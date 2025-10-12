Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение

Уедут, все уедут, теперь-то точно. При обстрелах не уехали, но сейчас город гарантировано опустеет, – думала я, когда в пятый по счету «день воды» (в Донбассе появилась специальная лексика и даже есть выражение «отмечать день воды») воды не было ни капли.8 комментариев
Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать осеннюю хандру
Шоколад при умелом употреблении может стать не просто лакомством, но и эффективным инструментом эмоциональной регуляции, рассказала психолог, когнитивно-поведенческий-терапевт Элен Хачатрян.
Психолог Элен Хачатрян рассказала Газете.Ru о способности шоколада снижать уровень стресса и улучшать настроение, помогая справиться с осенней хандрой.
Психолог отметила, что с приходом дождливой погоды многие люди ощущают упадок сил, а сокращение светового дня и недостаток солнечного света замедляют выработку дофамина и эндорфинов, что приводит к эмоциональному спаду.
Улучшить психологическое состояние осенью можно доступными способами: физической активностью, танцами, творчеством и умеренным потреблением сладкого. Шоколад способен вернуть чувство внутренней гармонии благодаря своим особым свойствам.
«Положительное влияние шоколада на эмоциональное состояние человека достигается за счет содержания какао-бобов, богатых полезными природными соединениями, такими как тирозин, фенилэтиламин и теобромин», – заявила Хачатрян «Газете.Ru».
Она добавила, что эти компоненты стимулируют выброс эндорфинов и дофамина, помогая организму адаптироваться к сокращению светового дня и справляться с усталостью.
Психолог указала на то, что для многих людей шоколад является «комфортной едой», вызывающей приятные ассоциации и теплые воспоминания. Вкус лакомства способен поднять настроение даже в самый пасмурный день.
При этом эксперт подчеркнула важность умеренности, отметив, что доля добавленного сахара не должна превышать 10% от рациона по рекомендациям ВОЗ.
