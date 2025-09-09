Роспатент отказал певцу Shaman в регистрации бренда «Я русский»

Tекст: Алексей Дегтярев

В марте 2025 года ведомство предоставило артисту шесть месяцев для подачи разъяснений и комментариев, необходимых для возможной регистрации, передает РИА «Новости».

Решение об отказе было принято в конце августа.

В своих заявках Shaman планировал использовать название «Я русский» для производства алкогольной продукции, включая вино, водку и ликер, а также для выпуска парфюмерии и косметики. Певец пояснил, что регистрация необходима для защиты бренда от недобросовестного использования.

Ранее Дронов направлял в Роскомнадзор жалобу о мошенническом сайте, который от его имени собирает информацию об участниках СВО и криптовалюту якобы для создания нового клипа.

До этого артист представлял новую композицию, посвященную России, ее впервые исполнили на праздничном концерте в Москве.