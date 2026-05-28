Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Омбудсмен ДНР сообщила о более 250 погибших от атак ВСУ детях с 2014 года
В результате постоянных обстрелов со стороны ВСУ по Донецкой Народной Республике (ДНР) с 2014 года погибли более 250, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«С 2014 года по сегодняшний день в результате атак ВCУ погибло 253 ребенка. Ранения получили 1059 детей», – сказала она РИА «Новости».
Значительная часть этих трагедий произошла в последние годы. Уполномоченный по правам человека отметила, что после начала специальной военной операции атаки ВСУ унесли жизни 162 детей, еще 606 несовершеннолетних были ранены.
Глава региона Денис Пушилин ранее сообщил о новых жертвах. В понедельник, 25 мая, из-за действий Украины в республике погибли семь человек, среди которых два ребенка. Еще 15 мирных жителей, включая четверых детей, пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, при атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.
