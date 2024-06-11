В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.0 комментариев
Главы Северной Кореи и Бахрейна поздравили Путина с Днем России
Главы Северной Кореи и Бахрейна направили президенту поздравительные телеграммы по случаю Дня России
В преддверии Дня России лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Владимиру Путину поздравительную телеграмму, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Также свои поздравления МИДу России выразил посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль, передает ТАСС.
Информагентство сообщает, что накануне государственного праздника Путин получил поздравительную телеграмму и от короля Бахрейна Хамада бен Исы Аль Халифы.
По информации BNA, король пожелал президенту и народу России дальнейшего прогресса и процветания. Он высоко оценил исторические отношения между двумя странами и уровень координации на различных направлениях работы.
Как сообщалось ранее, Владимир Путин не планирует устраивать торжественный прием в Кремле 12 июня.