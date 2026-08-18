  • Новость часаМИД обвинил Запад в поддержке провокаций «банды Зеленского» против ЗАЭС
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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 14:15 • Новости дня

    Дамаск решительно осудил ночную атаку израильской авиации на аэродром в Идлибе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ночная атака израильской авиации на военный аэродром Абу-эд-Духур в провинции Идлиб спровоцировала жесткую реакцию Дамаска из-за грубого нарушения суверенитета.

    Действия израильских ВВС на севере страны являются вопиющим нарушением территориальной целостности государства, сообщили в МИД Сирии, передает РИА «Новости».

    «Сирия самым решительным образом осуждает израильские воздушные удары, нанесенные минувшей ночью по военному аэродрому Абу-Духур в провинции Идлиб, и считает их неоправданной агрессией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии и целостности ее территории», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Дипломаты также подчеркнули, что подобная эскалация представляет серьезную угрозу для безопасности и стабильности во всем ближневосточном регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный аэродром Абу-эд-Духур в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    В июле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Израиль прекратить нарушения территориальной целостности Сирии.

    Месяцем ранее сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

    16 августа 2026, 07:10 • Новости дня
    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за 1,5 года самолет из Дамаска приземлился в Москве

    Первый за полтора года самолет из Дамаска приземлился в Москве
    @ Monsef Memari/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    В столичном аэропорту Шереметьево впервые за 1,5 года совершил посадку лайнер авиакомпании Syrian Airlines, прибывший из сирийской столицы Дамаска.

    Борт Syrian Airlines. приземлился в Москве рано утром, передает ТАСС.

    «Самолет прибыл в 06.44 мск», – сообщили в аэропорту.

    Пассажирам предстоит пройти стандартные послеполетные процедуры и получить багаж в терминале С. Примерно через час воздушное судно отправится в обратный рейс.

    По данным источника в ближневосточных авиадиспетчерских службах, маршрут лайнера пролегал через воздушное пространство Турции, Армении и Азербайджана.

    Ранее сообщалось, что Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой с 16 августа.Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии

    выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии

    обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия

    подписали   меморандум о будущем российских военных баз.

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    18 августа 2026, 12:02 • Новости дня
    Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Асада к казни

    Суд в Сирии приговорил двоюродного брата Башара Асада к смертной казни

    Tекст: Мария Иванова

    Родственник бывшего сирийского лидера Васим Асад получил высшую меру наказания за умышленные убийства и жестокие пытки.

    Инстанция в Дамаске вынесла суровый вердикт Васиму Асаду за преступления против человечности, передает РИА «Новости».

    Мужчину признали виновным в организации тяжких военных преступлений.

    «Суд признал обвиняемого Васима Асада виновным в умышленном убийстве нескольких человек, а также в преступлениях, связанных с пытками, квалифицированных как преступления против человечности и военные преступления. Суд постановил приговорить обвиняемого Васима Асада к смертной казни», – заявил судья Фахр ад-Дин аль-Арьян.

    Власти также приняли решение конфисковать все движимое и недвижимое имущество осужденного. Эти активы будут переданы в государственную казну Сирии.

    Судебный процесс проходил в рамках дел переходного правосудия. Правоохранительные органы задержали родственника политика на сирийско-ливанской границе в июне 2025 года.

    11 августа аналогичный заочный приговор получили сам бывший сирийский лидер и его младший брат Махер.

    Летом прошлого года сотрудники сирийской разведки задержали его двоюродного брата Васима Асада недалеко от ливанской границы. Осенью того же года сирийский суд заочно выдал ордер на арест бывшего главы государства.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    16 августа 2026, 02:16 • Новости дня
    Дамаск возобновил прямое авиасообщение с Москвой

    Syrian Airlines возобновила прямые рейсы между Дамаском и Москвой

    Tекст: Катерина Туманова

    Самолеты сирийского национального перевозчика Syrian Airlines начали летать в Москву по воскресеньям после паузы длительностью более полутора лет, регулярные перелеты между столицами возобновляются с 16 августа, сообщили в авиакомпании.

    «Рейсы будут выполняться по воскресеньям, время в пути составит около четырех часов 40 минут», – уточнили в Syrian Airlines ТАСС.

    Вылет из Дамаска в расписании указан на 02.20 по местному времени, а прибытие в столичный аэропорт Шереметьево ожидается в 07.00. Обратный борт отправится в 08.40 и приземлится в Сирии в 13.00.

    Стоимость билета в эконом-классе составляет порядка 490 долларов (41 249 рублей), перелет бизнес-классом обойдется в 870 долларов (73 239 рублей).

    Представитель авиакомпании отметил, что места на первый рейс почти раскуплены. Высокий спрос наблюдается на все даты вплоть до 18 октября. В связи с этим московское представительство перевозчика прорабатывает вопрос увеличения количества рейсов.

    Прямые перелеты между Дамаском и Москвой приостановили в декабре 2024 года из-за нестабильной ситуации. До этого полеты в Россию также осуществляла сирийская компания Fly Cham.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года власти Сирии выразили желание возобновить деятельность культурного центра. Представители России и Сирии обсудили открытие Русского дома в Дамаске. Россия и Сирия подписали меморандум о будущем российских военных баз.

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    16 августа 2026, 05:40 • Новости дня
    Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями

    Пентагон опубликовал карту с включенной в Израиль Палестиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Центральным командованием США (CENTCOM) распространило карту ближневосточного региона, на которой палестинские земли оказались включены в состав израильского государства без обозначения границ.

    Командующий Центральным командованием Брэд Купер завершил 10-дневную поездку на Ближний Восток, в ходе которой посетил шесть стран и авианосец ВМС США в Аравийском море.

    Сообщение об этом в соцсети Х сопровождалось картой региона, где сектор Газа и Западный берег реки Иордан показаны как часть Израиля. Линии госграницы между  палестинским анклавом и территорией Западного берега нет.

    Независимость Палестины признают 157 государств мира, в том числе Россия. США  отказываются признавать палестинское государство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров в мае назвал условие ликвидации очага экстремизма на Ближнем Востоке. ООН сообщила, что более 1,2 тыс. палестинцев убиты израильскими силами после прекращения огня. Президент США объявил о завершении конфликта в анклаве осенью 2025 года.


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    16 августа 2026, 16:02 • Новости дня
    Spiegel: Власти Германии массово лишают сирийских беженцев защитного статуса

    Tекст: Ольга Иванова

    За первую половину текущего года немецкие миграционные службы отозвали право на убежище почти у двух тысяч выходцев из Сирии.

    Немецкие власти все чаще отказывают сирийцам в предоставлении убежища, передает РИА «Новости». «Число сирийцев, у которых федеральное ведомство по делам миграции и беженцев аннулирует статус беженца, растет... За первую половину этого года 23,2% из в общей сложности 8320 проверок заканчивались отзывом или аннулированием защитного статуса», – отмечает издание Spiegel.

    Количество новых заявок также стремительно сокращается. Если с 2013 года мигранты подали почти 980 тыс. прошений, то за первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировано лишь около пяти тысяч. Уровень отказов достиг 68,6%, хотя ранее одобрялись практически все обращения.

    При этом выходцы из Сирии активно работают в дефицитных секторах немецкой экономики, включая здравоохранение, торговлю и сферу доставки. Депортации в арабскую республику были приостановлены в 2011 году из-за вооруженного конфликта.

    В конце марта канцлер Фридрих Мерц сообщил о готовности помочь в восстановлении Сирии для возвращения до 80% беженцев в ближайшие три года. Эту инициативу поддержали более 60% граждан Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае процесс массовой депортации сирийцев из Германии сорвался из-за отсутствия необходимых документов.

    Ранее слова канцлера Фридриха Мерца о планах возвращения беженцев на родину вызвали политический скандал в Берлине.

    В конце прошлого года глава правительства ФРГ заявил об отсутствии оснований для дальнейшего предоставления убежища выходцам из Сирии.

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    16 августа 2026, 15:59 • Новости дня
    В Израиле двух детей госпитализировали с отравлением галлюциногенными грибами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двое детей пяти и шести лет оказались в больнице после семейного отдыха, где они съели шоколад с галлюциногенными грибами и испытали сильные галлюцинации, сообщили СМИ.

    По данным портала Ynet, двое детей пяти и шести лет были доставлены в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается: «Двое детей в возрасте пяти и шести лет были доставлены в отделение неотложной помощи детского медицинского центра Галилеи с сильно расширенными зрачками и галлюцинациями после употребления шоколада, содержащего галлюциногенные грибы, во время семейного отдыха».

    При первичном обследовании врачи установили, что дыхание и работа сердца у детей оставались стабильными. Вместе с тем медики зафиксировали выраженные неврологические симптомы.

    Из-за риска развития дополнительных проявлений отравления обоих детей решили госпитализировать. Они были оставлены в медицинском центре для дальнейшего наблюдения врачей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в одном из детских садов Иерусалима около 30 младенцев пострадали из-за воздействия неизвестного вещества.

    В Калифорнии четыре человека скончались после употребления ядовитых грибов – бледных поганок.

    Юрист Илья Русяев предупредил о штрафах и лишении свободы за сбор редких и наркосодержащих грибов в российских лесах.

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    16 августа 2026, 10:16 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира «Хезболлы»

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные заявили о ликвидации высокопоставленного командира подразделения «Бадр» шиитского движения «Хезболла» Абу Хасана Алаа, который организовал запуски беспилотников со взрывчаткой по позициям армии на юге Ливана.

    Вооруженные силы Израиля заявили об уничтожении одного из ключевых руководителей шиитского движения, передает ТАСС. Операция стала прямым ответом на субботнее нападение на военнослужащих.

    «ЦАХАЛ ликвидировал высокопоставленного командира подразделения «Бадр» «Хезболла» Абу Хасана Алаа в ответ на действия «Хезболла» в зоне безопасности против солдат», – говорится в официальном заявлении.

    По информации военного ведомства, убитый командир регулярно планировал нападения на израильские подразделения. В частности, он руководил отправкой начиненных взрывчаткой дронов в сторону патрулей на ливанской территории.

    В июне Армия обороны Израиля устранила семерых членов ливанского движения на юге страны.

    В мае бойцы «Хезболлы» атаковали позиции израильских военных в тринадцати районах.

    В конце апреля израильская армия нанесла удары по складам оружия и пусковым установкам шиитской организации.

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    16 августа 2026, 11:34 • Новости дня
    Делегация ХАМАС начала переговоры с разведкой Египта

    Tекст: Вера Басилая

    Представители палестинского движения прибыли в египетскую столицу для обсуждения путей принуждения Израиля к выполнению плана мирного урегулирования ситуации в секторе Газа, сообщили в ХАМАС.

    Источник саудовского телеканала Al-Hadath сообщил, что руководство палестинской группировки проводит встречи с главой египетской разведки, передает РИА «Новости».

    Делегацию ХАМАС возглавил член политического бюро движения Халиль аль-Хайя, прибыла в Каир и проводит сейчас переговоры с руководителем египетской разведки Хасаном Рашадом.

    Главной темой обсуждения стало принуждение Израиля к выполнению плана «Совета мира» по сектору Газа. Ранее, девятого августа, израильский премьер Биньямин Нетаньяху отверг инициативу из 15 пунктов. Он подчеркнул, что военные останутся в анклаве до полного разоружения палестинского движения.

    До этого стало известно о согласии ХАМАС с дорожной картой прекращения огня. Документ предполагает постепенную передачу управления сектором Газа специальному национальному комитету. Контролировать нарушения со стороны участников конфликта будет специально созданный независимый орган.

    В июле палестинское движение ХАМАС избрало Халиля аль-Хайю новым главой политбюро.

    Позже «Совет мира» заявил о согласии группировки на план разоружения в секторе Газа.

    Однако премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенный мирный документ из 15 пунктов.

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    15 августа 2026, 15:35 • Новости дня
    Президент Ливана Аун осудил массированные удары Израиля по югу страны

    Ливанский лидер Аун осудил атаки Израиля и нарушение рамочного соглашения

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Ливана обвинил израильских военных в гибели мирных жителей и создание прямой угрозы для реализации мирных договоренностей при посредничестве США.

    Президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на южных территориях государства, передает РИА «Новости». «Президент Республики генерал Джозеф Аун осудил продолжающиеся израильские нападения на районы юга страны, особенно на город Набатия и его окрестности», – сообщили в пресс-службе политика.

    Акун подчеркнул, что подобные действия грубо нарушают нормы международного права и ставят под удар выполнение рамочного соглашения. По его мнению, атаки на мирное население являются недвусмысленным посланием, угрожающим переговорному процессу.

    Ранее израильская авиация нанесла мощные удары по населенным пунктам Ансар и Дейр-эз-Захрани. В результате бомбардировок погибли 11 человек, среди которых две женщины и трое детей. Еще семь мирных жителей получили ранения.

    Интенсивность обстрелов южных регионов значительно возросла в последние дни. Военные Израиля активно уничтожают гражданскую инфраструктуру Ливана, а применение зажигательных боеприпасов уже привело к масштабным лесным пожарам.

    Напомним, что Ливан и Израиль 26 июня в Вашингтоне при посредничестве США достигли рамочного соглашения, которое  предусматривает прекращение боевых действий, восстановление контроля Ливана над всей территорией страны и поэтапный вывод израильских войск по мере развертывания ливанской армии и разоружения негосударственных формирований.

    Ранее в субботу сообщалось, что в результате авиаудара по ливанскому поселку Ансар погибли семь человек. До этого в июле израильские военные атаковали южные районы Ливана с применением авиации и тяжелых бульдозеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, общее число жертв израильских ударов с начала марта достигло 2659 человек.

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    15 августа 2026, 19:40 • Новости дня
    «Хезболла» призвала Ливан прекратить переговоры с Израилем

    «Хезболла» призвала Ливан отказаться от переговоров с Израилем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гибель 11 человек в результате израильских ударов по югу Ливана должна заставить Бейрут пересмотреть курс на диалог с Тель-Авивом, считают представители движения «Хезболла».

    Движение «Хезболла» потребовало от властей Ливана прекратить прямые переговоры с Израилем после гибели 11 человек на юге страны. В руководстве шиитского сопротивления считают необходимым пересмотреть политический курс, передает РИА «Новости».

    «Власти Ливана должны искать доступные способы остановить эту агрессию и не настаивать на продолжении унизительного пути прямых переговоров и предоставлении противнику бесплатных уступок, особенно после гибели сегодня 11 человек, включая детей», – говорится в заявлении движения.

    Представители «Хезболлы» расценили атаки как расширение масштабов эскалации. Они обвинили премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в усилении боевых действий ради внутриполитических целей. Движение предупредило, что попытки навязать Ливану новые реалии получат жесткий ответ для защиты населения и суверенитета страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Ливана Джозеф Аун раскритиковал действия израильской армии на юге страны из-за гибели 11 мирных жителей.

    Ранее генеральный секретарь шиитского движения Наим Касим уже призывал правительство Ливана отказаться от прямых переговоров с еврейским государством.

    В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал сохранить контроль над ливанскими южными территориями до полного обеспечения безопасности своих граждан.

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    18 августа 2026, 02:19 • Новости дня
    Израиль решил оставить ЦАХАЛ на позициях в секторе Газа

    Советник Нетаньяху Гендельман: ЦАХАЛ останется на своих позициях в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не покинет позиции в секторе Газа, сообщил советник главы правительства Израиля Дмитрий Гендельман по итогам встречи премьера Биньямина Нетаньяху с зятем президента США Джаредом Кушнером.

    «ЦАХАЛ не отойдет от «желтой линии», останется на нынешних позициях и продолжит пресекать любые угрозы своим силам и гражданам. Израиль также не изменит подход к точечным ликвидациям боевиков», – приводит слова Гендельмана ТАСС.

    Гендельман уточнил, что обсуждение было посвящено будущему сектора Газа. По его словам, никакого восстановления в анклаве не произойдет до разоружения движения ХАМАС на всей его территории, а первым шагом к демилитаризации станет требование сдать оружие на уничтожение под американским контролем.

    Как сообщил израильский источник, встреча Нетаньяху с Кушнером длилась около четырех часов. В канцелярии премьера отметили, что по итогам переговоров достигнута договоренность о создании двух рабочих групп для сектора Газа, при этом демилитаризация анклава должна быть завершена до начала его реконструкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Нетаньяху на заседании правительства заявил об отказе выводить войска из Газы до полного разоружения ХАМАС.

    Нетаньяху после встречи с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым подтвердил необходимость разоружения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа до начала его восстановления.

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    17 августа 2026, 07:00 • Новости дня
    Министр безопасности Израиля призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Министр Израиля Бен-Гвир призвал убивать палестинцев каждую ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Ультраправый министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир заявил в подкасте бывшего заложника ХАМАС Рома Браславски о необходимости ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Бен-Гвир заявил, что израильские силы должны «убивать 30 или 40» человек в Газе каждую ночь и выходить за рамки «тех, кто представляет опасность… в данный конкретный момент».

    «Там есть люди, недостойные жизни. Им не место в обществе. Они даже не люди», –  передает слова израильского министра AlJazeera.

    Бен-Гвир выразил несогласие с решением премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить удары по анклаву. Министр, чьи позиции укрепились в преддверии октябрьских выборов, пообещал Браславскому добиваться его участия в казнях палестинских заключенных по новому закону.

    В ходе дискуссии Бен-Гвир также призвал к тому, чтобы палестинцев побудили навсегда покинуть Газу. Наряду с новым израильским поселением на этой территории он считает «всю Газу нашей».

    Браславски был охранником на музыкальном фестивале во время атаки ХАМАС в октябре 2023 года. Его похитили и освободили осенью 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце марта парламент Израиля принял закон о введении смертной казни для террористов. Бен-Гвир продемонстрировал виселицу для исполнения подобных приговоров. Пентагон опубликовал карту с включенными в Израиль палестинскими территориями.

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    18 августа 2026, 10:27 • Новости дня
    Авиация разбомбила взлетную полосу военного аэродрома в Сирии

    Военный аэродром в сирийской провинции Идлиб подвергся атаке авиации

    Tекст: Мария Иванова

    Военный аэродром Абу-эд-Духур на юго-востоке сирийской провинции Идлиб подвергся атаке боевой авиации неизвестной стороны.

    Боевая авиация нанесла четыре удара по военному объекту, передает РИА «Новости».

    «Четыре авиаудара были сосредоточены на взлетно-посадочной полосе аэродрома Абу-эд-Духур», – говорится в сообщении сирийского телеканала Syria TV.

    Телеканал отмечает, что принадлежность самолетов и сторона, нанесшая удары, пока официально не установлены. Некоторые местные источники предполагают, что за атакой может стоять Израиль, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня сирийский президент Ахмед аш-Шараа потребовал вывода израильских войск из южной буферной зоны.

    Годом ранее авиация Израиля нанесла удары по месту дислокации сирийской армии в районе города Джебла.

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    18 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    ЦАХАЛ ликвидировал участвовавшего в атаке командира «Исламского джихада»

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе Хан-Юниса армией Израиля уничтожен командир группировки «Исламский джихад», участвовавший в нападении на кибуц Беэри и захвате израильского заложника 7 октября 2023 года, отчитались в ЦАХАЛ.

    Армия обороны Израиля сообщила об успешной операции, передает РИА «Новости».

    «В воскресенье силы ЦАХАЛ нанесли удар в районе Хан-Юниса и ликвидировали Тарека Анвара Хамиса Раи, командира роты в подразделении снабжения организации «Исламский джихад»», – заявили в пресс-службе. Военные подчеркнули, что перед атакой приняли необходимые меры для защиты мирного населения.

    Соглашение о прекращении боевых действий в секторе Газа было достигнуто девятого октября 2025 года. Договор закрепили на саммите в Шарм-эль-Шейхе при посредничестве Египта, США, Катара и Турции. Документ предполагал обмен заложников на палестинских заключенных, увеличение гуманитарной помощи и поэтапный вывод израильских войск.

    Сейчас реализация мирных договоренностей остается незавершенной из-за серьезных разногласий сторон в очередности шагов. Израиль требует полного разоружения ХАМАС до вывода своих подразделений. Палестинское движение настаивает на немедленном прекращении ударов и выполнении гуманитарных обязательств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня израильские военные ликвидировали в секторе Газа командира движения «Исламский джихад» Талала Джабера Абд аль-Аала.

    В мае представители палестинского движения ХАМАС подтвердили гибель высокопоставленного военачальника Изз ад-Дина аль-Хаддада.

    В марте Армия обороны Израиля устранила в Хан-Юнисе командира военной разведки Мухаммада Абу Шалеха.

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    18 августа 2026, 12:14 • Новости дня
    При взрыве на ТЭС на западе Сирии погибли три человека

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На тепловой электростанции в сирийском городе Баньяс произошел взрыв, в результате которого погибли три человека, сообщают местные СМИ.

    Взрыв прогремел на ТЭС в Баньясе, устанавливаются причины произошедшего, передает РИА «Новости» со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA.

    В местном департаменте здравоохранения заявили, что в больницу Баньяса поступили тела троих погибших в результате инцидента.

    Подробности случившегося пока не приводятся.

    В начале августа взрывное устройство сработало в пассажирском микроавтобусе под Дамаском.

    В июле мощный взрыв возле столичного Дворца правосудия унес жизни четырех человек.

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