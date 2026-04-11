    В битве за существование важно не потерять себя

    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    11 апреля 2026, 13:32 Мнение

    В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка

    военный блогер

    Суббота Страстной седмицы. Завтра будет Светлый праздник Пасхи для всего Православного мира. А сегодня…

    Сегодня хотелось бы поговорить о трудном. О трудном и важном. О следующих нескольких годах, которые решат многое. А для нашего поколения они буквально решат всё. Кто сдержит(ся), тот возрадуется, кто нет, тот… потом будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь.

    Время перемен оно такое. Особенно нынешнее, где в информационном потоке очень трудно отделять зерна от плевел. И где битва за души идет буквально каждое мгновение.

    А еще идет битва за существование. Для нас (в России) так особенно. И важно, чтобы мы в этой борьбе не потеряли самих себя. Своих устоев, традиций. Того уникального мира, который все называют – РУССКИМ. И в конечном итоге своего будущего. И будущего наших детей. Все это пока не определено и за это нам приходится сражаться. Буквально каждый день. В том числе и на поле брани.

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом и отделить их друг от друга очень трудно. Ведь то, что я называю «разрушительным», всегда прикрывается хорошими словами (оно всегда «за все хорошее против всего плохого) и благим намерением. И разобраться в ситуации зачастую можно только когда становится слишком поздно и «джин уже выпущен из бутылки».

    Очень наглядно сейчас это наблюдают американцы на примере «своего Трампа» и его безумств вместе с Нетаньяху на Ближнем Востоке. Он ведь тоже на словах был «за все хорошее против всего плохого». Но на деле это его «хорошее» обернулось настоящими происками дьявола. И так сейчас практически везде. И все потому, что человеку сейчас очень трудно разобраться, где «правда», а где «ложь».

    Ложь, она от дьявола, Правда от Бога. И только в Правде и может быть сила и созидание. И светлое будущее. Но как же сегодня, когда многие потеряли веру и ориентиры и злы на все те несправедливости, что творятся, трудно отделить Правду от Лжи. И это самое время для т.н. «мнимых спасителей». Которые завлекают в свои сети неокрепшие умы и запутавшихся в информационном вихре людей.

    Один пример такого «спасителя» я уже привел выше – Трамп. А сколько сейчас таких «трампов» смущают людей у нас. И не дай Бог нам им поверить, как поверили американцы своему.

    И потому в эту Великую субботу я хотел бы обратиться к Вам, мои уважаемые подписчики и просто читатели. Обратиться с одной простой и древней мудростью, которая лично меня уберегла от многих ошибок. Никогда не принимайте своих решений на эмоциях. С осторожностью слушайте тех, кто пытается вывести Вас на эмоции. Потому что эмоции, это самый простой способ сбить человека с толку. Сбить его с верной дороги. И особенно это опасно сегодня. Когда без преувеличения решается будущее России.

    Да и всей цивилизации в целом…

    Источник

