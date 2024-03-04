Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.26 комментариев
ООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе
ООН: Протестные акции фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе
Протестные акции фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.
«Безусловно, эти протестные акции могут вызвать кратковременные перебои в производственно-сбытовых циклах и даже местный товарный дефицит», – сказал Кобяков в интервью ТАСС.
При этом он подчеркнул, что нужно переоценивать влияние европейских протестов на другие регионы мира.
Представитель ООН считает, что европейские фермеры справедливо жалуются на сокращение и отмену субсидий на топливо и другие ресурсы, поскольку отпускные цены падают, а издержки растут.
Кроме того, на настроение фермеров влияют «жесткое продавливание зеленой повестки со стороны Еврокомиссии, диктат розничных торговых фирм», трудности с выплатой кредитов и демпинг со стороны государств, не входящих в Евросоюз.
Кобяков отметил, что если фермеры сократят посевные площади, то европейская пшеница вырастет в цене.