ООН: Протесты фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе

ООН: Протестные акции фермеров могут вызвать товарный дефицит в Европе

Tекст: Денис Тельманов

«Безусловно, эти протестные акции могут вызвать кратковременные перебои в производственно-сбытовых циклах и даже местный товарный дефицит», – сказал Кобяков в интервью ТАСС.

При этом он подчеркнул, что нужно переоценивать влияние европейских протестов на другие регионы мира.

Представитель ООН считает, что европейские фермеры справедливо жалуются на сокращение и отмену субсидий на топливо и другие ресурсы, поскольку отпускные цены падают, а издержки растут.

Кроме того, на настроение фермеров влияют «жесткое продавливание зеленой повестки со стороны Еврокомиссии, диктат розничных торговых фирм», трудности с выплатой кредитов и демпинг со стороны государств, не входящих в Евросоюз.

Кобяков отметил, что если фермеры сократят посевные площади, то европейская пшеница вырастет в цене.