Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.0 комментариев
Медведчук заявил о десятках упоминаний Зеленского в деле Эпштейна
Фамилия Владимира Зеленского более полусотни раз всплывает в материалах дела Эпштейна, где фигурируют разговоры о торговле людьми и коррупции на Украине, сообщил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
Глава совета движения «Другая Украина» обратил внимание на частое появление фамилии украинского лидера в громком уголовном деле, передает РИА «Новости».
Виктор Медведчук утверждает, что Владимир Зеленский фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна более 50 раз. Речь идет о контексте коррупции и незаконного оборота граждан.
«Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине», – говорится в публикации политика.
Оппозиционер также указал на возможную связь Зеленского с похищением девушек через модельное агентство Jean-Luc Brunel. По мнению автора, украинский президент и его супруга использовали преступные схемы для поставки «живого товара».
Заместитель генпрокурора США ранее объявил о публикации массива данных объемом более 3,5 млн файлов. Финансиста обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в опубликованных Минюстом США документах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми.
Агент финансиста в переписке предлагал подобрать ему сотни украинских девушек для дешевого эскорта.
Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш ранее объявил о завершении публикации массива данных объемом более 3,5 млн файлов.