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Дамаск решительно осудил ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе
Ночная атака израильской авиации на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб спровоцировала жесткую реакцию Дамаска из-за грубого нарушения суверенитета.
Действия израильских ВВС на севере страны являются вопиющим нарушением территориальной целостности государства, сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».
«Сирия самым решительным образом осуждает израильские воздушные удары, нанесенные минувшей ночью по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, и считает их неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии и целостности ее территории», – говорится в официальном заявлении министерства.
Дипломаты также подчеркнули, что подобная эскалация представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.
В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.
Месяцем ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.