Предстоящие 12 апреля парламентские выборы в Венгрии стали поистине событием мирового масштаба. За ними следят не только в России и Евросоюзе, но и в США, и в Китае. И от того, останется ли у власти Виктор Орбан, или ему на смену придёт проевропейский Петер Мадьяр, действительно кое-что зависит.0 комментариев
США решили закупить для Украины устройства для борьбы с наркотрафиком
Американский госдепартамент планирует безвозмездно снабдить полицию и пограничников на Украине специальной техникой для скрытого взлома транспортных средств ради противодействия наркоторговле.
Запрос на покупку разместило Бюро по международной борьбе с наркотиками, передает РИА «Новости» со ссылкой на правительственные документы США.
Техника необходима для противостояния транснациональным сетям по производству синтетических запрещенных веществ, угрожающим безопасности самих Соединенных Штатов.
В перечень заказанной аппаратуры включены декодеры для автоматических замков и код-грабберы. Также планируется поставить ретрансляторы для запуска двигателей без ключа и устройства клонирования электронных ключей марок Toyota, Lexus, Kia, Hyundai и Mercedes.
Оборудование передадут национальной полиции и пограничной службе на безвозмездной основе. Выбранный подрядчик должен доставить все позиции в течение 180 дней. Из-за особой чувствительности технологий данная сделка строго регулируется американскими законами об экспортном контроле вооружений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский Госдепартамент направил 32 млн долларов на экстренную закупку беспилотников для украинских правоохранителей. Также американское внешнеполитическое ведомство одобрило возможную продажу Киеву военных запасных частей на 185 млн долларов.