Район Внуково вошел в пятерку мест на Земле с максимумом осадков

Внуково вошло в топ-5 мест мира по количеству выпавших осадков

Tекст: Мария Иванова

Московский район Внуково вошел в число пяти точек планеты с наибольшим суточным количеством осадков, передает ТАСС.

Во Всемирной метеорологической организации сообщили, что «метеостанция в московском Внуково зафиксировала выпадение 25 мм осадков, за счет чего это место вошло в пятерку мест на планете с самыми сильными осадками за минувшие сутки», – сказал собеседник агентства.

По его данным, первое место в рейтинге суточных экстремумов занял атолл Мауке в группе островов Кука, где выпало 66 мм осадков. В числе мировых лидеров по интенсивности осадков также оказались остров Гоф на юге Атлантического океана и Ла-Рош в Новой Каледонии.

Сильный снегопад в ночь на четверг обрушился на Москву и Подмосковье из-за циклона, пришедшего в Центральную Россию с севера Адриатического моря. Синоптики прогнозировали, что с 3.00 до 21.00 мск в столице может выпасть до 25 мм осадков, а высота сугробов вырастет на 25–31 см. До этого, по данным Гидрометцентра, высота снежного покрова на главной метеостанции ВДНХ за весь сезон составляла 43 см.

Синоптик Михаил Леус сообщил, что в результате стихии на ВДНХ снежный покров впервые за нынешний осенне-зимний период достиг 68 см. Он отметил, что таким образом обновлен суточный рекорд высоты снега: прежнее достижение этого дня – 64 см – принадлежало 2024 году. Леус добавил, что циклон с Адриатики стал вторым с начала зимы по количеству осадков, тогда как лидером остается «Френсис», принесший 9 января 21,4 мм осадков, а «Валли» с 21 мм занимает вторую строчку.

Гидрометцентр заранее объявил оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося циклона.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец спрогнозировал достижение исторического максимума высоты сугробов.