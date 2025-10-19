Вопреки распространённому мнению, высокий уровень рождаемости не ограничивается только ультраортодоксальным еврейским сообществом. Светские и традиционные семьи в Израиле тоже имеют больше детей по сравнению с семьями в России и в западных странах.22 комментария
Глава Роспатента объяснил отказ певцу Shaman зарегистрировать бренд «Я русский»
Фраза «Я русский» не была зарегистрирована как товарный знак, поскольку признана общеупотребимым выражением и не отвечает требованиям регистрации, заявил глава Роспатента Юрий Зубов.
Зубов прокомментировал отказ в регистрации товарного знака «Я русский» заслуженному артисту РФ Ярославу Дронову, известному как Shaman, передает РИА «Новости». Он пояснил, что ведомство не может одобрять общеупотребимые выражения с общеизвестным семантическим значением в качестве товарного знака.
«Причина – несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков», – заявил Зубов.
Он также уточнил, что выражения, которые не могут выполнять функцию товарного знака из-за своей общеупотребимости, не соответствуют критериям охраноспособности. Поэтому регистрация подобного знака невозможна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский». Ведомство объяснило отказ тем, что использование такого знака может ассоциироваться с алкоголем и национальностью.