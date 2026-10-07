Наркокартели обратили против США украинский опыт беспилотной войны

Tекст: Геворг Мирзаян

Всем своим текущим существованием действующий на Украине политический режим обязан Западу и в значительной мере – Соединенным Штатам. Тем показательнее, как Киев благодарит Вашингтон: не просто подрывает усилия Трампа по завершению украинского конфликта, но и, как пишет Washington Post со ссылкой на внутреннюю оценку правительства США, ставит под вопрос его возможности выиграть другую войну – куда более важную, в каком-то смысле даже экзистенциальную для США.

Речь идет о войне, которую США ведут на своей территории против латиноамериканских наркокартелей, наводнивших Америку наркотиками. В 2022 году от передозировок погибли около 108 тыс. американцев, а в 2025-м, по предварительным данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, около 70 тыс. Помимо наркоторговли, картели занимаются переправкой нелегальных мигрантов в США, вымогательством, рэкетом и убийствами.

С первого дня своего второго срока Дональд Трамп объявил этим ОПГ войну. «Картели развернули кампанию насилия и террора по всему Западному полушарию, которая... наводнила Соединенные Штаты смертельно опасными наркотиками, жестокими преступниками и свирепыми бандами», – говорится в его указе от 20 января 2025 года. В том же указе США должны «обеспечить полное устранение присутствия этих организаций в Соединенных Штатах и их способности угрожать территории, безопасности и защищенности страны».

Для этого Вашингтон подтянул региональных союзников. В марте 2026 года Трамп создал Американскую коалицию по борьбе с картелями, в которую вошли 17 государств, а к августу их стало 19. «Мы имеем дело с плохими людьми, которые на протяжении очень долгого времени причиняли много плохого многим хорошим людям. И им предстоит встретиться с новым шерифом в городе – Коалицией», – говорит военный министр США Пит Хегсет.

Казалось бы, шерифа должны бояться: у него спутники, авианосцы, вертолеты, ракеты. Но картели нашли для себя новое чудо-оружие – беспилотники.

«Революция беспилотников, разворачивающаяся к югу от американо-мексиканской границы, почти наверняка подорвет войну президента Дональда Трампа с наркотиками»,

– пишет The Washington Post.

И больше всего теперь руководство США тревожит использование картелями людей с боевым опытом, приобретенным на Украине. Издание ссылается на документ мексиканской разведки, согласно которому у одного из картелей есть аппарат, который летает часами и поднимает около 68 килограммов (150 фунтов). Это описание весьма напоминает распространенный у ВСУ тяжелый БПЛА, получивший в российских войсках название «Баба Яга».

Теперь аппараты подобного типа используются картелями для доставки наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты. По данным замкомандующего оперативной группой «Южная граница» Министерства войны бригадного генерала Брайана Филлера, только за сентябрь на границе между США и Мексикой зафиксировано 378 вторжений дронов.

«Беспилотные технологии значительно повышают эффективность наркотрафика, одновременно снижая уязвимость и гарантируя анонимность»,

– объясняет газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Андрей Пятаков.

В итоге американцы вынуждены тратить огромные деньги на радары, дроны-перехватчики, автоматические пулеметы и лазеры (по заявлению военных, с августа лазеры сбили 11 дронов).

И это еще полбеды. Куда опаснее то, что картели переходят от использования беспилотников для разведки и перевозки наркотиков к их боевому применению – в том числе благодаря помощи с Украины.

«Дроны – это не только про переброску грузов. Это еще и связь, техника применения зарезервированных и выделенных каналов связи. Это про то, как применять, где лететь, как использовать оптоволокно, какая должна быть боевая часть, как ее собрать и на ней не подорваться. Всех этих знаний нет в учебниках, а Украина обладает передовыми технологиями, наработками и компетенциями», – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.

Именно поэтому, пишет Washington Post, картели в последние годы все активнее вербуют наемников с опытом боевых действий на Украине, преимущественно колумбийцев, и пытаются отправлять туда собственных членов картелей. По словам мексиканского чиновника, вернувшимся с войны колумбийским специалистам по беспилотникам предлагают крупные суммы, а некоторых привозят в Мексику для обучения больших групп «дронерос».

Воюющий на Украине колумбиец рассказал газете, что освоить беспилотники можно на двухмесячных курсах под руководством украинских военных. Там обучают управлению аппаратами и их оснащению взрывчаткой. Еще в июле 2025 года французское издание Intelligence Online сообщало о предупреждении мексиканской разведки: граждане Мексики вступают в ВСУ, чтобы освоить применение беспилотников.

«Точное количество мексиканцев и колумбийцев в рядах ВСУ вряд ли кто-то назовет, но речь идет о сотнях боевиков. Наиболее активное рекрутирование со стороны картелей произошло как раз в ходе плавного перехода вооруженного конфликта на дроновые рельсы»,

– говорит Пятаков. По версии американского аналитического центра Heritage Foundation, набор шел через частные охранные компании в Латинской Америке, связанные с картелями. Киев, остро нуждающийся в живой силе, закрывает глаза на их происхождение и мотивацию. О плотном сотрудничестве Киева с преступными группировками Мексики сообщала и Служба внешней разведки России.

Схожую оценку дает военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов. По его словам, наркокартели используют Украину как полигон для подготовки операторов беспилотников. Картель «Новое поколение Халиско», уточнил он, активно развивает транснациональные преступные сети, действуя как в Африке и Юго-Восточной Азии, так и на европейском направлении.

«Связи с криминальными структурами, международными террористическими организациями и киевской хунтой вполне очевидны. Это и обеспечение поставок запрещенных веществ, это и скупка вооружений, которые поступают от стран НАТО в интересах ВСУ. Как мы знаем, стрелковое оружие, тяжелые гранатометы обнаруживались в Мексике как раз у представителей этого картеля и картеля „Синалоа“», – напоминает Степанов.

Мексика, помня об угрозах Трампа ввести войска, настаивает, что применение дронов картелями остается ее внутренней проблемой: прежде всего их используют против конкурентов и силовиков. Удары FPV-дронами с мексиканской территории по американской пока не зафиксированы. Поэтому заявления американских военных могут отчасти объясняться стремлением получить дополнительное финансирование или создать предлог для вмешательства в дела Мексики. Но, как пишет старший научный сотрудник Heritage Foundation Тодд Бенсман, картели, скорее всего, сдерживает лишь понимание того, что «пересечение такой четкой границы вызовет еще более болезненный гнев Америки». При этом новые возможности преступных группировок действительно представляют крайне серьезную угрозу.

Во-первых, картели угрожают людям, на которые Вашингтон опирается в борьбе с наркоторговлей. «США ведут войну с картелями руками местных властей. И они станут жертвами в случае продолжения беспилотной милитаризации картелей», – считает Пятаков. По словам теперь уже бывшего министра обороны Колумбии Педро Санчеса, массовое применение беспилотников боевиками ставит под угрозу одно из ключевых преимуществ правительственных войск – их превосходство в воздухе.

Во-вторых, беспилотники дают картелям возможность наносить прямой ущерб американским силам, если те начнут операции на территории латиноамериканских стран. «FPV дроны заменяют собой все – разведку, артиллерию, авиацию, наземные войска. И если раньше американцы могли кавалерийским наскоком на вертолетах прилететь куда-нибудь в джунгли, уничтожить какую-нибудь базу, высадить спецназ и взять кого-то в плен, то они сейчас даже подлететь не смогут. Их вертолеты собьют дронами, уничтожат спецназ с воздуха. При этом дроны могут вылетать из каждой щели, а значит, спутники и разведка не смогут вычислить точки запуска», – поясняет Клинцевич.

Наконец, картели могут перестать осторожничать и начать шантажировать Америку: парализовать воздушное движение в южных штатах или ударить по объектам нефтедобычи и нефтепереработки. И лишить боевиков самих дронов американцы уже не могут.

«Там ничего сложного нет. Это простые рамы, механизмы, двигатели, коннекторы и все остальное, что сейчас используется в дронах. Кроме боевой части, в основном это все либо продается готовым на рынке, либо по запчастям. А боевые части, учитывая наличие у картелей огромного количества гранат и взрывчатки различных видов, они могут создавать в неограниченном количестве», – говорит Клинцевич.

Таким образом, полученный на Украине боевой опыт помогает преступным группировкам Латинской Америки действовать против США и их союзников, а также защищать наркоторговлю, от которой гибнут американские граждане. На это противоречие указывает и Heritage Foundation: «Американским законодателям следует обратить внимание на горькую иронию: знания о ведении беспилотной войны, которые крадут враги Америки, оплачены частью из 70 млрд долларов, выделенных Украине из средств американских налогоплательщиков». Фонд предлагает приостановить дальнейшую помощь до тех пор, пока Киев не исключит боевиков картелей из своих формирований под непосредственным контролем американских следователей.

Впрочем, рассчитывать на согласие Киева с такими требованиями вряд ли стоит: украинские власти не склонны признавать за собой обязательства перед партнерами. Вашингтон же столкнулся с последствиями собственных решений: американское финансирование и приобретенный на Украине военный опыт теперь оборачиваются против интересов самих США.