    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Лавров назвал ключевой момент для решения украинского конфликта
    Эксперт: За разминированием Ормуза просматривается подготовка США к более серьезной фазе конфликта
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием
    Баканов: Киев пытался атаковать космодром Плесецк во время запуска спутников
    Песков иронично высказался о шансах Каллас защитить диплом в МГУ
    Захарова назвала Джонсона «вернувшимся на место преступления злодеем»
    Жертвы Эпштейна раскритиковали предложение Мелании Трамп
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как отделить традицию от ретроградства

    Традиция – это не то, что консервируют. Традиция нуждается в развитии и не живёт без развития. Не стоит использовать аргумент традиционных ценностей ни для сведения старых идейных счётов, ни для неолуддистских инициатив.

    Юрий Подоляка Юрий Подоляка В битве за существование важно не потерять себя

    Трудное сейчас время. О нем точно будут писать в будущих учебниках истории, и на героев этого времени будут равняться потомки. Но именно в такие времена рождается не только «новое созидательное», но и «новое разрушительное». Они всегда идут рядом.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    11 апреля 2026, 21:21 • Новости дня

    Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента Ирака

    Путин поздравил Амиди с победой на выборах президента Ирака

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на должность президента Ирака и пожелал ему успехов на новом посту.

    Президент России Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, сообщается на сайте Кремля.

    В поздравительной телеграмме глава российского государства пожелал Амиди успехов и выразил надежду на укрепление традиционно дружественных связей между Россией и Ираком.

    «Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Республики Ирак. Желаю вам успехов на этом высоком посту. И, конечно, рассчитываю, что ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений», – говорится в сообщении.

    Амиди, которому 57 лет, до избрания на высокий пост занимал должность министра окружающей среды Ирака в 2022–2024 гг. Ранее он более 15 лет работал в администрации президента страны, где был старшим советником и руководителем президентского офиса.

    Ранее совет представителей Ирака проголосовал за избрание кандидата от «Патриотического союза Курдистана» Низара Амиди новым президентом республики.

    Действующий президент Абдель Латиф Рашид принял решение выйти из президентской гонки.

    11 апреля 2026, 14:15 • Новости дня
    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил

    Востоковед Курбанов: Разблокировка иранских активов – первое звено цепи неизбежных уступок США

    Эксперт: Серьезная уступка США Ирану указывает на изменение расклада сил
    Tекст: Андрей Резчиков

    Решение США о разблокировке активов Ирана следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Маис Курбанов. В субботу стало известно о согласии США разблокировать замороженные активы Ирана.

    «Появившаяся информация о готовности США разблокировать часть иранских финансовых активов в банках Катара и других стран требует трезвой оценки без иллюзий. Вопреки попыткам представить это как жест доброй воли Вашингтона, текущая динамика переговоров в Пакистане указывает на принципиально иной расклад сил на Ближнем Востоке», – считает политолог Маис Курбанов, специалист по Ближнему Востоку.

    По словам эксперта, прежде всего, необходимо четко разделять позиции сторон. «Иранская дипломатия с самого начала заняла жесткую и неизменную линию, тогда как сигналы со стороны США носят противоречивый характер. Заявления иранского руководства, включая спикера парламента, недвусмысленно давали понять: возврат замороженных средств и прекращение огня в Ливане являются не предметом торга, а предварительными условиями для самого существования переговорного трека», – подчеркивает специалист.

    Поэтому, продолжает собеседник, решение о разблокировке активов, пусть даже на первом этапе речь идет о сумме в 6 млрд долларов, следует трактовать не как щедрый аванс за будущие уступки Тегерана, а как вынужденный шаг Вашингтона по спасению самого переговорного процесса.

    Курбанов напомнил, что американская делегация прибыла на переговоры в Пакистан в расширенном составе, что свидетельствует о высокой заинтересованности, «однако за кулисами этой дипломатической активности просматривается страх перед полной утратой контроля над ситуацией в регионе».

    Что касается предположений о том, что финансовая разблокировка связана с надеждой Запада на смягчение позиции Ирана по ядерной программе, то такой «расчет глубоко ошибочен».

    «Анализ внутриполитической ситуации в Исламской Республике показывает: страна находится в точке максимальной мобилизации. Молодое поколение иранской элиты, в отличие от более осторожных предшественников, настроено на бескомпромиссную защиту суверенитета. Идти на стратегические уступки в ядерной сфере сейчас, когда боевой дух общества и вооруженных сил находится на пике, для Тегерана тактически невыгодно. Напротив, именно сейчас иранская сторона обладает достаточной силой, чтобы требовать от США выполнения всех изначально выдвинутых условий, включая полное снятие санкционного режима», – полагает спикер.

    Связка разблокировки активов с безопасностью судоходства в Ормузском проливе не должна вводить в заблуждение. «Иран действительно заинтересован в функционировании этой ключевой транспортной артерии, однако приоритеты изменились. Гарантии безопасного прохода, которых добивается Вашингтон, в будущем будут предоставляться исключительно на условиях Тегерана. Речь идет не только о снятии минных угроз, но и о формировании новой экономической реальности, где проход через пролив будет сопровождаться обязательными платежами за транзит. Таким образом, Иран не «уступает» контроль в обмен на деньги, а переводит свой географический статус в инструмент постоянного финансового суверенитета», – подчеркивает Курбанов.

    Что касается реакции ключевых региональных игроков, в частности, Саудовской Аравии, то опасения по поводу усиления Тегерана за счет разблокированных средств не имеют под собой серьезных оснований.

    «Богатое государство всегда стремится к стабильности, а не к войне. Эр-Рияд и другие столицы Персидского залива наглядно убедились, что боеспособный и уверенный в себе Иран представляет собой фактор региональной безопасности куда более надежный, чем ослабевающая Америка. Унизительные эпизоды американской внешней политики последних лет и неспособность Вашингтона защитить своих союзников толкают монархии Залива к пересмотру идеологических и стратегических альянсов», – пояснил востоковед

    По его словам, происходит отход от радикальных ваххабитских концепций, навязанных Западом, в сторону более традиционного сближения с иранской цивилизацией: «Сегодня для стран региона безопаснее и выгоднее иметь партнерские отношения с Ираном, чем полагаться на обещания угасающей американской гегемонии».

    По прогнозу эксперта, нынешний шаг США – первое звено в цепи неизбежных уступок. «Шесть миллиардов долларов являются лишь малой компенсацией за ущерб, нанесенный Ирану многолетними санкциями. Следующим этапом станет требование Тегерана о разморозке всех активов, оцениваемых почти в триллион долларов, а также полная отмена всех ограничительных мер. Вашингтону придется выбирать: либо признать новую реальность и дать Ирану жить как суверенному государству, либо столкнуться с полномасштабным конфликтом, финал которого для Соединенных Штатов будет гораздо более катастрофичным, чем бегство из Афганистана. Проиграв Иран, Америка рискует потерять не одну страну, а весь Ближний Восток», – добавляет Курбанов.

    О согласии США разморозить иранские активы, которые были заблокированы в банках Катара и других государств, сообщил агентству Reuters неназванный высокопоставленный источник из Ирана.

    По словам источника, этот жест со стороны Вашингтона является подтверждением серьезности его намерений накануне переговоров, которые пройдут в Пакистане. Делегации обеих стран уже прибыли в Исламабад.

    Источник отметил, что разморозка средств «напрямую связана с обеспечением безопасного прохода судов через Ормузский пролив».

    Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщал, что США разрешили разблокировать шесть млрд замороженных активов Ирана. Главный переговорщик Ирана Мохаммад-Багер Галибаф называл разморозку иранских активов в качестве одного из двух требований Тегерана для переговоров. Второе требование касалось прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 10:51 • Новости дня
    Зеленый флаг водрузили над мечетью в иранском Мешхеде

    Над мечетью Имама Резы в Мешхеде подняли зеленый флаг

    Tекст: Мария Иванова

    В иранском городе Мешхед над мечетью Имама Резы подняли зеленый флаг, символизирующий мир и ислам, после завершения 40-дневного траура.

    Зеленое знамя сменило черный флаг, который развевался над религиозной святыней в течение 40 дней после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает РИА «Новости».

    «Флаг водружают на куполе святыни после 40 дней всеобщего траура», – говорится в сообщении иранской гостелерадиокомпании IRIB.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Ирана объявило 40-дневный траур из-за гибели аятоллы Али Хаменеи

    Президент США ранее согласился на двухнедельное прекращение огня. Иранская делегация прибыла в Исламабад для участия в мирных переговорах.

    11 апреля 2026, 11:22 • Видео
    Израиль выиграл или проиграл?

    США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    11 апреля 2026, 10:37 • Новости дня
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Путин обсудил с губернатором Кондратьевым ситуацию в Черном море после разлива нефти
    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин попросил губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева доложить о ситуации в акватории Черного моря после разлива нефтепродуктов.

    В сообщении на сайте Кремля говорится, что в ходе встречи Путин поинтересовался: «Вениамин Иванович, как обстановка, связанная с разливом нефтепродуктов в Керченском районе?».

    Кондратьев ответил, что благодаря контролю и действиям правительства, а также работе специальной комиссии, регион вновь полностью готов принимать отдыхающих. По словам губернатора, были приняты меры по очистке пляжей: в местах выбросов нефтепродуктов песок заменяли или досыпали на глубину 50 сантиметров.

    Роспотребнадзор дал заключение, что обработанные пляжи пригодны для использования. Кондратьев подчеркнул, что в текущем году все пляжи Краснодарского края, где ранее фиксировались выбросы мазута, будут открыты для отдыхающих.

    В завершение разговора Путин уточнил, откроются ли все пляжи региона. Губернатор уверенно заверил президента: «Думаю, да, Владимир Владимирович».

    В феврале глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что несмотря на проводимую очистку песчаных пляжей в Анапе, их состояние пока не позволяет открыть их для посещения, однако до сезона осталось время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб сообщил о завершении демонтажа песчаной насыпи, созданной для защиты побережья Анапы от выбросов мазута. Эксперты Росприроднадзора признали невозможность полностью ликвидировать последствия загрязнения Черного моря после крушения двух танкеров в Керченском проливе и разлива 2,4 тыс. тонн мазута.

    11 апреля 2026, 10:30 • Новости дня
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    NYT: Иран потерял собственные мины в Ормузском проливе
    Tекст: Мария Иванова

    Исламская республика оказалась неспособна быстро восстановить безопасное судоходство в ключевом регионе, поскольку военные забыли точное расположение заложенных в воду взрывных устройств, пишет The New York Times (NYT).

    Тегеран столкнулся с трудностями при попытке открыть Ормузский пролив для торговых судов, пишет The New York Times. Выяснилось, что иранские военные не могут найти все установленные ими морские мины. У страны нет технических возможностей для их оперативного обезвреживания.

    Ситуация мешает Ирану выполнить требования американский лидер, который заявил, что перемирие зависит от «полного, немедленного и безопасного открытия» водной артерии. Данный вопрос станет ключевым на мирных переговорах в Исламабаде.

    Министр иностранных дел Аббас Арагчи отмечал, что движение судов возобновится с учетом технических ограничений. Американские чиновники уверены, что дипломат имел в виду неспособность быстро найти взрывчатку. Минирование проводилось хаотично с небольших лодок, часть боеприпасов могла сместиться течением.

    Процесс разминирования представляет огромную сложность. Американские военные также не располагают мощными средствами для очистки акватории, полагаясь на специальные корабли прибрежной зоны. Точное количество сброшенных в воду мин остается неизвестным, отмечает издание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    11 апреля 2026, 02:40 • Новости дня
    Трамп назвал приоритетное требование к Ирану на переговорах

    Трамп назвал главное требование к Ирану на переговорах

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен обеспечить открытие Ормузского пролива «с участием Ирана или без него», подчеркнув при этом, что предотвращение получения Ираном ядерного оружия остается его главным приоритетом.

    Трамп также сообщил, что направил вице-президента Джей Ди Вэнса в Пакистан для встречи с высокопоставленными иранскими чиновниками в рамках усилий по заключению мирного соглашения после двухнедельного прекращения огня, согласованного во вторник, сообщил CNN.

    «Мы откроем Персидский залив с ними или без них... или пролив, как они его называют. Думаю, это произойдет довольно быстро, а если нет, мы сможем завершить дело. Мы откроем его довольно скоро», – сказал он журналистам перед отъездом из Вашингтона в поездку по стране.

    Глава Белого дома добавил, что возобновление работы Ормузского пролива, через который проходит примерно пятая часть мировой нефти, станет ключевым моментом в переговорах в Исламабаде.

    На вопрос о том, что будет определять успешное соглашение, Трамп ответил: «Никакого ядерного оружия. Это 99% успеха».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отель Serena в Исламабаде заранее попросил  постояльцев освободить номера для размещения официальных лиц. Вэнс  спрогнозировал позитивные переговоры США и Ирана в Пакистане. Газета NYT писала, что Вэнс был подключен к переговорам с Ираном по просьбе Пакистана.

    МИД Пакистана подтвердил прибытие переговорной делегации из Ирана.

    10 апреля 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Лукьянов: США с Ираном перейдут в режим ни войны, ни мира
    Переговоры США и Ирана в Исламабаде вряд ли приведут к какому-либо результату или закончатся провалом, считает политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По его мнению, активные боевые действия на Ближнем Востоке не возобновятся, но непрекращающаяся напряженность будет периодически давать «рецидивы фронтальных столкновений».

    «Понять что-либо относительно переговоров в Исламабаде невозможно. Кто, а главное – о чем. Это происходит не только (а, может быть, и не столько) потому, что стороны сознательно напускают тумана. Впечатление другое. Противоборство идет на многих уровнях (военный, экономический, политический, религиозно-идеологический) и с участием разных сил – и стран, и групп влияния внутри них», – пишет Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    По его оценке, текущий конфликт отличается сложной структурой и множеством участников, что существенно ограничивает возможности для достижения окончательных договоренностей. «Максимальные цели недостижимы, даже несмотря на отбрасывание всех или почти всех условностей и ограничителей. Протяженная война на истощение не получается по причине быстрой истощаемости. Устойчивая договоренность невозможна в силу многогранности и имманентной (извините) асимметрии конфликта», – подчеркнул он.

    В этих условиях, считает Лукьянов, у сторон фактически есть только одно решение: «Остается фиксация зыбкого статус-кво, который не разрешает ни одной причины, приведшей к прямой вооруженной коллизии, но позволяет словесное оформить нежелательность его продолжения на данном этапе».

    Эксперт отмечает, что описать происходящее сейчас на Ближнем востоке можно с помощью формулы из российской истории: «Ни войны, ни мира, но теперь по молчаливому взаимному согласию». «На практике это означает непрекращающуюся напряженность, которая периодически может и будет давать рецидивы фронтальных столкновений, но в основном будет воплощаться в конфронтации на прочих уровнях с переменным составом задействованных сил и средств», – поясняет Лукьянов.

    Поэтому, по его мнению, итога переговоров в Исламабаде не будет ни в виде результата, ни в виде провала: «Все продолжат говорить о своем, так что даже предмет разговора установить доподлинно не получится – хоть с утечками, хоть без». При этом эксперт полагает, что возвращения к интенсивным боевым действиям в ближайшее время не произойдет: «Активная война, как до перемирия, тоже не возобновится – никто этого не хочет. Сейчас, во всяком случае».

    Переговоры между США и Ираном должны пройти в Исламабаде в субботу, 11 апреля. Для участия в них в столицу Пакистана вылетел вице-президент США Джей Ди Вэнс. Ожидается, что к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Состав иранской делегации официально не назывался. По данным источников агентства Bloomberg, делегацию из Тегерана возглавят министр иностранных дел Аббас Аракчи и председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана на переговорах якобы «нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира с помощью международных водных путей». Иран отказывался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан. Однако, как стало известно СМИ, перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля.

    11 апреля 2026, 07:30 • Новости дня
    Посол Израиля в США отверг перемирие с «Хезболлой»

    Tекст: Катерина Туманова

    Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что во время их первого в истории телефонного разговора он заявил ливанскому коллеге, что Израиль не готов прекратить боевые действия против «Хезболлы», даже несмотря на переговоры с Ливаном.

    «В ходе состоявшейся сегодня в Вашингтоне беседы между послами Израиля и Ливана, а также послом США в Ливане и под эгидой Государственного департамента США, Израиль договорился начать официальные мирные переговоры в следующий вторник», – приводит заявление Лейтера Times of Israel (ToI).

    При этом Израиль отказался обсуждать прекращение огня с организацией «Хезболла», которая продолжает нападать на Израиль и является главным препятствием на пути к миру между двумя странами, говорится в заявлении.

    США призывают Израиль прекратить боевые действия против «Хезболлы» до первой в истории встречи представителей Иерусалима и Бейрута во вторник, 14 апреля.

    Ливан заявил, что прекращение огня должно быть предварительным условием этой встречи.

    Напомним, ранее портал Axios узнал о просьбах Ливана и США к Израилю «сделать паузу» в войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США возглавят переговоры о прекращении огня между Ливаном и Израилем в Вашингтоне. Израиль заявил об уничтожении 200 пусковых установок и 250 членов «Хезболлы» и согласился на переговоры с Ливаном под давлением США.

    10 апреля 2026, 23:20 • Новости дня
    Путин назвал соответствие глобальным изменениям залогом суверенитета

    Путин заявил о важности соответствовать темпам изменений ради суверенитета

    Tекст: Катерина Туманова

    Искусственный интеллект наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всех секторов экономики и страны в целом, поэтому важно соответствовать темпам глобальных изменений, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «От нашей способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и в недалеком будущем, без всякого преувеличения само существование Российского государства», – подчеркнул он.

    Путин отметил необходимость учитывать, что технологии искусственного интеллекта стремительно развиваются, фундаментальные языковые модели, нейросети с колоссальными вычислительными возможностями становятся всё более сложными.

    Российский лидер указал на то, что с помощью языковых моделей создаются интеллектуальные помощники, так называемые агенты искусственного интеллекта (ИИ-агенты). Они уже не только выполняют команды и отвечают на простые вопросы пользователя, но и в автономном режиме, решают поставленные им задачи.

    «Что крайне важно, эти агенты искусственного интеллекта уже подходят к новому уровню самостоятельности. Они учатся планировать свои действия и оценивать получаемые результаты, взаимодействовать с людьми, с реальным миром», – сказал он.

    По прогнозам, добавил президент, уже в ближайшем будущем, эти агенты будут справляться и с тестами на физические возможности. Например, трудно будет определить, кто управляет автомобилем – человек или нейропилот.

    Кроме того, президент Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах и создать собственный конкурентоспособных продукт в этой сфере.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко,  глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы  внедрения искусственного интеллекта.

    11 апреля 2026, 20:32 • Новости дня
    Путин назвал развертывание новой группировки связи большим событием

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин во время встречи с представителями Роскосмоса назвал большим событием запуск новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи.

    Президент России Владимир Путин назвал развертывание новой низкоорбитальной широкополосной группировки связи большим событием, сообщается на сайте Кремля.

    Глава корпорации Юрий Баканов сообщил президенту, что запуск группировки уже состоялся. Путин подчеркнул важность этого достижения.

    «Большое событие, я вас поздравляю еще раз», – заявил Путин.

    Ранее Баканов сообщил, что во время запуска российских спутников для широкополосного интернета космодром «Плесецк» подвергся попытке атаки дронами, однако запуск прошёл успешно.

    Баканов также сообщил, что в орбитальную группировку России на сегодняшний день входят 22 метеорологических спутника, что является рекордным показателем.

    Президент России Владимир Путин отметил, что космическая отрасль страны сохраняет уверенность, несмотря на трудности.

    Президент поздравил космонавтов и сотрудников космической сферы с праздником.

    10 апреля 2026, 22:55 • Новости дня
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    Путин призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах
    Tекст: Катерина Туманова

    Российские технологии искусственного интеллекта (ИИ) должны быть конкурентоспособны в мире, а продукты ИИ к 2030 году – использоваться во всех сферах деятельности в стране, заявил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ.

    «Считаю необходимым обеспечить создание и последующее развитие отечественных фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Они должны быть конкурентоспособными в мировом масштабе и при этом обладать максимальным уровнем суверенности», – сказал Путин.

    Он уточнил, что языковые модели – это базовая, сквозная технология, которая является основой для суверенного развития всех сфер. Наличие собственных моделей позволит развиваться и гарантировать безопасность и обороноспособность.

    «К 2030 году подобные технологии и продукты на их основе должны использоваться во всех областях, включая производство, логистику, энергетику, управление и образование», – отметил президент.

    Путин подчеркнул важность использования кооперацией и открытых данных при создании языковых моделей, так как их наращивание и развитие играет  принципиальное значение для будущего страны.

    «Присутствующие здесь специалисты хорошо знают, что для формирования языковых моделей этих ИИ-агентов нередко применяются так называемые открытые решения, целые библиотеки алгоритмов, которыми делятся разработчики из разных стран мира. Этим ресурсом кооперации, партнерства нужно, безусловно, эффективно пользоваться», – сказал Путин.

    Напомним, вечером в пятницу Путин собрал совещание по развитию искусственного интеллекта. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в числе участников совещания – вице-премьер Дмитрий Григоренко, глава Минфина Антон Силуанов, глава Минобороны Андрей Белоусов, глава Минцифры Максут Шадаев, мэр Москвы Сергей Собянин, заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин, директор ФСБ Александр Бортников, а также глава Сбербанка Герман Греф.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. ВТБ выделил ключевые сферы внедрения искусственного интеллекта.

    10 апреля 2026, 23:04 • Новости дня
    Путин поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поставил задачу комиссии по развитию искусственного интеллекта рассмотреть в 2026 году программы ускоренного внедрения новых технологий в основные отрасли.

    Президент России Владимир Путин поручил комиссии по развитию искусственного интеллекта в 2026 году рассмотреть программы ускоренного внедрения ИИ в ключевые отрасли экономики, социальной сферы и государственного управления, передает ТАСС.

    Глава государства отметил, что необходимо уже в текущем году проработать комплексные решения по этому направлению.

    «Прошу комиссию уже в текущем году рассмотреть комплексные решения, в том числе на следующем направлении: это программу ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевых отраслях: экономики и социальной сферы, в систему государственного управления», – заявил Путин на совещании по вопросам развития технологий и искусственного интеллекта.

    В феврале глава государства подписал указ об образовании президентской комиссии по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.

    Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал подготовку национального плана внедрения нейросетей в ключевые отрасли.

    11 апреля 2026, 10:26 • Новости дня
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    Путин оценил вклад Краснодарского края в продовольственную безопасность России
    Tекст: Дарья Григоренко

    На встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым президент России Владимир Путин подчеркнул, что регион играет важную роль в обеспечении продовольствием всей страны.

    Путин провел встречу с Кондратьевым накануне поздно вечером, говорится в сообщении на сайте Кремля.

    «Краснодарский край у нас вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности», – сказал Путина в ходе встречи с Кондратьевым.

    В четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин намеревается провести в Кремле несколько встреч, закрытых от публики.

    10 апреля 2026, 22:24 • Новости дня
    Al Hadath: Перемирие между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля

    Tекст: Вера Басилая

    Соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, сообщает Al Hadath.

    Телеканал Al Hadath, ссылаясь на дипломатические источники, сообщил, что соглашение о прекращении огня между Ливаном и Израилем может быть объявлено 11 апреля, передает ТАСС.

    Перемирие, по данным телеканала, рассматривается как жест доброй воли в преддверии двусторонних переговоров по урегулированию конфликта.

    Переговоры между Ливаном и Израилем должны стартовать в Вашингтоне 14 апреля при посредничестве США. Ожидается, что объявление перемирия создаст благоприятные условия для обсуждения дальнейших шагов по урегулированию конфликта.

    Власти Израиля под давлением США согласились на проведение переговоров с Ливаном.

    До этого Иран отказался начинать переговоры с США из-за атак Израиля на Ливан.

    США созвали на следующей неделе в Вашингтоне экстренные переговоры с целью достичь прекращения огня в Ливане.

    11 апреля 2026, 00:41 • Новости дня
    Путин назвал задачи Комиссии по вопросам развития технологий ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития технологий ИИ заявил об обязанности Комиссии при президенте по вопросам развития технологий искусственного интеллекта объединить усилия отраслей и стать штабом по развитию ИИ в России.

    «Считаю, что руководители министерств и ведомств должны ежегодно представлять результаты внедрения искусственного интеллекта в курируемых отраслях. Имею в виду не бумажные отчёты, а публичные, открытые доклады с демонстрацией реально используемых решений», – заявил он.

    Путин уточнил, что в текущем году коллеги на специальной выставке в рамках конференции Сбера «Путешествие в мир искусственного интеллекта» уже смогут представить свои наработки.

    Президент объявил, что определением стратегии и системной координацией действий в области искусственного интеллекта займётся комиссия во главе с заместителем председателя правительства Дмитрием Григоренко и заместителем руководителя администрации президента Максимом Орешкиным.

    В состав комиссии также включены представители администрации, министерств и ведомств, ведущих технологических компаний, члены Государственного Совета.

    Президент перечислил направления, комплексные решения по которым ожидает получить в текущем году.

    «Ещё раз хочу сказать: в целом рассчитываю, что комиссия сможет объединить усилия бизнеса, науки, государства, станет настоящим штабом по развитию в нашей стране искусственного интеллекта», – резюмировал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин назвал технологии генеративного искусственного интеллекта стратегическими для государства. Президент призвал использовать продукты ИИ к 2030 году во всех сферах, а также поручил рассмотреть ускоренное внедрение ИИ в ключевые отрасли.

    11 апреля 2026, 16:56 • Новости дня
    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин

    США начали расчистку Ормузского пролива от мин

    Трамп заявил о начале расчистки Ормузского пролива от мин
    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что США начнут расчистку Ормузского пролива от иранских мин в качестве услуги странам, «не набравшимся смелости» сделать это самим.

    Американский лидер сообщил, что Соединенные Штаты приступают к расчистке Ормузского пролива от иранских мин, передает РИА «Новости». По его словам, Вашингтон окажет эту услугу государствам, которым не хватило смелости заняться проблемой самостоятельно.

    «Мы сейчас начинаем процесс очистки Ормузского пролива в качестве услуги странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие. Невероятно, но у них нет ни смелости, ни воли, чтобы сделать эту работу самим», – написал политик в соцсети Truth Social.

    Ранее стало известно об официальном старте переговоров делегаций США и Ирана в Исламабаде. Президент США отметил, что исход диалога для него не имеет значения, поскольку в случае неудачи Вашингтон готов возобновить военные действия. Кроме того, по данным портала Axios, несколько американских военных кораблей уже пересекли пролив без согласования с Тегераном.

    Ранее СМИ писали, что власти Ирана оказались неспособны быстро восстановить безопасное судоходство в стратегическом регионе. Военные страны потеряли точные координаты установленных в воде взрывных устройств.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи объявил об открытии Ормузского пролива на две недели с учетом технических ограничений.

    Иранские СМИ ранее опубликовали схему расположения морских мин на основном маршруте движения судов.

    После начала перемирия Ормузский пролив остался практически закрытым для прохода нефтяных танкеров.

    При атаке БПЛА на заправку Льгова во время пасхального перемирия ранен ребенок
    Пентагон заявил о проходе двух эсминцев США через Ормузский пролив
    Лавров об утечке разговора с Сийярто: Подслушивать грешно
    Дмитриев заявил о планах Британии воевать с «западной цивилизацией»
    Ульянов оценил отказ Эстонии задерживать российские суда на Балтике
    Британия оценила роль украинских дронов в Ормузском проливе
    Умер актер сериала «Следствие ведут знатоки» Наумов

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Что значит американская лунная миссия для России

    В субботу человечество впервые за более чем 50 лет празднует успешное завершение пилотируемой миссии к Луне – американская экспедиция «Артемида» благополучно вернулась на Землю. Почему в этот раз американцы решили не высаживаться на спутник нашей планеты, с какими трудностями они в итоге столкнулись – и способна ли российская космонавтика совершить нечто подобное? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

      В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

