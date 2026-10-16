Трамп пожаловался на серьезные проблемы и тут же назвал это шуткой

Трамп пошутил о некоторых серьезных проблемах

Tекст: Катерина Туманова

Во время мероприятия в Розовом саду американский лидер заявил об отсутствии у него пагубных зависимостей.

«Знаете, мне повезло. Я не курю и не пью. И у меня нет тяги к алкоголю. Мои друзья пьют, и им очень тяжело. Знаете, у них зависимость. Им очень трудно держаться подальше [от предмета вожделения]», – передает слова Трамп портал Yahoo News

Политик напомнил о своем брате, Фреде Трампе-младшем, который ушел из жизни в 42 года после долгой борьбы с алкоголизмом. По словам президента США, похожая ситуация наблюдается и с наркотиками, однако сам он полностью свободен от подобных пороков.

При этом Трамп отметил, что у него есть другие, очень серьезные проблемы, которые он не хочет добавлять к списку зависимостей.

«У меня есть другие проблемы. У меня есть очень серьезные проблемы. Но эти к ним не относятся. Я не хочу добавлять их в этот список», – добавил он.

Американский лидер предположил, что пресса обязательно ухватится за эти слова и начнет искать в них скрытый смысл.

«А вообще я просто шутил», – сказал Трамп в завершение своей речи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер в мак успешно прошел комплексное медицинское обследование и похвастался идеальными результатами теста на когнитивные способности.

Врач Шон Барбабелла в апреле 2025 года отметил крепкое здоровье американского лидера для выполнения обязанностей главнокомандующего.