Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение

Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать осеннюю хандру

Tекст: Ирма Каплан

Психолог Элен Хачатрян рассказала Газете.Ru о способности шоколада снижать уровень стресса и улучшать настроение, помогая справиться с осенней хандрой.

Психолог отметила, что с приходом дождливой погоды многие люди ощущают упадок сил, а сокращение светового дня и недостаток солнечного света замедляют выработку дофамина и эндорфинов, что приводит к эмоциональному спаду.

Улучшить психологическое состояние осенью можно доступными способами: физической активностью, танцами, творчеством и умеренным потреблением сладкого. Шоколад способен вернуть чувство внутренней гармонии благодаря своим особым свойствам.

«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин», – заявила Хачатрян «Газете.Ru».

Она добавила, что эти компоненты стимулируют выброс эндорфинов и дофамина, помогая организму адаптироваться к сокращению светового дня и справляться с усталостью.

Психолог указала на то, что для многих людей шоколад является «комфортной едой», вызывающей приятные ассоциации и теплые воспоминания. Вкус лакомства способен поднять настроение даже в самый пасмурный день.

При этом эксперт подчеркнула важность умеренности, отметив, что доля добавленного сахара не должна превышать 10% от рациона по рекомендациям ВОЗ.

