NYT указала на гибель сотен людей из-за ударов США по судам у Южной Америки

Tекст: Катерина Туманова

«Жители прибрежных районов Колумбии и Эквадора заявили, что кампания авиаударов заставляет многих пересмотреть свои планы относительно средств к существованию, связанных с океаном. В результате бомбардировок, проведенных американскими военными против лиц, якобы обвиняемых в контрабанде наркотиков у берегов Южной Америки, погибло уже более 200 человек. Эта серия смертоносных атак произошла за последнюю неделю», – пишет New York Times (NYT).

В конце мая американские военные сообщили о гибели трех мужчин в восточной части Тихого океана в результате удара, приказ о котором отдал командующий Южным командованием генерал Фрэнсис Л. Донован. Целью атаки стал корабль, якобы участвовавший в наркоторговле. В итоге общее число убитых достигло как минимум 202 человек в ходе более чем 60 ударов.

При операции США окутаны тайной: найдено лишь несколько тел, а вещественных доказательств контрабанды практически нет. Юристы заявляют, что удары незаконны, так как военным запрещено атаковать гражданское население. Эксперты также отмечают отсутствие доказательств влияния этих действий на объемы кокаина, поступающего в США.

«Рыбаки терпят удары стихии: ветер, дождь и солнце. Но им также приходится сталкиваться с пиратами, а вдобавок ко всему, теперь еще и бомбардировками», – рассказала жительница приморского городка Сан-Матео в Эквадоре.

Местные жители отмечают, что целые общины отказываются от рыболовства из-за страха перед атаками США, так как небольшие скоростные лодки рыбаков и контрабандистов часто неотличимы друг от друга.

В то время как правительство Эквадора поддерживает кампанию бомбардировок, президент Колумбии Густаво Петро резко раскритиковал действия США, назвав их убийством, что и произошло в октябре 2025 года, когда из-за операции США погиб колумбийский рыбак. Петро приостановил обмен разведывательной информацией с американскими военными. На колумбийском полуострове Гуахира многие мужчины покинули прибрежные города, опасаясь за свою жизнь.

Полицейские местных городишек рассказывают, что многие бывшие рыбаки пытаются найти себя в городе, работая в мототакси и тому подобном, но на вопрос, как им живется, признаются, что едва держатся, это не их дело.



