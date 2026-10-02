Подачу газа восстановили в Сирии после диверсии на трубопроводе

Tекст: Денис Тельманов

Восстановление подачи топлива с месторождений в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стартовало после завершения восстановительных работ на поврежденном газопроводе Джабса, передает РИА «Новости». Инфраструктура ранее пострадала в результате диверсии.

«После ремонта газопровода Джабса в Дейр-эз-Зоре и подтверждения его готовности началось открытие скважин и постепенное возобновление подачи газа по линии в соответствии с утвержденными техническими и эксплуатационными процедурами», – заявил Саллат.

Специалисты продолжают контролировать работу магистрали для обеспечения стабильного газоснабжения и полного возвращения системы в штатный режим.

Ранее на объекте произошел взрыв, который власти квалифицировали как диверсию, что привело к перебоям в поставках на энергетические объекты.

Спустя несколько дней аналогичный инцидент затронул другой газопровод, снабжавший топливом теплоэлектростанцию «Тишрин» под Дамаском. Это вызвало временный выход из строя электростанций Дейр-Али, Насирия и Тишрин, снизив выработку энергии и увеличив периоды отключений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Сирийская электроэнергетическая компания остановила работу трех электростанций из-за взрыва на газопроводе.

В августе прошлого года Турция начала поставки азербайджанского природного газа в сирийскую провинцию Алеппо.

В конце мая специалисты восстановили добычу газа на трех прибрежных платформах иранского месторождения Южный Парс.