«Тиса» вышла в лидеры на выборах в парламент Венгрии после подсчета 14,72% голосов
По предварительным данным венгерского национального избирательного бюро, политическая партия «Тиса» закрепила успех на парламентских выборах после подсчета 14,72% голосов.
Оппозиционеры к моменту подсчета этого процента голосов претендуют на 125 из 199 возможных кресел в законодательном органе страны, передает ТАСС со ссылкой на сообщение бюро.
Успех движения складывается из побед как по одномандатным округам, где получено 89 мест, так и по партийным спискам, принесшим еще 36 мандатов. Тем временем правящий блок партии «ФИДЕС» и христианских демократов пока может рассчитывать лишь на 65 кресел.
Из этого числа 16 мандатов коалиция забирает по округам, а 49 – по спискам. Кроме того, в парламент проходит праворадикальная партия «Наша родина», которой на данный момент достается восемь депутатских мест.
К полудню свои голоса отдали более 2,8 млн граждан Венгрии.
Венгерские избиратели проявили небывалую активность на парламентских выборах, установив рекорд в 74,23% к 17.00 по местному времени.