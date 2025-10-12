Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение

  • Новость часаПутин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис
    Эксперт рассказал о задачах «разведывательной миссии НАТО» у российских границ
    Американист: Угрозы Трампа Китаю стопроцентными пошлинами могут оказаться пшиком
    Столтенберг раскрыл, как Байден обзывал Зеленского
    Axios: Трамп и Зеленский по телефону обсуждали поставку ракет Tomahawk Украине
    Вучич выразил разочарование условиями поставок российского газа Сербии
    Столтенберг дал характеристику Путину
    Сырский ликвидировал оперативно-стратегические группировки войск ВСУ
    Стало известно, чем занимается Асад в России
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Донецкая чистоплотность как сопротивление

    Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.

    8 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Пусть курьеры ездят по законам шариата – только не в России

    На слово «шариат» в российском светском обществе в принципе возникает стойка. Но тут вдруг выясняется, что это касается не только особо религиозной прослойки, а буквально каждого из нас. Потому что курьерам, которые – какое совпадение! – по большей части являются выходцами из мусульманских стран, нельзя «перевозить алкоголь, свинину и азартные игры».

    56 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Почему мы выбираем жизнь на 12 квадратных метрах

    Кто-то уверен, что во всем виноваты жадные девелоперы-капиталисты, которые хотят содрать три шкуры с того парня и со всех нас. А значит, загоняют нас все в меньшую и меньшую столичную жилплощадь. Но причины всего этого кроются, как всегда, глубже.

    32 комментария
    12 октября 2025, 02:09 • Новости дня

    Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение

    Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать осеннюю хандру

    Tекст: Ирма Каплан

    Шоколад при умелом употреблении может стать не просто лакомством, но и эффективным инструментом эмоциональной регуляции, рассказала психолог, когнитивно-поведенческий-терапевт Элен Хачатрян.

    Психолог Элен Хачатрян рассказала Газете.Ru о способности шоколада снижать уровень стресса и улучшать настроение, помогая справиться с осенней хандрой.

    Психолог отметила, что с приходом дождливой погоды многие люди ощущают упадок сил, а сокращение светового дня и недостаток солнечного света замедляют выработку дофамина и эндорфинов, что приводит к эмоциональному спаду.

    Улучшить психологическое состояние осенью можно доступными способами: физической активностью, танцами, творчеством и умеренным потреблением сладкого. Шоколад способен вернуть чувство внутренней гармонии благодаря своим особым свойствам.

    «Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин», – заявила Хачатрян «Газете.Ru».

    Она добавила, что эти компоненты стимулируют выброс эндорфинов и дофамина, помогая организму адаптироваться к сокращению светового дня и справляться с усталостью.

    Психолог указала на то, что для многих людей шоколад является «комфортной едой», вызывающей приятные ассоциации и теплые воспоминания. Вкус лакомства способен поднять настроение даже в самый пасмурный день.

    При этом эксперт подчеркнула важность умеренности, отметив, что доля добавленного сахара не должна превышать 10% от рациона по рекомендациям ВОЗ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, включение в рацион твердой и хрустящей пищи может способствовать ускорению обмена веществ и улучшению контроля аппетита, рассказала эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

    Психолог Белявская рассказала о гастрономической усталости и способах ее избежать.

    11 октября 2025, 05:27 • Новости дня
    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра

    У бывшего кадровика Минобороны Кузнецова обнаружили погоны из серебра 925-й пробы
    @ Алексей Филиппов/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    В материалах уголовного дела бывшего начальника управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова в ходе обысков изъяли уникальные серебряные погоны и коллекцию монет, указано в материалах.

    Во время следственных действий у Юрия Кузнецова обнаружили и изъяли погоны из серебра 925-й пробы стоимостью 183 929 рублей, передает ТАСС.

    Кроме этого, у Кузнецова нашли коллекцию из более чем 80 серебряных монет, среди которых были наборы из Танзании и Казахстана. В коллекции оказались и сувенирные монеты, например, экземпляр из серебра 999-й пробы с изображением трех обезьян и надписью: «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю».

    Генерал-лейтенант Кузнецов был задержан и арестован в мае 2024 года по обвинению в получении взятки на сумму более 80 млн рублей. Расследование по этому делу завершено, оно находится на рассмотрении суда.

    Кроме того, 20 августа Генеральная прокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества Кузнецова на сумму свыше 500 млн рублей как приобретенного на незаконные доходы. Антикоррупционный иск находится на стадии рассмотрения.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе Генпрокуратура России подала в Хамовнический суд Москвы иск о взыскании в доход государства имущества  генерала Кузнецова. У обвиняемого обнаружили имущество на сумму 500 млн рублей. Суд арестовал имущество Кузнецова, квартиру его дочери также арестовали.

    Комментарии (11)
    11 октября 2025, 06:45 • Новости дня
    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт энергоресурсов из России

    Reuters назвало семь стран ЕС, которые нарастили импорт газа из России

    Tекст: Ирма Каплан

    С 2022 года Евросоюз сократил зависимость от некогда доминирующего поставщика – России – примерно на 90%, однако за первые восемь месяцев 2025 года Россия импортировала энергоносителей на сумму более 11 млрд евро.

    Согласно анализу Reuters на базе данных Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), семь из 27 стран-членов ЕС увеличили стоимость импорта по сравнению с 2024 годом. В их числе пять стран, которые поддерживают Украину, например, во Франции закупки российских энергоносителей выросли на 40%, до 2,2 млрд евро, в то время как в Нидерландах – на 72%, до 498 млн евро, показывает анализ.

    В то время как порты сжиженного газа в таких странах, как Франция и Испания, служат отправными точками для поставок российского газа в Европу, газ часто не потребляется в этих странах, а отправляется покупателям по всему блоку.

    «Венгрия вошла в число семи стран, где объем российского импорта энергоносителей вырос в этом году на 11%. К Франции и Нидерландам присоединились еще четыре страны, правительства которых поддерживают Украину в войне: Бельгия, где этот показатель увеличился на 3%, Хорватия (55%), Румыния (57%) и Португалия (167%)», –  сказано в материале агентства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Евросоюз нашел способ обойти возможное вето со стороны Венгрии или Словакии по вопросу энергетических санкций, однако по данным Politico, ЕС не сможет отказаться от российских энергоносителей до 2027 года, несмотря на давление со стороны президента США Дональда Трампа.

    МИД России заявил, что европейские компании уже столкнулись с кратным ростом расходов на энергию и массовым закрытием предприятий после ограничения импорта российских ресурсов.

    Комментарии (2)
    11 октября 2025, 11:13 • Видео
    Зачем Зеленскому «Томагавки»

    Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 07:27 • Новости дня
    Более 40 дронов ВСУ сбиты силами ПВО над шестью регионами России за ночь

    Tекст: Ирма Каплан

    Силами ПВО над шестью регионами России за восемь ночных часов сбыто 42 дрона ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 октября текущего года до 07.00 мск 11 октября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 19 дронов сбили над территорией Волгоградской области, 15 – над Ростовской областью, три БПЛА – над Ульяновской.  По два беспилотника нейтрализованы над Воронежской областью и Республикой Башкортостан, еще один беспилотник сбит над Саратовской областью.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 04:35 • Новости дня
    Захарова посетовала на перепутанность фактов в голове спикера МИД Украины

    Tекст: Ирма Каплан

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывания украинского коллеги Георгия Тихого, который заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году, тогда как Москва якобы «нарушала» ранее олимпийское перемирие.

    Захарова, комментируя Тихого, напомнила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала ответственным за развязывание конфликта на Южном Кавказе режим Михаила Саакашвили, а не Россию.

    «Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось», – приводит ТАСС слова дипломата.

    Захарова добавила, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в «нарушении олимпийских перемирий».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что работу по урегулированию конфликта на Украине Россия будет строить на тех принципиальных положениях, которые были обсуждены на Аляске. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном ухудшении позиций Украины на переговорах.

    При этом в ходе переговоров на Аляске Россия пошла на определенные уступки Киеву, сообщил помощник президента Юрий Ушаков.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 22:33 • Новости дня
    Депутат Колесник предположил, каким может быть анонсированное Путиным оружие

    Tекст: Ирма Каплан

    Анонсированное президентом России Владимиром Путиным новейшее оружие может превзойти по мощности ракету «Орешник», считает депутат Госдумы Андрей Колесник.

    «Если Путин заявил о новом оружии, значит это оружие будет стратегического назначения, но, вероятно, более избирательное и более разрушительное. Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 км от границы с Россией, в любой точки мира, не спрятаться», – заявил депутат в беседе с NEWS.ru.

    Колесник уточнил, что место расположения оружия, никто не знает.

    «Думаю, оно будет мощнее «Орешника». Если Путин говорит, значит оно уже есть», – добавил он.

    Напомним, 10 октября президент России Владимир Путин анонсировал появление у России нового оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия продолжает совершенствовать свой арсенал новейшими видами вооружений, помимо уже известного ракетного комплекса «Орешник». Страна также располагает современными высокотехнологичными вооружениями, включая новый комплекс «Орешник».

    Комментарии (2)
    12 октября 2025, 00:07 • Новости дня
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    Путин поздравил с профпраздником работников сельхоз- и перерабатывающей промышленности
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    В поздравительном обращении президент России Владимир Путин назвал опорой суверенитета страны труд работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

    По словам главы государства, за последние годы достижения АПК России стали предметом национальной гордости, примером динамичного, поступательного развития и успешного освоения современных, передовых технологий.

    Путин напомнил о рекордных урожаях риса и масличных культур в 2024 году, а  урожай зерна вошел в пятерку лучших за новейшую историю страны. Производство скота и птицы обновило максимальные значения.

    «Сегодня Россия не только уверенно обеспечивает себя продуктами питания, но и является одним из главных поставщиков продовольствия на глобальный рынок. Нашу качественную продукцию – зерно, растительные масла, рыбу, кондитерские изделия и другие товары – знают и любят более чем в ста шестидесяти странах мира», – отметил президент в поздравительной речи.

    Путин указал на рост популярности у россиян и зарубежных гостей агротуризма, который позволяет ближе познакомиться с отечественными традициями выпекания хлеба, изготовления сладостей, молочной продукции, виноделия и другим.

    Он также заметил, что в отечественном АПК предстоит активно внедрять цифровые технологии, роботизировать производства, использовать преимущества искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность отрасли, сделать ее  более технологичной. И здесь важнейшим становится вопрос подготовки кадров.

    «Для этого мы продолжим совершенствовать систему профессионального образования, расширять возможности для привлечения в АПК талантливой молодежи, для самореализации сотрудников, для появления в отрасли современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест», – сказал глава государства.

    Он пообещал, что органы власти будут работать над повышением качества жизни на сельских территориях, создавать комфортные условия для труда и отдыха, воспитания детей.

    «Подчеркну: все это – важнейшие задачи для федеральных, региональных и местных органов власти, для бизнеса. Они прямо влияют на динамику развития отечественного агропромышленного комплекса. И мы обязательно будем их решать – вместе с вами», – сказал Путин в заключение поздравительного обращения.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 07:40 • Новости дня
    «Северяне» узнали о вранье командиров ВСУ штурмовикам, чтобы те не сбежали

    Tекст: Ирма Каплан

    На Сумском направлении идут бои с участием артиллерии и авиации ВС России, на правом фланге штурмовые группы ВДВ и морской пехоты продвинулись по лесополосам на 300 м и закрепились, рассказали бойцы группировки войск «Север».

    «Командование 71 оебр, опасаясь массового отказа идти на боевое задание, не стало доводить до своих подчиненных информацию о том, что они отправляются на штурм позиций ВС России. Вместо этого сформированным штурмовым группам сообщили, что те идут на позиции менять своих сослуживцев», – рассказали российские военнослужащие в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    ВСУ на Сумском направлении пытались провести пять контратак: одну в районе Алексеевки силами 225 ошп и четыре в прилегающих лесополосах силами 71 оебр, но комплексным огнем все атаки быыли отражены, уничтожено до 90% личного состава  штурмовых групп ВСУ и ББМ «Хамви», рассказали бойцы.

    На Харьковском направлении, в лесу западнее Синельниково, «Северяне» заняли одну позицию ВСУ и продвинулись на 400 м. В Волчанске продолжили продвижение на левом берегу реки Волчья и на востоке города в районе Тихого, продвинувшись в целом на расстояние до 600 м.

    На участке Меловое-Хатнее при поддержке авиации и артиллерии «Северяне» продвинулись на 900 м, уничтожив ударами высокоточного оружия позиции ВСУ в районе Двуречанского.

    «За сутки потери противника составили свыше 170 человек (из них более 130 в Сумской области и свыше 40 в Харьковской)», – сказано в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, группировка российских войск «Север» заняла несколько лесных массивов на участке фронта Меловое – Хатнее на Харьковском направлении.

    Российские военные ударили авиабомбой ФАБ-3000 и ракетой Х-39 по пункту временной дислокации и пункту управления дронами в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 23:40 • Новости дня
    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам в Чугуеве

    Депутат Чепа развеял опасения последствий за удары по британским офицерам

    Tекст: Ирма Каплан

    Удары ВС России по заводу в Чугуеве под Харьковом, где находились десятки иностранных офицеров, не смогут вызвать сколь-нибудь действенные санкции или действия противной стороны, которые повлияют на ход сражений, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

    «Нет, для России со стороны Запада за этим ничего не последует, никаких санкций. Пусть следуют одни за одними новые санкции, это ни на что не влияет. На переговорный процесс это тоже влиять не будет, поскольку все идет своим чередом к победе», – сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру».

    По его мнению, чем больше российские военные будут уничтожать подобных командных пунктов, тем быстрее закончится конфликт на Украине.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об ударе по танковому полигону ВСУ под Черниговом. В тот же день оно заявило о разрушении завода по сборке БПЛА в Полтаве. При этом 11 октября стало известно о взрыве на заводе с иностранцами под Харьковом.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:08 • Новости дня
    Следователи назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    В СК назвали предварительную причину пожара в пятиэтажке Сосновоборска

    Tекст: Ирма Каплан

    Следственные органы ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия проводят проверку причины гибели 48-летней женщины с признаками воздействия высоких температур, тело которой обнаружили в ходе ликвидации пожара в доме по улице 9-й Пятилетки города Сосновоборска.

    «По данным проверки, женщина проживала в доме со свекровью и свекром. Предположительно, причиной пожара явилось неосторожное обращение с источниками огня при курении. Вероятно, женщина уснула в комнате с непотушенной сигаретой, где и зафиксирован очаг возгорания. Впоследствии огонь распространился на крышу дома», – сообщили в Telegram-канале ведомства.

    Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления точной причины возгорания и смерти женщины, уточнили там.

    Кроме того, глава глава города Сосновоборска Алексей Кудрявцев сообщил ТАСС об увеличении числа пострадавших при пожаре.

    «Один человек погиб, двое находятся в приемном покое Сосновоборской городской больницы – отравление угарным газом легкой степени. Три человека получили медицинскую помощь на месте», – сказал Кудрявцев.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сосновоборске Красноярского края загорелась одна из квартир жилого пятиэтажного дома, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м. Пожар в жилой пятиэтажке, из которой эвакуировались 200 человек, потушен, несколько десятков жильцов остались в пункте временного размещения, один человек погиб, трое пострадали, сообщали в ГСУ МЧС России по региону.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 03:27 • Новости дня
    При пожаре в пятиэтажке Сосновоборска погиб один человек и двое пострадали
    При пожаре в пятиэтажке Сосновоборска погиб один человек и двое пострадали
    @ Скриншот с видео Telegram-канала МЧС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Пожар в жилой пятиэтажке, из которой эвакуировались 200 человек, потушен, несколько десятков жильцов остались в пункте временного размещения, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

    «Двое человек пострадали, один погиб; 28 человек находятся в пункте временного размещения; пожар полностью ликвидирован», – сказано в посте Telegram-канала МЧС России.

    Как сообщалось ранее, в городе Сосновоборске Красноярского края загорелась одна из квартир жилого пятиэтажного дома, площадь возгорания достигла 2 тыс. кв. м.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 06:33 • Новости дня
    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели для школьников

    Онищенко объяснил неудобство четырехдневной учебной недели

    Tекст: Ирма Каплан

    Возможное сокращение учебной недели в российских школах приведет к увеличению количества уроков в день и более раннему началу занятий, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

    «Программа не уменьшается, она остается. А если мы сейчас начнем переходить на четырехдневную рабочую неделю, а через несколько лет встанет вопрос перевести школьников, то никто не скажет, что при этом надо сократить программу, потому что знания добавляются, появляются новые предметы», – сказал он РИА «Новости».

    По его словам, сокращение учебной недели приведет к тому, что детям придется приходить в школу к шести утра для выполнения всех требований образовательной программы.

    Он также напомнил, что после перехода на пятидневную учебную неделю с шестидневной нагрузка на учеников не уменьшилась, а субботние уроки были распределены по остальным дням недели, что увеличило количество уроков в день.

    Онищенко подчеркнул, что аналогичная ситуация может возникнуть при внедрении четырехдневного обучения, когда без сокращения программы нагрузка на учащихся только возрастет.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минпросвещения рекомендовало школьникам младше 16 лет ограничить активное использование гаджетов и мобильных телефонов из-за их потенциального влияния на здоровье.

    С началом учебного года в школах ввели единые нормативы недельной учебной нагрузки. Сроки получения начального общего образования в школах страны решили ограничить четырьмя годами.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Мурашко назвал следующий этап развития ИИ в российской медицине

    Tекст: Ирма Каплан

    Искусственный интеллект (ИИ) в ближайшем будущем сможет функционировать, как консилиум, учитывая больше данных о состоянии здоровья человека и предлагая лечение, считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

    «Задача следующего этапа развития ИИ – это система принятия решений на основе более широкого спектра данных, с элементами клинического мышления разных специалистов, в том числе узких. Чтобы анализ электронной истории болезни, который мы сегодня уже внедрили, был более качественным и более эффективным, в том числе с использованием клинических рекомендаций», –  приводит его слова ТАСС.

    Мурашко напомнил, что искусственный интеллект широко внедрен в российскую медицину, что повышает производительность труда и качество работы врачей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские ученые научили ИИ определять причину инфаркта за миллисекунды. Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась, каковы перспективы использования ИИ для создания лекарств и вакцин.


    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 03:12 • Новости дня
    Пожилой человек пострадал в Волгоградской области при атаке БПЛА ВСУ

    Tекст: Ирма Каплан

    Один человек пострадал от осколков битого стекла в Волгоградской области при атаке БПЛА ВСУ, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров в Telegram-канале администрации области.

    «Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, угрозы для жизни нет», – сказано в посте.

    Он сообщил, что силы ПВО отражают массированную атаку дронов ВСУ на регион, а в  результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирных домах и в зданиях школы и детского сада частично были выбиты стекла.

    На место падения обломков прибыли профильные службы, организуется пункт  временного размещения для жильцов пострадавших квартир, добавил губернатор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов вечером пятницы.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 03:42 • Новости дня
    Слуцкий заявил о скорых совместных заседаниях Госдумы и парламента КНДР

    Слуцкий заявил о новом формате взаимодействия Госдумы и парламента КНДР

    Tекст: Ирма Каплан

    Председатель думского комитета лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе визита в КНДР в честь 80-летия основания Трудовой партии Кореи сообщил, что вскоре Комитеты по международным делам Госдумы и Верховного народного собрания КНДР запустят совместные заседания.

    «Рассчитываем на то, что запустим <…> формат совместных заседаний комитетов по международным делам парламента КНДР и Государственной думы. Уверен, что этот формат мы запустим в самое ближайшее время», – сказал Слуцкий ТАСС.

    Он добавил, что подобные заседания предполагается проводить на постоянной основе.

    Официальная делегация ЛДПР во главе с председателем партии Леонидом Слуцким прибыла в КНДР для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию основания Трудовой партии Кореи, сообщили в партии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев ранее прибыл в столицу КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК).

    Кроме того, северокорейский лидер Ким Чен Ын посетил праздничный концерт в Пхеньяне в честь 80-летия Трудовой партии Кореи, где выступили российские артисты.

    Комментарии (0)
    11 октября 2025, 05:15 • Новости дня
    Росавиация установила временные ограничения в аэропорту Уфы

    Tекст: Ирма Каплан

    Росавиация установила временные ограничения в аэропорту Уфы, сообщил представитель ведомства в Telegram-канале.

    «Аэропорт Уфы: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.

    Напомним, вечером пятницы волгоградский аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, силами ПВО над Ростовской областью были уничтожены шесть дронов ВСУ за три вечерних часа пятницы.

    Комментарии (0)
    Главное
    Эстония перекрыла дорогу через «Саатсеский сапог» из-за России
    Военкор сообщил о «мощнейшем ракетном налете» на Белгород
    Министр обороны Бельгии допустил ввод войск в Брюссель до конца года
    Пашинян опубликовал грустное видео под песню Земфиры
    В Финляндии арестовали футболиста после семи голов в матче
    Названа причина смерти актера Дениса Семенова
    Спасатели не нашли выживших после ЧП на заводе взрывчатки в штате Теннесси

    США признали отставание от России в стратегической сфере

    Президент США Дональд Трамп заключил крупную сделку с Финляндией на строительство сразу 11 ледоколов. Многие десятилетия штаты обходились одним-двумя ледоколами, эта сфера их не интересовала и не беспокоила. Однако теперь стратегия кардинально изменилась. Что же заставило Вашингтон нарастить ледокольный флот и попытаться догнать Россию? Подробности

    Перейти в раздел

    СНГ начало разрастаться по линии ШОС

    Россия поддержала создание нового формата «СНГ плюс» и наделение ШОС статусом наблюдателя при содружестве. Как отметил президент Владимир Путин, более полное взаимодействие двух организаций обеспечит безопасное и устойчивое развитие всего Евразийского региона. Эксперты считают, что благодаря интеграционным усилиям России саммит в Душанбе раскрыл новый потенциал СНГ. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон подготовил для Франции новый политический кризис

    Не иначе как «провокацией в адрес французов» называют в Париже очередное экзотическое решение Эмманюэля Макрона. Президент Франции назначил главой правительства страны Себастьена Лекорню – человека, который только что подал в отставку с этого же поста. Есть масса признаков того, что новое правительство Франции проживет еще меньше, чем старое. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Зеленскому «Томагавки»

      Украинские власти продолжают требовать от Вашингтона продажи «Томагавков». Президент США по-прежнему колеблется с решением, поскольку в Москве предупредили, что оно будет иметь серьезные последствия. Поставки этих ракет в ВСУ – ключевая часть плана Владимира Зеленского.

    • «Нобелевка» толкает Трампа к злодейству

      Мнения России и США в кои-то веки совпали: власти обеих стран раскритиковали присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке Марии Корине Мачадо. Плохо не то, что этим обидели Дональда Трампа. Плохо то, что этим его подталкивают к войне с Венесуэлой.

    • Крым наш. Как угроза с юга превратилась в место вдохновения

      У Северного Причерноморья – и прежде всего Крыма – богатая и древняя история. В эпоху Античности это была зона контактов «цивилизации моря» (Греции, Рима и Византии) с «цивилизацией степи» (скифами, гуннами). Для России же Крым имел значение как наследник обеих этих культур – и как место, где была создана значимая часть «русской мечты».

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации