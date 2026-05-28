Пентагон решил создать полигон для испытаний беспилотников в штате Миссисипи

Катерина Туманова

«В объявлении о конкурсе предлагается, чтобы представители промышленности, академических кругов и национальных лабораторий создали так называемый «Автономный полигон для испытаний боевых возможностей», который будет включать электромагнитные средства и в конечном итоге сможет подготовить вооруженные силы к операциям, охватывающим территорию от «морского дна до низкой околоземной орбиты», – сказано в материале Military Times.

Американские военные намерены подготовиться к будущим боевым действиям с использованием новых автономных технологий. Проект предусматривает создание специализированной площадки на базе существующего комплекса НАСА. Расположение в штате Миссисипи обеспечивает изоляцию, наличие закрытого воздушного пространства и доступ к воде,

Инициатива вызвана опасениями отставания американской армии в сфере автономных вооружений. Опыт применения недорогих иранских систем продемонстрировал уязвимость войск США и выявил нехватку эффективных средств противодействия. На развитие отрасли также повлияли конфликты на Ближнем Востоке и спецоперация на Украине.

Летом 2025 года глава Минобороны Пит Хегсет утвердил меморандум о расширении индустрии дронов. Документ стал развитием указа президента США Дональда Трампа, который предписывал закупать и внедрять высокоэффективные аппараты американского производства.

В июле SOCOM (Командование специальных операций) и группа SOFWERX проведут совместное мероприятие для отбора перспективных разработчиков.

