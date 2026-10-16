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Надежда Бабкина стала лауреатом премии Людвига Нобеля
Художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина удостоилась российской премии Людвига Нобеля за выдающиеся профессиональные достижения и сохранение культурного наследия.
Церемония награждения народной артистки России прошла в четверг вечером в Московском государственном академическом театре «Русская песня», передает РИА «Новости».
Награду певице вручили президент Фонда Людвига Нобеля Анна Яковлева, Герой Труда России Ирина Винер, народный артист СССР Владимир Васильев и четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов.
Ирина Винер подчеркнула, что на протяжении карьеры Бабкина занимается сохранением культурного наследия народов России.
«Как никто другой Надежда Бабкина осуществляет мечту, осуществляет то, что так нужно нашей душе. Она подняла русскую песню, она подняла русский дух, создав этот коллектив. Она – потрясающая, она – герой, она достойна всех похвал, которые существуют на этой земле», – сказала со сцены Винер.
Хореограф Владимир Васильев добавил, что певица обладает редкой способностью сплачивать людей любовью к искусству и Родине. Он выразил радость о том, что ряды Нобелевских лауреатов пополнились такой прекрасной личностью.
Российская премия Людвига Нобеля была учреждена в 1888 году в Петербурге. Награда присуждается знаковым фигурам современности за выдающиеся профессиональные достижения и заслуги перед человечеством.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Бабкина в мае была удостоена ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени. В марте народная артистка рассказала, что работает над новым совместным проектом с певицей Ольгой Бузовой.
В ноябре 2025 года Shaman анонсировал свой проект с Бабкиной на 2026 год.