Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.0 комментариев
СМИ: Уиткофф и Кушнер отложили визит в Россию из-за конфликта Трампа с Зеленским
NYT: Переговорщики из США отложили визит в РФ до примирения Зеленского с Трампом
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили визит в Москву до тех пор, пока Владимир Зеленский не улучшит отношения с президентом США Дональдом Трампом.
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер приостановили подготовку к ожидаемой поездке в Россию. Визит откладывается до тех пор, пока Владимир Зеленский не урегулирует разногласия и не наладит отношения с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Times.
Неназванные собеседники издания отмечают, что причиной обострения стал спор вокруг сделки по дизельному топливу. Эти разногласия уже переросли в крупнейший дипломатический кризис во взаимодействии Вашингтона и Киева со времен скандала в Овальном кабинете.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Украины Владимир Зеленский отказался прекратить удары по российским НПЗ, чем вызвал недовольство президента США Дональда Трампа.
Заявление Трампа о новом лидере Украины сочли приговором для Зеленского.
В понедельник в США предрекли вступление конфликта на Украине в финальную фазу.