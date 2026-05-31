    Украина провоцирует второй Чернобыль
    Зеленский раскрыл реакцию США на его письмо о ракетах для ПВО
    Лукашенко уличил Пашиняна во вранье о газе и дал совет армянам
    Морпех ВС РФ со знанием «мовы» пленил трех бойцов ВСУ
    Оверчук предупредил Армению об «очень сложной ситуации»
    В ДНР ответили на вопрос о запасах топлива
    Лукашенко напомнил Зеленскому о военной цели «недалеко от Беларуси»
    СМИ указали на особенность фото Путина и Трампа в Белом доме
    WSJ: В США нашли способ сбивать дроны без дорогостоящих ракет
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Киеву не терпится устроить «ядерную Бучу»

    Военного смысла в ударах по гражданским объектам нет. Но Киев использует их, чтобы вызвать жесткий ответ Москвы. Ведь именно жесткость со стороны ВС РФ – это именно то, чего не хватает украинской пропаганде для поддержания своего образа «жертвы» и образа России как «агрессора».

    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов За словами о деколонизации России скрывается жажда мести

    Костяк нынешней антироссийской коалиции составляют страны, разбогатевшие на бесчеловечной эксплуатации заморских стран, и они до сих пор испытывают фантомные боли от потери своих колониальных империй. Так что их злоба в отношении нашей страны понятна и объяснима.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Москва стала Третьим Римом

    29 мая 1453 года пал Константинополь. Но после завершения истории Второго Рима на политическом небосводе появилась звезда Третьего – тогда его история только начиналась. И его дальнейшая судьба во многом зависела от одного принципиального духовно-политического решения.

    31 мая 2026, 23:26 • Новости дня

    Росавиация временно приостановила полеты в аэропорту Волгограда

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации в Max-канале ведомства сообщил о временных ограничениях полетов в аэропорту Волгограда.

    «Аэропорт Волгограда: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в ночь на воскресенье сбили 216 украинских беспилотников над регионами России и Азовским морем.


    29 мая 2026, 01:48 • Новости дня
    Посол объяснил молчание Швейцарии после трагедии в Старобельске

    Tекст: Катерина Туманова

    Власти Швейцарии отказались публично осудить удар ВСУ по гражданскому колледжу в Старобельске, ограничившись сочувствием в ходе закрытой дипломатической встречи, потому что им не хватило мужества, считает посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

    «Отмечу, что в ходе беседы представительница конфедерации высказала соболезнования в связи с трагедией в Старобельске. Жаль, что швейцарской дипломатии не хватает мужества заявить об этом публично», – сказал дипломат ТАСС.

    По словам Гармонина, 28 мая на встрече в швейцарском внешнеполитическом ведомстве обсуждалась обеспокоенность эскалацией и применением российских ракет «Орешник».

    Посол указал, что кулуарный подход Берна все же отличается от позиции большинства европейских столиц, которые полностью игнорируют военные преступления Киева. Он также призвал конфедерацию серьезно отнестись к рекомендации об эвакуации дипломатов из украинской столицы.

    Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после посещения места трагедии в Старобельске журналист Al-Mayadeen указал на особенности удара по объекту с детьми в Старобельске, а корреспондент Al Arabiya убедился в гражданском статусе колледжа в Старобельске.

    Додик назвал удар ВСУ по Старобельску беспрецедентным военным преступлением. В ООН призвали к независимому расследованию после ударов ВСУ в Старобельске.

    29 мая 2026, 12:06 • Новости дня
    Эксперт назвал две версии инцидента с беспилотником в Румынии

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВС России, очевидно, не целились и не собирались бить по Румынии. Попадание же БПЛА в жилой дом в румынском городе Галац могло быть провокацией Киева, который прямо заявляет о желании втянуть НАТО в конфликт с Россией, или результатом неудачных действий противника по отклонению дрона, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов.

    «ВС России активно используют «Герани» для ударов по целям на Украине. Речь идет о тысячах БПЛА за месяц. Некоторые аппараты практически неповрежденными попадают в руки противника. Поэтому у украинской армии есть возможности для проведения провокаций с этими дронами – например, путем их запуска по третьим странам», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Он напомнил, что ранее «жертвой» таких провокаций становилась Польша, власти которой обвиняли в налете беспилотников на республику Россию. «Однако дальность «Гераней», запускаемых с территории РФ, недостаточна для того, чтобы через всю Украину пролететь до Польши. Украинские уши торчали настолько явно, что после изначальных демаршей Варшава не предпринимала никаких действий и не проводила расследование, дабы не выйти на реального заказчика и исполнителя», – детализировал собеседник.

    По его оценкам, в случае с румынским Галацем следует учитывать еще один момент. «Этот город расположен напротив Рени в Одесской области – крупного речного порта, который позволяет Украине использовать Дунайскую логистику: в том числе перебрасывать различные военные грузы», – уточнил Анпилогов. Поэтому инфраструктура ренийского порта неоднократно становилась целью ударов российской армии.

    В то же время противник пытается противодействовать атакам с помощью систем ПВО и комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Это уже приводило к повреждениям различных сараев на берегу Дуная с румынской стороны. Такие и более серьезные последствия практически неизбежны в ситуации, когда крупный логистический и фактически военный украинский объект, расположенный в непосредственной близости от Румынии, используется Евросоюзом для снабжения ВСУ», – указал аналитик.

    «Таким образом, в связи с инцидентом в Галаце открытым остается вопрос: была ли это провокация Киева с запуском «российского» БПЛА или результат неудачных действий противника по отклонению аппарата. Очевидно одно – ВС России не целились и не собирались бить по румынскому городу», – подчеркнул эксперт.

    Собеседник обратил внимание на то, что румынские военные не смогли перехватить беспилотник. «Дело в том, что Галац расположен фактически в нескольких десятках километров от Рени. Беспилотник способен преодолеть это расстояние в считанные минуты. А реактивному истребителю, между тем, требуется больше времени, чтобы совершить маневр: засечь цель и развернуться на боевой курс», – рассуждает Анпилогов.

    «Как бы то ни было, у Румынии, которая оказывает Украине всестороннюю поддержку, что называется, рыльце в пушку. Поэтому разыгрывается спектакль с обвинениями в адрес России. Но я думаю, все ограничится стандартными демаршами», – заключил спикер.

    В ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов, часть из них покинула здание самостоятельно.

    Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что радары зафиксировали нарушение воздушного пространства, после чего в воздух подняли два истребителя F-16 и вертолет, а пилотам было разрешено поражать цели. Однако румынские военные не смогли перехватить беспилотный аппарат.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом. Цойу пригрозила новыми санкциями в отношении Москвы на европейском уровне.

    Президент Румынии Никушор Дан созвал Высший совет национальной обороны. Он возложил ответственность за попадание БПЛА в дом на Россию. «Мы примем соответствующие меры в отношении Российской Федерации», – написал глава государства, добавив, что намерен сообщить о случившемся Совету Безопасности ООН.

    Сообщается, что Бухарест проинформировал союзников по НАТО и генерального секретаря Североатлантического альянса Марка Рютте о произошедшем, а также попросил ускорить процесс передачи стране средств для борьбы с беспилотниками. Рютте находится на связи с властями Румынии после инцидента с дроном, заявила представитель блока Аллисон Харт. Она заверила, что НАТО продолжит укреплять оборону от всех угроз, включая БПЛА.

    В конце апреля румынский министр национальной обороны Раду Мируцэ заявил, что страна создаст «стену» из средств ПВО для защиты от беспилотников. Однако, сетовал он, пока полностью закрыть небо от новых угроз не удается. «Мы защищаем населенные пункты, перемещаем наземные средства в зависимости от того, как мы видим ситуацию на другом берегу Дуная», – добавил чиновник.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в связи с попаданием дрона в жилой дом в Румынии заявила, что Россия «перешла еще одну черту». По ее словам, Брюссель полностью солидарен с Бухарестом. «По мере того как мы продолжаем укреплять нашу безопасность и сдерживание, особенно на нашей восточной границе, мы будем продолжать усиливать давление на Россию», – добавила она.

    Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». «ЕС един в усилении давления на Россию посредством санкций и укреплении оборонительных возможностей, в частности вдоль нашей восточной границы», – заявил он. Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    31 мая 2026, 14:55 • Видео
    Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули

    Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр уведомил НАТО, что его страна по-прежнему отказывается поставлять Украине любое оружие и военные грузы. А ЕС проинформировали, что Будапешт не откажется от российского газа. Так выяснилось, что лучшая замена Виктору Орбану в Евросоюзе – тоже венгр.

    29 мая 2026, 14:14 • Новости дня
    Захарова дала оценку заявлениям лидеров ЕС по инциденту с дроном в Румынии

    Tекст: Олег Исайченко

    Представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Все эти брюссельские верещания нужны западникам для отвода глаз от террористических преступлений Владимира Зеленского», – отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Накануне в ходе брифинга она подчеркнула: кровь детей – жертв удара ВСУ в Старобельске на руках Запада. Напомним, ВСУ атаковали колледж и общежитие в Старобельске (ЛНР) в ночь на 22 мая. При ударе погиб 21 человек.

    На этом фоне особо цинично выглядит реакция представителей ЕС и НАТО на инцидент с попаданием дрона в жилой дом в Румынии. Так, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия «перешла еще одну черту». Председатель Европейского совета Антониу Кошта осудил «нарушение национального воздушного пространства Румынии и международного права». Глава европейской дипломатии Кая Каллас также подчеркнула недопустимость «безнаказанного нарушения воздушного пространства».

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии. В инспекторате по чрезвычайным ситуациям сообщили, что сдетонировал весь взрывной заряд, который нес на себе БПЛА. В одной из квартир начался пожар. По предварительной информации, пострадали два человека. Из дома были эвакуированы около 70 жильцов.

    Министр иностранных дел республики Оана Цойу позже заявила, что дрон якобы был российским. По предварительной информации, речь идет о «Герани-2», передает агентство Agerpres. Цойу назвала инцидент «серьезной и безответственной эскалацией» и обвинила Россию в нарушении международного права. МИД Румынии уже вызвал посла России Владимира Липаева в связи с инцидентом.

    30 мая 2026, 16:02 • Новости дня
    Euroclear обжаловал решение российского суда о взыскании 200 млрд евро

    Tекст: Вера Басилая

    Бельгийский депозитарий Euroclear подал в Арбитражный суд Москвы апелляцию на определение о взыскании около 200 млрд евро убытков по иску Центробанка.

    Бельгийский депозитарий Euroclear направил жалобу в Арбитражный суд Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник. Апелляция стала ответом на постановление инстанции от 26 мая.

    Согласно принятому ранее решению, с бельгийского депозитария постановили немедленно взыскать 200 млрд евро в пользу российского регулятора. Теперь жалобу ответчика вместе с материалами разбирательства передадут в Девятый арбитражный апелляционный суд.

    Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийской финансовой структуры 200 млрд евро компенсации.

    Позже Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Банка России о немедленном исполнении данного судебного решения.

    Центробанк направил в столичный арбитраж заявление для получения исполнительного листа.

    29 мая 2026, 20:33 • Новости дня
    Названо число погибших мирных жителей после оккупации Курской области ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о признании погибшими 446 мирных жителей региона после оккупации части региона ВСУ.

    По его словам, эти данные получили в ходе масштабной работы по поиску пропавших жителей, включенных в специальный реестр.

    «За прошлый год проведена колоссальная работа по поиску людей. Из 2173 курян, включенных в реестр, удалось установить местонахождение абсолютного большинства – 1841 человека. В их числе, увы, и 446 погибших. В базе розыска на данный момент остается 332 фамилии», – написал Хинштейн в канале в Max.

    Ранее следствие завершило расследование вторжения в Курскую область.

    Участник СВО назвал геноцидом действия ВСУ в Курской области.

    Ни один из жителей села Русское Поречное в Суджанском районе Курской области не остался в живых после оккупации населенного пункта украинскими боевиками.

    29 мая 2026, 20:00 • Новости дня
    Путин заявил о готовности сровнять с землей атакующих базы в Калининградской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что у России достаточно средств, чтобы уничтожить тех, кто попытается атаковать военные объекты на территории Калининградской области.

    В ответ на заявления из стран Прибалтики о возможности нападения НАТО на Калининград Путин предупредил, что Москва располагает необходимым арсеналом для гарантированного уничтожения любого агрессора, передает ТАСС.

    «У Российской Федерации есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать», – подчеркнул глава государства, отвечая на вопрос о призывах атаковать российские военные объекты на территории Калининградской области.

    Ранее глава МИД Литвы Кестутис Будрис заявлял, что НАТО должна показать России способность «проникнуть в небольшую крепость» в Калининграде, а у военного альянса имеются средства, чтобы уничтожить российские базы в этом регионе.


    29 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Победитель профессионального конкурса назвал реальные зарплаты сварщиков в России

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоить один вид сварки на высоком уровне можно за три года, но чтобы претендовать на высокую зарплату, надо освоить несколько типов, рассказал газете ВЗГЛЯД мастер Илья Рюппиев. В День сварщика, который отмечается 29 мая, он объяснил, от чего зависит зарплата специалиста, почему искусственный интеллект и роботы полностью не заменят людейв этой сфере, и как можно приварить стекло к железу.

    «Зарплата сварщика зависит от его разряда, опыта и места работы, предприятия. Это очень индивидуальные показатели. Если брать в целом и среднем, то заработок варьируется в пределах 50-300 тыс. рублей», – рассказал Илья Рюппиев, мастер производственного обучения завода «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш», победитель федерального этапа всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик» – 2025 года.

    Однако, по словам спикера, высокий заработок приходит не сразу. «Чтобы стать востребованным сварщиком, недостаточно окончить колледж – нужно получить необходимые опыт и навыки. По моим наблюдениям, чтобы на высоком уровне освоить один вид сварки, требуется в среднем около трех лет», – поделился он.

    Какие же виды сварки наиболее востребованы? Рюппиев перечислил три самых распространенных, используемых на большинстве предприятий: ручная дуговая, полуавтоматическая и аргонодуговая. «Первая чаще всего применяется в металлургии, вторая – в судостроении. Я же работаю со всеми тремя типами», – рассказал он.

    При этом на многих предприятиях практикуется сразу несколько видов сварки. «Поэтому мастера имеют возможность поднять свою квалификацию, получить разнообразный опыт и, соответственно, претендовать на более высокую зарплату», – пояснил собеседник.

    Специалист также опроверг доводы о том, что искусственный интеллект, роботизация и автоматическая сварка смогут полностью заменить человека у сварочного аппарата. «Автоматы могут быть применимы на конструкциях вроде больших емкостей, чтобы вести продольные швы. Преимущество роботов – в сокращении времени выполнения задачи. Но далеко не всегда места сварки легкодоступны, зачастую приходится работать там, куда не подлезет ни одна машина. В целом для успешной сварки все равно нужно наблюдение и контроль со стороны человека», – подчеркнул он.

    Рюппиев поделился и самыми необычными видами работ, которые ему доводилось проводить. «Однажды я приварил стекло к железной пластине аргонодуговой сваркой. Конструкция получилась довольно прочной – я поднимал ее, держа за стеклянную часть. Также проводил сварку под водой в ведерке», – рассказал он.

    29 мая в России отмечается День сварщика. Праздник появился по инициативе профессионального сообщества, а в прошлом году распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина был официально закреплен в календаре. Теперь он отмечается каждый год в последнюю пятницу мая.

    История этого праздника также связана с отечественной инженерной мыслью. Еще в 1888 году в Перми инженер Николай Славянов совершил прорыв: он впервые в мире применил дуговую сварку металлическим электродом. Именно с этого момента родилась современная сварка. Сегодня в России трудятся более 700 тыс. сварщиков.

    В преддверии праздника – а также непосредственно 29 мая – в 13 регионах страны прошли отборочные этапы конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Сварщик». Это направление стало одним из самых массовых в 2026 году. Всего запланировано 53 региональных этапа. Победители встретятся в сентябре в Перми на федеральной стадии, чтобы в честном состязании выявить лучшего из лучших.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как создание отечественных промышленных роботов поможет России преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков.

    30 мая 2026, 09:26 • Новости дня
    Посла России в Армении Копрыкина вызвали в Москву

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Посол России в Армении Сергей Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с ЕС, говорится в сообщении МИД РФ.

    Руководителя российской дипломатической миссии в Армении Сергея Копыркина обязали прибыть в столицу для проведения консультаций, передает ТАСС. Поводом для этого шага стал политический курс властей республики, ориентированный на тесное партнерство с европейскими структурами.

    В Министерстве иностранных дел России пояснили, что западный вектор Еревана напрямую бьет по общим интересам. «Посол Российской Федерации в Республике Армения Копыркин вызван в Москву для консультаций в связи с шагами армянского руководства по сближению с Евросоюзом, наносящими ущерб взаимодействию в рамках ЕАЭС», – подчеркнули на Смоленской площади.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне лидеры стран ЕАЭС согласовали совместное заявление по ситуации вокруг Армении.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о неизбежных противоречиях Еревана с правилами евразийского объединения. Д

    о этого представитель Кремля предрек потерю республикой выгодных условий сотрудничества с Россией.

    30 мая 2026, 16:47 • Новости дня
    Архиепископ Пецци назвал причину ухода с поста главы католиков России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший руководитель Конференции католических епископов России Павел Пецци сообщил, что подал в отставку из-за проблем со здоровьем, чтобы развеять возникающие слухи и конспирологические теории.

    Экс-глава российских католиков архиепископ Паоло Пецци объяснил причины своей отставки. В своем сообщении в газете «Коммерсант» он пояснил, что решение об уходе было продиктовано исключительно медицинскими показаниями. Бывший руководитель Конференции католических епископов России пояснил, что решил публично озвучить причину отставки, «чтобы не распространялись теории заговора и ложные слухи».

    По словам священнослужителя, ухудшение самочувствия не позволяет ему полноценно руководить епархией. Несмотря на отставку, он планирует остаться в Москве и продолжить служение в статусе епископа на покое.

    Временно исполнять обязанности главы назначен вспомогательный епископ Николай Дубинин. Павел Пецци управлял архиепархией Божией Матери в Москве с 2007 года, а Конференцию католических епископов России возглавлял с 2011 года.

    Ранее, в начале мая папа римский принял отставку Павла Пецци. Как писала газета ВЗГЛЯД, понтифик самостоятельно выберет нового руководителя столичной католической архиепархии.

    До этого, в январе архиепископ отказался подписывать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета о защите гонимых христиан.

    29 мая 2026, 18:06 • Новости дня
    Лукашенко позвал Макрона в Минск на «мужской разговор» с Путиным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил журналистам, что предложил главе французского государства Эммануэлю Макрону провести трехсторонние переговоры в Минске с участием президента России Владимира Путина.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился подробностями телефонной беседы с Эммануэлем Макроном, состоявшейся 24 мая, передает БЕЛТА. Общение политиков затронуло ситуацию на Украине и возможные пути достижения мира.

    В ходе дискуссии глава республики ответил на предостережения французской стороны. Он посоветовал собеседнику стремиться к переговорному процессу, а не угрожать ответными мерами.

    Также Лукашенко предложил Макрону организовать встречу в Минске при участии президента Владимира Путина.

    «Так надо позвонить Путину. Приехать, сесть, по-мужски поговорить», – сказал Лукашенко о своих словах Макрону.

    Французский президент не исключил подобного варианта развития событий, однако указал на необходимость предварительных консультаций внутри Европейского союза.

    Кроме того, белорусский лидер назвал своего визави главным действующим лицом в Европе. Он обратил внимание на неопытность других западных политиков и призвал собеседника активнее продвигать мирные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонная беседа двух лидеров состоялась по инициативе французской стороны.

    В ходе разговора Эммануэль Макрон призвал Александра Лукашенко не вмешиваться в российско-украинский конфликт.

    Этот контакт политиков стал первым за последние четыре года.

    31 мая 2026, 13:07 • Новости дня
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз (ЕС) обсуждает временную заморозку потолка цен на российскую нефть на фоне роста мировых котировок, вызванного конфликтом на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, в настоящее время ограничение установлено на уровне 44,10 доллара за баррель, передает «Коммерсант».

    Механизм предполагает автоматический пересмотр предельной стоимости каждые шесть месяцев. По правилам, потолок должен находиться на 15% ниже средней рыночной цены российской марки Urals. Однако из-за роста стоимости нефти, в том числе из-за фактического закрытия Ормузского пролива, очередной пересмотр мог бы поднять планку до 65 долларов за баррель.

    Один из вариантов предполагает сохранение текущего лимита, а также отказ от автоматического повышения до конца года. Ожидается, что эта мера войдет в новый пакет антироссийских санкций, который Евросоюз планирует официально представить в начале июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предлагала снизить потолок цен на российскую нефть до 45 долларов за баррель.

    Позже страны Евросоюза отказались от введения нового лимита.

    План по сдерживанию стоимости сырья оказался неосуществимым из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    30 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Глава МИД ФРГ пообещал России ответ Европы за упавший дрон в Румынии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль пригрозил России совместным ответом европейских стран после инцидента с падением беспилотника в румынском городе Галац.

    Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил о подготовке совместного ответа Европы в адрес Москвы из-за ситуации с падением БПЛА в Румынии. По словам министра, европейские страны продолжат решительно поддерживать Украину, передает РИА «Новости».

    «Мы ответим на эти действия России единым фронтом», – приводит слова Вадефуля издание Rheinische Post.

    В пятницу румынское Минобороны сообщило о падении беспилотника на крышу дома в Галаце, в результате чего пострадали два человека. Власти страны возложили ответственность на Россию, однако не предоставили доказательств. Румынские военные отслеживали аппарат с помощью радиолокационных систем, но не стали его перехватывать.

    В тот же день президент России Владимир Путин отметил, что инцидент в Румынии, вероятнее всего, связан с украинским дроном. Аппарат мог сбиться с курса из-за работы систем радиоэлектронной борьбы или технических проблем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза бездоказательно обвинило Россию в падении беспилотника на жилой дом в румынском Галаце. После этого инцидента Великобритания развернула свои истребители на территории Румынии для патрулирования воздушного пространства. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала все подобные заявления западных стран абсолютно бездоказательными.

    29 мая 2026, 14:57 • Новости дня
    Медведев посоветовал спрашивать за дрон в Румынии с «имбецилоподобных лидеров ЕС»
    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев резко отреагировал на шумиху вокруг попадания беспилотника в жилой дом в Румынии, обвинив ЕС в участии в войне.

    «Евроимпотенты разорались по поводу попадания некоего беспилотника в румынский жилой дом. Конечно, надо разобраться, чей он», – написал Медведев в своем канале в Max.

    Политик потребовал от стран ЕС «заткнуться на эту тему» и назвал европейские государства прямыми участниками войны с Россией.

    По его словам, европейские страны воюют «руками бандеровцев», а их беспилотники, запчасти к ним, другое вооружение и разведданные ежедневно используются при атаках на Россию. Он подчеркнул, что в результате этих действий повреждаются жилые дома и гибнут мирные граждане.

    Медведев заявил, что за происходящее, а также за теракт в Старобельске, несут прямую ответственность западные политики, в том числе главы институтов ЕС и лидеры ряда европейских стран. Он предупредил, что такие события будут продолжаться, поскольку «идет война», и граждане государств ЕС, по его словам, не смогут чувствовать себя в безопасности, особенно в районах производства БПЛА для «бандеровских формирований».

    Политик использовал в адрес европейских лидеров жесткие формулировки, назвав их «имбецилоподобными» и «мерзавцами». В завершение он подчеркнул, что руководители ЕС, как он утверждает, знают как закончить войну, и призвал «спрашивать с них» за происходящее.

    Напомним, в ночь на пятницу неизвестный беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в городе Галац на востоке Румынии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявила, что представители ЕС неспроста обвиняют Россию в инциденте с упавшим БПЛА в Румынии.

    30 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    В пяти регионах России объявили выходным днем 1 июня в честь Троицы
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В связи с празднованием Дня Святой Троицы понедельник станет дополнительным днем отдыха для жителей нескольких российских субъектов, включая Крым и новые территории, сообщили власти регионов.

    Руководство пяти российских субъектов решило сделать 1 июня нерабочим днем из-за православного праздника Троицы, передает РИА «Новости». В этом году торжество выпадает на воскресенье, 31 мая.

    «Согласно указу главы Республики Крым Сергея Аксенова, дополнительный нерабочий праздничный день установлен первого июня в связи с празднованием Дня Святой Троицы», – сообщила помощник руководителя республики по информационной политике Ольга Курлаева.

    Аналогичные меры приняты в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Пресс-секретарь херсонского губернатора Владимир Василенко пояснил, что из-за совпадения праздника с выходным днем отдых официально переносится на понедельник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, православные верующие отметят День Святой Троицы 31 мая. Следующий за ним день 1 июня считается праздником Святого Духа. Месяцем ранее власти восьми российских регионов объявили нерабочим днем православную Радоницу.

    29 мая 2026, 15:11 • Новости дня
    Захарова: Россия ответит Румынии на высылку консула

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ответные шаги России на закрытие генконсульства в Румынии и объявление персоной нон грата генконсула Андрея Косилина последуют в ближайшее время, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответные меры в связи с объявлением российского генконсула персоной нон-грата и закрытием генконсульства не заставят себя ждать», – сказала она, передает ТАСС.

    По ее словам, информационный шум вокруг беспилотника в Румынии, по сути, выгоден западным странам. Захарова заявила, что эта кампания нужна для отвлечения внимания от «убийства Владимиром Зеленским детей в Старобельске», которое, как она подчеркнула, было совершено при финансовой и политической поддержке Евросоюза.

    Дипломат добавила, что, по мнению российской стороны, история с беспилотником используется также для обоснования решения о закрытии российского генерального консульства в Констанце.

    В пятницу Румыния объявила о закрытии российского консульства в Констанце.

    Ранее лидеры ЕС обвинили Россию в инциденте с дроном в Румынии.

    СМИ: ООН оказалась на грани банкротства
    Bloomberg: ЕС рассматривает заморозку потолка цен на российскую нефть
    Здание «Новой почты» полностью сгорело после удара по Днепропетровску
    Дмитриев объяснил массовые погромы в Париже
    Песков раскрыл секрет идеального перекуса при напряженной работе
    Политолог: Надежды Киева и НАТО на Венгрию рухнули
    Российские гимнастки завоевали максимум медалей на чемпионате Европы

    Армения начала терять российский рынок и деньги

    С 30 мая Россия останавливает ввоз из Армении ряда овощей, ягод и зелени, а также поставки минеральной воды «Джермук». Это совпало с рядом недружественных по отношению к России шагов команды армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Для российских покупателей последствия окажутся почти незаметными: выпадающие объемы легко компенсируют отечественные производители и другие страны-экспортеры. Однако для Армении потеря российского рынка может стать серьезным ударом, поскольку именно Россия является главным покупателем армянской продукции. Подробности

    Немцев нацистскими лозунгами готовят к конфликту с Россией

    Германия повышает уровень эскалации в отношении России. Под предлогом защиты от «русской угрозы» Берлин уже выстраивает «самую сильную армию в Европе». А теперь к этому добавились призывы к расчленению России по национальному признаку и объявлению «русского мира» террористической идеологией. Эксперты расценивают подобные заявления как проявление реваншизма: по их мнению, риторика нынешних немецких политиков в отношении России все больше напоминает пропаганду времен нацистской Германии. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    Бунт против канцлера Мерца имеет фатальный недостаток

    В Германии задумались о смене власти без выборов, поскольку канцлер Фридрих Мерц чрезвычайно раздражает немцев и провоцирует в правящей партии апокалиптические ожидания. У бунтарей хорошие шансы, но будет лучше, если канцлером останется Мерц. Он для этого достаточно плох. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

