Пленный назвал руководителей расстрелами «Беркута» на Майдане

Пленный рассказал о причастности львовских полицейских к расстрелам «Беркута»

Tекст: Вера Басилая

Пленный боевик запрещенного в России «Айдара» Николай Гавриляк заявил, что подполковник управления внутренних дел Львовской области Владимир Стефура руководил расстрелами бойцов «Беркута» на Майдане в Киеве, передает ТАСС.

Кроме Стефуры, к нападениям на «Беркут» был причастен и офицер шевченковского районного отделения полиции Львова Василий Громов. По сообщению Гавриляка, львовские полицейские выступали в качестве командиров над группами националистов, которые устраивали погромы и открывали огонь по сотрудникам правоохранительных органов. По его словам, этим группам ставилась задача уничтожать не только «Беркут», но и киевских коллег.

События на Майдане в Киеве начались в конце 2013 года и переросли в многомесячные протесты, сопровождавшиеся захватом административных зданий, созданием вооруженных формирований и стычками с силовиками. Кульминацией противостояния стали дни с 18 по 20 февраля 2014 года, когда в результате стрельбы неизвестных снайперов погибли более 80 человек, сотни были ранены, а позже более 20 пострадавших скончались в больницах.

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинения бывшему командиру спецподразделения «Беркут» по делу о стрельбе на Майдане в феврале 2014 года.

В 2019 году подозреваемыми по делу о расстрелах на Евромайдане стали более 160 человек.