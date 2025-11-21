Shaman анонсировал проект с Бабкиной на 2026 год

Tекст: Дмитрий Зубарев

Совместный проект Ярослава Дронова, известного как Shaman, и народной артистки России Надежды Бабкиной может быть представлен публике уже в 2026 году, передает РИА «Новости». Как рассказал Shaman, они с Бабкиной планируют запустить нечто новое в следующем году и надеются на успешную реализацию идеи.

«Мы с Надеждой Бабкиной хотим на следующий год что-то совместное запустить. Посмотрим, как это будет. Может быть, дай Бог, получится», – отметил исполнитель.

Shaman пояснил, что с Надеждой Кадышевой и певицей Татьяной Куртуковой у него нет настолько тесного общения, чтобы говорить о совместных песнях. По его словам, важна не только творческая совместимость, но и человеческие отношения: «В творчестве важно, чтобы не просто соединились два интересных человека, а чтобы они вне сцены между собой тоже коммуницировали, чтобы им в удовольствие было друг с другом общаться».

Shaman добавил, что с Бабкиной, как и с певицей Пелагеей, они могут легко созвониться и обсудить не только профессиональные, но и личные вопросы.

