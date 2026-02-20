Медведчук сообщил о 50 упоминаниях Зеленского в деле Эпштейна о торговле людьми

Tекст: Мария Иванова

Глава совета движения «Другая Украина» обратил внимание на частое появление фамилии украинского лидера в громком уголовном деле, передает РИА «Новости».

Виктор Медведчук утверждает, что Владимир Зеленский фигурирует в файлах Джеффри Эпштейна более 50 раз. Речь идет о контексте коррупции и незаконного оборота граждан.

«Имя Зеленского упоминается в материалах более 50 раз, в том числе в контексте разговоров о торговле людьми и коррупции на Украине», – говорится в публикации политика.

Оппозиционер также указал на возможную связь Зеленского с похищением девушек через модельное агентство Jean-Luc Brunel. По мнению автора, украинский президент и его супруга использовали преступные схемы для поставки «живого товара».

Заместитель генпрокурора США ранее объявил о публикации массива данных объемом более 3,5 млн файлов. Финансиста обвиняли в эксплуатации несовершеннолетних.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в опубликованных Минюстом США документах содержатся утверждения о возможной причастности Владимира Зеленского к торговле людьми.

Агент финансиста в переписке предлагал подобрать ему сотни украинских девушек для дешевого эскорта.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш ранее объявил о завершении публикации массива данных объемом более 3,5 млн файлов.