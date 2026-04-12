«Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.

Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.

Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.

К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.

Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.