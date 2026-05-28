Психолог рассказала, какой сон помогает успешно сдать экзамен

Психолог Рассмехина рассказала, какой сон помогает успешно сдать экзамен

Tекст: Катерина Туманова

Он отметила, что стресс перед тестированием вызывает выброс кортизола. Этот гормон полезен в моменты реальной опасности, однако экзамены таковой не являются.

«Кроме психологии, есть успокоение через тело. На период экзаменов, и это самое главное, у ребенка должно быть девять часов сна каждый день. Обязательно нужна сбалансированная не тяжелая еда», – рассказала специалист РИА «Новости».

Рассмехина добавила, что тревожным детям отлично помогают пробежки. Физическая усталость дает организму сигнал расслабиться и успокоиться.

Непосредственно перед началом испытания она рекомендует применять технику мышечного расслабления. Попеременное напряжение и расслабление мышц от ног до головы эффективно снимает панику.

Родителям необходимо поддерживать школьников вне зависимости от итоговых баллов. Наличие запасного плана действий позволит сохранить спокойствие всей семье, подытожила психолог.

