пролив Ла-Манш для подсанкционных российских судов. Ранее британский военный фрегат сопроводил российскую подводную лодку через Дуврский пролив. В марте 2024 года британские фермеры перекрыли движение тракторами в городе Кентербери в знак протеста.