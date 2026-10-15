Полянский: Зеленский накопил ракеты и дроны для ударов по Москве

Эксперт назвал китайских инвесторов на Курилах поражением Японии

Востоковед Маслов: Китайские инвесторы на Курилах стали поражением для Японии

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Частный бизнес из КНР совершил визит на Итуруп совершенно законно. Представители китайских предпринимательских кругов и ранее наслаждались российским гостеприимством на островах Курильской гряды, правда – в частном порядке», – рассказал Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ.

Спикер отметил: идея России заключается в привлечении на Курилы совместных инвестиций для обоюдовыгодных проектов. «Кроме того, подобная деятельность может стать для Пекина значимой с точки зрения политического престижа, учитывая его противоречия с Токио по поводу острова Дяоюйдао», – продолжил аналитик.

При этом, по словам эксперта, китайские компании опасаются вторичных санкций. «Поэтому они будут очень аккуратно, что называется, прощупывать почву. Если Китай убедится в отсутствии рестрикций в первую очередь со стороны США и ряда других стран, то Москва и Пекин могут запустить обсуждение весьма серьезных и широкомасштабных инициатив», – спрогнозировал собеседник.

Маслов отметил: совместные программы могут затрагивать рыболовецкий промысел, инфраструктурные проекты и даже взаимодействие в военной сфере, касающееся коллективной защиты территорий и обеспечения безопасности в регионе.

Политолог также указал на схожесть позиций Москвы и Пекина относительно Второй мировой войны. «Убежденность в недопустимости пересмотра итогов этого конфликта является одним из главных тезисов китайского политического нарратива», – подчеркнул аналитик.

Причем, заметил он, Пекин объединяет в единое комплексное антифашистское противостояние Вторую мировую войну и японо-китайский конфликт 1937–1945 годов. «Также Китай не приемлет пересмотра территориальных реалий, возникших по итогам этих событий», – акцентировал китаист.

«Что касается японской реакции на потенциальную совместную российско-китайскую деятельность на Курилах, то Токио будет разъярен. Япония сама была бы не против развивать проекты на островах. При этом она не хочет отменять санкции против России, чтобы не утратить доверие Вашингтона. Теперь она воспримет происходящее как свое поражение», – резюмировал эксперт.

Ранее МИД Японии вызвал российского посла в Токио Николая Ноздрева из-за визита китайских бизнесменов на Курилы, а также задержания журналиста Имаи Юки, говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи гендиректор бюро по европейским делам японского МИД Хитоши Накамура заявил российскому дипломату, что якобы «Северные территории являются исторически и юридически неотъемлемой частью Японии».

«Неприемлемо, чтобы представители правительства и бизнеса из третьих стран въезжали на Северные территории и вели там деятельность таким образом, который бы указывал на принадлежность их России», – заявил Накамура. Он также настоятельно призвал к принятию соответствующих мер.

Напомним, делегация КНР посетила Курильские острова для изучения возможностей реализации совместных проектов. Представители органов власти и предприниматели провинции Хэйлунцзян заинтересовались развитием гостиничного бизнеса и выращиванием морских биоресурсов, сообщает правительство Сахалинской области.

«Наша задача – создавать условия для инвесторов, чтобы на островах появлялись новые предприятия, рабочие места и современная инфраструктура. Для этого мы внедряем специальные меры поддержки, упрощаем взаимодействие с органами власти и сопровождаем проекты на всех этапах», – отметил Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области.

Комментируя реакцию Токио на произошедшее, Мао Нин, представитель МИД КНР, указала: «Китай последовательно заявляет о необходимости уважать и отстаивать результаты победы в мировой антифашистской войне».

Дипломат отметила, что предприниматели из Хэйлунцзяна находились в Южно-Сахалинске для дружеских обменов с регионом-побратимом. Она добавила, что не будет комментировать коммерческую деятельность частных компаний, представители которых вошли в китайскую делегацию.

Что касается задержанного сотрудниками ФСБ Имаи Юки, то корреспондент южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» подозревается в сборе информации об участниках СВО из числа жителей Курильских островов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент России Владимир Путин впервые посетил Итуруп с рабочей поездкой. МИД Японии выразил решительный протест. В ответ Пекин призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.