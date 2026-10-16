  • Новость часаРоссийские войска отодвинули ВСУ от белгородской границы на 30 км
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    СБУ помогает Молдавии терять государственность
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    В Киеве полностью утратили возможность вырабатывать электроэнергию три ТЭЦ
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    Путин заявил, что Киев просил своих спонсоров повлиять на Россию
    Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка
    Путин указал на риски иностранного финансирования российского бизнеса
    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Германия становится главной угрозой для Европы

    Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.

    16 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский хамит Трампу

    Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.

    5 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Дизельная сделка запустила эрозию санкционного режима

    Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.

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    16 октября 2026, 01:30 • Новости дня

    Syrian Airlines сообщила о возобновлении полетов из Алеппо в Москву в ноябре

    Syrian Airlines сообщила о рейсах из Алеппо в Москву в ноябре

    Tекст: Катерина Туманова

    Пассажирское авиасообщение между сирийским городом и российской столицей стартует 18 ноября, стоимость билета в одну сторону составит 370 долларов, сообщила авиакомпания.

    «Расширяем для вас географию полетов: дополнительный рейс в российскую столицу. Стоимость полета из Москва в Алеппо в одну сторону будет стоить 370$, туда и обратно 738$», – сообщила Syrian Airlines в соцсети Х.

    Там уточнили, что бронирование уже доступно.

    Напомним, 16 августа между Дамаском и Москвой возобновилось регулярное авиасообщение после более чем полутора лет перерыва.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сирия открыла воздушное пространство и возобновила работу международного аэропорта Дамаска. Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве в августе.


    15 октября 2026, 12:12 • Новости дня
    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе

    Экономист Колташов: США не смогут заставить Европу убрать «нож» от кошелька России

    Эксперт оценил предложение США разморозить активы России в Европе
    @ Graeme Sloan/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Предложение администрации Дональда Трампа по разморозке российских активов в Европе и передаче их подконтрольной Вашингтону структуре столкнется с серьезными препятствиями. Речь о позиции Евросоюза, а также правовых ограничениях, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Василий Колташов.

    «Основная часть замороженных в Европе российских средств находится под контролем Бельгии. Власти страны ранее отказались передавать их Еврокомиссии. При этом, как известно, Брюссель использует доходы от этих активов для финансирования Украины», – напомнил экономист Василий Колташов.

    По его словам, предложение администрации Дональда Трампа предполагало создание подконтрольной Вашингтону структуры: европейские страны разморозили бы активы и направили средства туда. По замыслу Белого дома, такой механизм мог бы упростить переговорный процесс с Москвой, заставив ЕС следовать за Штатами.

    «По сути, речь идет о выработке путей возможного преодоления проблем в отношениях. Хотите договариваться с Россией – что называется, уберите нож от кошелька», – пояснил эксперт. Однако, оговорился собеседник, есть ряд нюансов. Первый заключается в позиции Европы.

    «В Евросоюзе до сих пор доминирует установка на противостояние с Россией. Она характерна и для еврократии, и для правительств большинства стран объединения, и для значительной части политического истеблишмента. Поэтому американская инициатива неприемлема для европейцев», – уточнил Колташов.

    Второй нюанс – в правовой плоскости. «Если российские активы заморожены, трогать их нельзя: они сохраняют суверенный статус. Чтобы юридически переместить эти средства, нужно изменить их статус: перевести из категории «замороженных» в категорию «конфискованных». Но это фактически равносильно объявлению войны России», – рассуждает спикер.

    Вместе с тем не исключено, что между Москвой и Вашингтоном может быть достигнута специальная договоренность о возврате средств, но Европа вряд ли на это не пойдет. Возникает также вопрос о заинтересованности России в таком соглашении. Как напомнил экономист, вопрос о доступе РФ к собственным средствам решается в московском арбитраже. Таким образом, по оценкам Колташова, шансы на реализацию предложения США крайне невелики.

    Ранее стало известно, что США предложили европейским странам разморозить часть российских активов и перевести их в структуру под управлением Вашингтона. Как сообщает Financial Times, предложение было озвучено в Майами в ходе переговоров спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера с представителями Украины и Европы. Идея обсуждалась в рамках формирования мирного соглашения.

    Отмечается, что европейские делегаты инициативу отвергли. «Это предложение вызвало удивление и обеспокоенность в европейских столицах и Киеве, породив вопросы о намерениях США и их подходе, который существенно отличается от прежней стратегии давления на Москву», – говорится в материале. Как напоминает FT, аналогичная идея по поводу замороженных активов содержалась в представленном год назад администрацией Трампа мирном плане из 28 пунктов.

    В минувший вторник глава МИД Польши Радослав Сикорский отверг предложения о разблокировке замороженных российских активов и возвращении их Москве. «Ходят слухи, что кое-кто рассчитывает на возвращение этих активов России. Думаю, я выражу общее мнение, если скажу: только через наши трупы», – заявил он. Министр считает, что Европа при участии Британии должна принять важные стратегические решения по этому вопросу.

    Напомним, ЕС бессрочно заморозил 210 млрд евро российских активов. Большая часть хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Брюссель использует инструмент, позволяющий ему перечислять на нужды Украины прибыль, полученную от российских активов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва будет добиваться возвращения активов. «Это и юридическая работа, и судебные разбирательства… чтобы биться за возвращение своих сворованных активов», – сказал он.

    Газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Европе воровство российских активов.

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    15 октября 2026, 06:06 • Новости дня
    Эксперт заявил о критических потерях ВСУ в запорожском Орехове

    Марочко заявил о критических потерях группировки ВСУ в Орехове

    Tекст: Катерина Туманова

    ВС России разгромили вражеские подразделения в Запорожской области, лишив противника возможности проводить полноценную ротацию и эвакуировать раненых из-за разрушенной логистики, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения ВСУ в запорожском Орехове понесли критические потери под ударами российских военных, перебрасываемые Киевом резервы уже не смогут изменить тяжелую для противника ситуацию на линии соприкосновения.

    «Те подразделения, которые были в Орехове ранее, практически полностью уничтожены. А новые, которые Киев подбрасывает, не способны уже переломить ситуацию на поле боя», – заявил Марочко ТАСС.

    Из-за постоянного огневого контроля логистика украинских войск оказалась парализована. Солдаты лишены возможности использовать транспорт крупнее скутера, поэтому смена личного состава в 99% случаев проходит пешком, а эвакуация пострадавших стала практически невыполнимой задачей.

    По оценке военного эксперта, в подобных условиях остатки сил противника продержатся недолго. Он добавил, что у украинских формирований фиксируется острое истощение запасов вооружения и техники, а бойцы окончательно утратили боеспособность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные заняли новые позиции северо-западнее Орехова. ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ.

    Российские артиллеристы уничтожили опорные пункты ВСУ в Запорожской области.

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    15 октября 2026, 20:11 • Видео
    Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

    Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    15 октября 2026, 14:00 • Новости дня
    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота

    Экономист Юшков: США смягчают санкции против «теневого» флота для стабилизации цен

    Эксперт объяснил желание США смягчить санкции против «теневого» флота
    @ Amirhosein Khorgooi/AP/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Для России наибольший эффект дало бы временное снятие Вашингтоном ограничений с нефтепроизводителей, а не с судов так называемого «теневого» флота. Это позволило бы компаниям торговать без посредников, снизить издержки и нарастить доходы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Игорь Юшков. В планах США смягчить санкции против танкеров он видит расчет на стабилизацию цен на внутреннем рынке Штатов.

    «После объявления Дональдом Трампом дизельной сделки с Россией минфин США выдал временную лицензию, разрешающую операции по продаже, доставке, разгрузке и импорту дизельного топлива российского происхождения. По сути, речь идет о послаблении санкций от 2022 года», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, как отметил собеседник, остается неясным ряд практических аспектов. Первый из них – распространяется ли действие лицензии на танкеры, находящиеся под американскими рестрикциями, если они перевозят дизельное топливо на рынок США. «Можно ли перевозить дизельное топливо любыми судами или только теми, которые не включены в черные списки?» – рассуждает он.

    Второй – причем более значимый для России – вопрос касается компаний, включенных в SDN-лист, продолжил эксперт. «Могут ли они в рамках этой лицензии продавать дизельное топливо в Штаты или исключение на них не распространяется?» – говорит Юшков. Он напомнил, что основную долю российского дизельного топлива производят четыре крупнейшие нефтяные компании – «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», – и все они находятся в SDN-листе.

    По словам экономиста, для России было бы выгодно, если бы трактовка санкционного исключения распространялась на эти компании, либо если бы была выдана новая генеральная лицензия хотя бы одной из них. Это позволило бы торговать без посредников.

    В целом, считает собеседник, для рынка гораздо значимее было бы ослабление санкций в отношении российских компаний, а не в отношении танкеров. «Если смягчить ограничения против судов так называемого «теневого флота», стоимость фрахта может немного снизиться, но глобально ситуация не изменится. Куда более весомым шагом стало бы временное снятие или заморозка санкций в отношении российских нефтепроизводителей – это дало бы ощутимый эффект», – подчеркнул он.

    Впрочем, в обсуждении смягчения санкций против «теневого флота» прослеживаются интересы администрации Трампа. «США до сих пор остаются крупнейшим в мире экспортером дизельного топлива. В стране действует либеральная модель рынка: производители решают, направить ли топливо на внутренний или на внешний рынок. Из-за дефицита дизеля в Европе и Азии цены там растут – вслед за этим повышается стоимость топлива в самих Штатах», – рассказал аналитик.

    Он объясняет: фактически цена на внутреннем рынке США формируется по формуле «внешняя цена минус стоимость доставки». Поэтому для снижения цен внутри страны Трампу необязательно обеспечивать прямые поставки российского дизеля в США. Достаточно, чтобы российский дизель активно выходил на мировой рынок и реализовывался в больших объемах.

    «Отсюда и логика давления, например, на Украину в контексте ненанесения ударов по НПЗ в России. На сегодня цель Трампа в том, чтобы у Москвы не возникало затруднений при экспорте нефтепродуктов», – заключил Юшков.

    Ранее стало известно, что администрация Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций в отношении так называемого «теневого флота». Как сообщает Reuters, эта мера призвана снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта.

    По информации агентства, Штаты могут разрешить транспортировку нефти, не находящейся под санкциями, на подсанкционных судах. Компании, которые хотят воспользоваться такими танкерами, должны будут обратиться в министерство финансов США за соответствующим разрешением. В американском минэнерго заявили, что такой шаг не поможет России перевозить нефть.

    Отраслевые источники отмечают, что смягчение ограничений «может высвободить небольшое количество дополнительных танкеров для челночных рейсов» в Ормузском проливе, однако это вряд ли приведет к повсеместному снижению ставок фрахта. Дело в том, что страховщики по-прежнему будут обязаны соблюдать нормы ЕС и Британии.

    Напомним, на рынке танкеров сложилась уникальная ситуация: пятилетние и десятилетние танкеры резко подорожали, а сделки теперь заключают за несколько дней вместо нескольких недель. Брокеры ищут для клиентов суда, которые можно передать им как можно быстрее. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как сложилась такая аномалия на этот раз и почему она невыгодна России.

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    15 октября 2026, 23:29 • Новости дня
    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса

    Политолог Данилин: Путину важно получать информацию от бизнеса из первых рук

    Эксперт: Путин провел открытый диалог государства и бизнеса
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Встреча Владимира Путина с отечественными лидерами несырьевого бизнеса показала, что государство понимает проблемы делового сообщества и готово поддерживать его в условиях санкций, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По его оценке, поддержанные главой государства инвестиционные инициативы помогут компаниям привлекать долгосрочный капитал, а укрепление суверенитета страны создает основу для повышения конкурентоспособности отечественной продукции. В четверг президент провел встречу с участниками форума-съезда «Деловой России».

    «Встреча Владимира Путина с участниками форума-съезда «Деловой России» прошла на фоне оголтелой информационной кампании Запада против России. Западные СМИ массово рассказывают о проблемах в нашей экономике, подсвечивают проблемные места, но никогда не пишут о позитиве. Президент, встретившись с бизнес-сообществом, показал, что держит руку на пульсе», – сказал политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа и социальных исследований, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    Одним из значимых итогов обсуждения политолог назвал поддержку президентом идеи создания фондов роста и прямых инвестиций. Такие инструменты призваны обеспечить компании долгосрочным капиталом. Президент подчеркнул стратегическую задачу – рост инвестиций.

    «Сейчас сложное время: санкции вредят экономике, рост замедлился, но государство понимает проблемы и намерено поддерживать бизнес. А прямой диалог с предпринимателями позволяет Путину получать информацию о положении дел в экономике из первых рук и принимать самые эффективные решения», – добавил Данилин.

    По его мнению, открытый разговор с президентом позволяет предпринимателям, гражданам и зарубежным партнерам увидеть, как власти работают с экономическими вызовами. «Президент показывает и бизнес-сообществу, и гражданам, и нашим партнерам, что мы развиваемся, знаем о проблемах, контролируем и купируем их», – сказал политолог. В качестве примера инициативы, способной принести пользу компаниям, он привел долгосрочный отложенный инвестиционный налоговый вычет: «Он повлияет на тех, кто делает инвестиции, строит, закупает станки».

    Данилин особо отметил сформулированный президентом принцип: «Сильная, суверенная страна – залог сильного и конкурентного бизнеса». «Когда страна несуверенна, бизнес сталкивался с нечестной конкуренцией, захватом рынков, выдавливанием из ниш, особенно за границей. Сейчас, когда страна суверенна и сильна, ситуация меняется в лучшую сторону. Да, мы потеряли рынки на Западе, но приобрели огромные рынки на Востоке», – пояснил он.

    Еще одной важной темой встречи президента с бизнес-сообществом стала помощь предпринимателей участникам СВО и их семьям. По оценке Данилина, такая деятельность постепенно становится устойчивой практикой, хотя в нее вовлечены пока не все представители бизнеса.

    «Многие бизнесмены помогают, поддерживают ветеранов, отправляют на передовую машины, квадроциклы. Но есть и те, кто до сих пор делает вид, что ничего не происходит, и даже не может правильно нарисовать границы Российской Федерации. Однако в целом формируется устойчивая тенденция социальной ответственности предпринимательства, которая сочетается с основной задачей бизнеса – извлечением прибыли и развитием», – считает Данилин.

    В четверг Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с лидерами несырьевого бизнеса – участниками XXI форума-съезда «Деловой России». Она продлилась почти три часа.

    Одной из главных тем стал создание новых условий для внутренней инвестиционной активности. «Перед Россией стоит задача запустить новый инвестиционный цикл, увеличить вложения средств в инновационные компании, в промышленные, логистические, креативные, туристические и другие проекты, которые ориентированы на повышение емкости национального рынка, а также на растущий глобальный спрос», – подчеркнул Путин.

    На встрече обсуждалось развитие финансового рынка и механизмов прямых инвестиций. Президент отметил, что российский фондовый рынок пока не в полной мере реализует свой потенциал, и призвал добиться более амбициозных результатов. При этом создание фондов роста и прямых инвестиций, по его мнению, должно сопровождаться защитой средств частных инвесторов и пенсионных накоплений.

    Президент поддержал инициативы бизнеса, связанные с высокими технологиями. Путин связал успехи в развитии систем больших данных и искусственного интеллекта с уровнем конкурентоспособности российских компаний.

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    16 октября 2026, 00:27 • Новости дня
    Почти 60 дронов сбиты на подлете к Москве силами ПВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы ПВО уничтожили на подлете к столице еще 22 дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, таким образом, общее число сбитых БПЛА достигло 59 штук.

    «Уничтожены ещё десять беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого мэр сообщал о 12 сбитых беспилотниках.

    Незадолго до полуночи число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 37 штук.

    Всего по состоянию на 1:10 мск ликвидировано 59 дронов ВСУ на подлете к столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение четверга над регионами страны было уничтожено 80 украинских беспилотников. Все аэропорты Москвы вечером четверга  ввели временные ограничения полетов.



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    15 октября 2026, 14:37 • Новости дня
    Лавров предложил провести встречу в формате «3+3» в Азербайджане

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Следующую встречу консультативной региональной платформы «3+3» можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Новую встречу в формате «3+3» (Азербайджан, Грузия, Армения, Россия, Турция и Иран) можно провести в Азербайджане, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам участия в саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, передает ТАСС.

    «Я бы упомянул формат, который был инициирован Азербайджаном и Турцией, это формат «3+3» – Азербайджан, Грузия, Армения и Россия, Турция, Иран. Мы встречались несколько раз, и сейчас ждем, когда договорятся Армения и Азербайджан о том, кто следующий будет принимать встречу министров иностранных дел этой группы», – сказал Лавров.

    По его словам, ближайшую встречу можно провести в Азербайджане, а следующую – в Ереване. Министр считает, что это было бы правильно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Баку на саммит СВМДА.

    Ранее главы МИД Армении и Азербайджана обсудили продвижение мирной повестки.

    Ранее сообщалось, что Лавров счел своевременным возобновление встреч в формате «3+3».

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    16 октября 2026, 01:15 • Новости дня
    Путин наградил воспитательницу из Оренбургской области за спасение детей

    Путин наградил воспитательницу детсада, обезвредившую мужчину с ножом

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» воспитателя детского сада Лию Галееву, защитившую детей в феврале от вооруженного злоумышленника в Бугуруслане Оренбургской области.

    «За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью «За спасение погибавших» Галееву Лию Наилевну – воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения муниципального образования «город Бугуруслан» «Детский сад присмотра и оздоровления N1», Оренбургская область», – сказано в указе о государственных наградах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося в детсад во время тихого часа наркомана с ножом. Благодаря действиям педагогов, мужчина не смог навредить детям. Во время сопротивления злоумышленнику Галеева получила ранение руки.

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    15 октября 2026, 16:11 • Новости дня
    Дмитриев: Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский и британские разжигатели войны подрывают мир, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    «Время, проведенное в Лондоне, не способствует миру. Британские разжигатели войны знают, как способствовать продвижению войны и подрывать мир», – приводит слова Дмитриева РИА «Новости».

    Так глава Российского фонда прямых инвестиций прокомментировал интервью Владимира Зеленского газете Financial Times об ударах по российским НПЗ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Зеленский объявил о возобновлении ударов по российским НПЗ.

    Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Запад в игнорировании этих атак.

    В тот же день он сообщил, что Зеленский накопил ракеты и беспилотники для ударов по Москве.

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    15 октября 2026, 16:27 • Новости дня
    Армения и Россия создали рабочую группу по управлению железными дорогами

    Пашинян распорядился создать совместную с Россией группу по ЮКЖД

    Армения и Россия создали рабочую группу по управлению железными дорогами
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о формировании совместной армяно-российской рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией «Южно-Кавказской железной дороги» (ЮКЖД).

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение о создании армяно-российской совместной рабочей группы для обсуждения эффективности управления концессией компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство территориального управления и инфраструктур республики.

    В документе отмечается, что рабочая группа создана по итогам договоренности, достигнутой 14 октября на встрече Пашиняна и гендиректора РЖД Олега Белозерова.

    Перед группой поставлена цель – обсудить эффективность управления концессией ЗАО «ЮКЖД», найти пути решения возникающих вопросов в течение трех месяцев и уточнить дальнейшие шаги.

    Команду возглавит замминистра территориального управления и инфраструктур Армении Давид Иванян. В состав группы также войдут представители министерств и ведомств Армении, а с российской стороны (с согласия) – замминистра транспорта Алексей Шило, замгендиректора РЖД Вячеслав Павловский, руководитель отдела зарубежных проектов РЖД Антон Козлов и гендиректор ЮКЖД Алексей Мельников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду РЖД и Армения договорились оценить возможности транзита по железным дорогам.

    Между тем ранее Пашинян сообщил о трансформации отношений с Россией. А в начале сентября он заявил о желании развивать отношения с Москвой.

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    15 октября 2026, 17:33 • Новости дня
    Донской казак из ЛНР стал героем проекта «Казаки герои»

    Гвардии полковник Владимир Полуполтинных, командующий 6-м отдельным гвардейским казачьим мотострелковым полком имени Матвея Платова, стал героем исторического проекта Всероссийского казачьего общества (ВсКО) «Казаки герои», направленного на сохранение памяти о выдающихся представителях российского казачества.

    Полуполтинных присоединился к народному ополчению в 2014 году, когда на Донбассе начались боевые действия, сообщает Telegram-канал ВсКО.

    Одним из эпизодов его службы стало форсирование Северского Донца в феврале 2022 года. На выполнение приказа подразделению отвели не более пяти дней, однако командир решил ускорить продвижение. Он выбрал маршрут по трассе Новоайдар – Северодонецк, используя знание местности.

    В итоге казаки прорвались через оборонительные позиции и блокпосты противника, для которого такое продвижение оказалось неожиданным. В результате задачу выполнили за два дня вместо пяти.

    Позднее подразделение участвовало в боях за Попасную, Камышеваху, Золотое, Горское, Мирную Долину и Лисичанск. За освобождение Лисичанска ему присвоили почетное наименование «Лисичанский». На основе полка сформировали 6-ю гвардейскую отдельную мотострелковую Лисичанскую казачью бригаду.

    За воинский подвиг и смекалку Полуполтинных наградили орденом Мужества. Как отмечается в публикации, он также стал первым в истории России Героем Луганской народной республики.

    «Казаки герои» – цикл видеоисторий о казаках – участниках специальной военной операции, запущенный при грантовой поддержке Института развития интернета. Выпуски посвящены Героям России и кавалерам ордена Мужества, их боевому пути, службе и подвигам, верности долгу и казачьим традициям. Видео публикуются на страницах Всероссийского казачьего общества.

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    15 октября 2026, 16:37 • Новости дня
    Сильный взрыв произошел к западу от Дамаска

    Al Mayadeen: Сильный взрыв произошел к западу от Дамаска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во второй половине дня жители сирийской столицы и ее пригородов услышали мощный взрыв, который мог стать следствием израильского авиаудара.

    Во второй половине дня в западной части Дамаска и его пригородах произошел сильный взрыв, передает ТАСС со ссылкой на ливанский телеканал Al Mayadeen.

    Отзвуки взрыва донеслись до населенных пунктов вдоль реки Барада, а также до сирийских районов, которые граничат с Ливаном.

    Официальные источники пока не прокомментировали инцидент и не привели подробностей происшествия. Журналисты не исключают, что причиной взрыва мог стать израильский авиаудар по одному из военных объектов на территории Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сирии возобновили подачу топлива после успешного ремонта газопровода Джабса в провинции Дейр-эз-Зор, ранее поврежденного в результате масштабной диверсии.

    Ранее в восточном пригороде Дамаска произошел взрыв на газопроводе, из-за которого остановили работу сразу три электростанции Сирии. До этого Сирия решительно осудила ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе.

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    15 октября 2026, 21:28 • Новости дня
    Песков назвал условие для возобновления диалога Молдавии с Россией

    Песков назвал отказ от русофобии условием для диалога Молдавии с Россией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Молдавии для возобновления диалога с Россией необходимо отказаться от русофобской линии и отпустить политзаключенных, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Россия всегда приветствует заинтересованность других стран в выстраивании добрых отношений и готова пойти по пути нормализации и взаимовыгодного сотрудничества, заявил РИА «Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Отвечая на вопрос о шагах со стороны молдавских властей, которые могли бы помочь восстановить диалог, Песков подчеркнул необходимость освобождения политзаключенных, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул.

    «Нужно просто декларировать свою заинтересованность в выстраивании добрых отношений с Россией. Россия всегда к таким декларациям относится положительно», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник кандидат в главы Гагаузии сообщил о своем незаконном задержании в аэропорту Кишинева.

    Ранее сообщалось, что Кишинев планирует демонтировать автономию Гагаузии. До этого посол Олег Озеров заявил об отсутствии у молдаван враждебности к России.

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    15 октября 2026, 17:14 • Новости дня
    Страны СНГ согласовали проект совместных учений на внешних границах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители стран СНГ подготовили и одобрили проект соглашения о проведении совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на внешних границах Содружества.

    Эксперты стран Содружества Независимых Государств доработали и согласовали проект документа об организации совместных учений формирований пограничных и иных ведомств, сообщает пресс-служба Исполкома СНГ.

    В ведомстве отметили, что дополнительное заседание экспертной группы по вопросам ликвидации кризисных ситуаций на внешних рубежах состоялось 14 и 15 октября. В ближайшее время документ планируется внести на рассмотрение Совета глав государств СНГ.

    Во встрече приняли участие представители России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Кроме того, на заседании присутствовали сотрудники Совета командующих Пограничными войсками и Исполнительного комитета Содружества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин указал на эффективность встреч глав спецслужб стран СНГ.

    Летом постоянный представитель при уставных и других органах Содружества назвал атаку под Брянском покушением на Союзное государство.

    А весной глава российского государства обсудил с Советом безопасности взаимодействие с партнерами по СНГ.

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    15 октября 2026, 14:22 • Новости дня
    Лавров констатировал отсутствие официальных предложений по миру на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не получала официальных предложений по мирному плану на Украине, а обсуждаемые в западных средствах массовой информации утечки не содержат идей о долгосрочном урегулировании конфликта.

    Россия не получала официальных предложений по «мирному плану» на Украине, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по итогам Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

    Министр отметил, что следит за распространяемой в СМИ информацией о подготовке США и Европой инициатив по урегулированию украинского кризиса.

    «Вот эти ссылки – The Washington Post, The New York Times, другие ресурсы, ссылки на источники – мы, конечно, читаем, потому что это сейчас широко распространяется. Но никаких официальных предложений мы не получали», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Лавров также добавил, что попавшие в прессу утечки не содержат идей о том, как продвигаться к долгосрочному и устойчивому миру, сообщает РИА «Новости».

    Глава МИД обратил внимание на то, что в опубликованном плане из четырех пунктов последний призывает к немедленному прекращению огня по линии соприкосновения. По его словам, подобное перемирие непременно будет нарушено Украиной и ее западными союзниками.

    «Никаких идей, по крайней мере вот в тех утечках, которые я видел, как все-таки продвигаться к долгосрочному, устойчивому миру, а не перемирию, которое будет нарушено, мы в этом не сомневаемся, Украиной и ее европейскими хозяевами, ни слова не сказано», – сказал Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что усилия США разбиваются о нежелание украинского руководства идти на мир.

    В среду в Конгрессе США назвали главу польского МИД помехой переговорам по Украине. Ранее Кремль подтвердил сохранение открытости Москвы к переговорному процессу.

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    15 октября 2026, 14:45 • Новости дня
    Лавров подтвердил готовность России к честным переговорам по Украине

    Лавров: Россия готова к нормальным, вменяемым и честным переговорам по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва сохраняет готовность к нормальным и честным переговорам по Украине, несмотря на отсутствие официальных предложений со стороны западных стран.

    По его словам, судьба конфликта на Украине будет решаться на основе действий российских войск в случае отсутствия адекватных мирных инициатив со стороны Запада, передает РИА «Новости».

    «Значит, будет все решаться на основе действий наших вооруженных сил, как об этом неоднократно говорил президент, при всей нашей готовности к нормальным, вменяемым, честным переговорам», – заявил Лавров по итогам саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку.

    Министр отметил, что западные идеи, отдаляющие от достижения устойчивого мира, постоянно откатываются назад. Никаких официальных предложений, в том числе касающихся мирного плана из четырех пунктов, о котором ранее писала газета The Washington Post, Москва не получала.

    По его словам, последний пункт утекшего в прессу плана предполагает немедленное прекращение огня по линии соприкосновения, однако инициатива не содержит идей о продвижении к долгосрочному устойчивому миру, а не к перемирию, которое может быть нарушено Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил провал американских усилий из-за нежелания Киева идти на мир.

    В воскресенье он подтвердил открытость Москвы к переговорному процессу.

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