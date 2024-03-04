В Британии протестующие фермеры перекрыли движение

В британском Кентербери протестующие фермеры на тракторах перекрыли движение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению издания, фермеры в воскресенье организовали медленную колонну в Кентербери в знак протеста против импорта продовольствия, кульминацией которого стало перекрытие кольцевой дороги более чем 200 тракторами, передает РИА «Новости».

Некоторые водители, проезжающие мимо, сигналили в поддержку фермеров, отмечает издание.

По информации Telegraph, среди английских фермеров все чаще звучат призывы выходить на акции протеста из-за малой прибыли и больших затрат на производство. Поводом стали планы властей изменить схему предоставления субсидий – в обмен на них сельхозпроизводители теперь должны будут выделять часть земли под меры по сохранению окружающей среды, например, посадку деревьев.

Ранее директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков заявил, что протестные акции фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе.