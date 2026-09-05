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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    5 сентября 2026, 14:20 • Новости дня

    Белоусов проверил готовность Новосибирского командного училища к учебному году

    Андрей Белоусов проинспектировал новые казармы Новосибирского военного училища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов проверил готовность Новосибирского высшего военного командного училища к началу учебного года, сообщили в Минобороны России.

    «По поручению министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова на территории военного городка Новосибирского высшего военного командного училища специалистами военно-строительного комплекса Минобороны России с опережением сроков возведены две новые современные пятиэтажные казармы на 600 человек каждая», – передает ТАСС сообщение военного ведомства.

    В ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа глава ведомства лично осмотрел новые жилые объекты, которые уже приняли курсантов. Ранее, в июле 2025 года, министр подверг критике условия проживания учащихся в палатках и поручил оперативно построить современное жилье. Кроме того, завершен капитальный ремонт казармы на 480 мест, а в 2027 году планируется обновить еще две казармы на 960 человек.

    Начальник училища полковник Дмитрий Гурьев доложил о поступлении более 270 единиц современной техники. В их числе авто- и бронемашины, мотоциклы, тактические вездеходы, а также свыше 220 беспилотников и робототехнических комплексов. В учебном корпусе министру показали 11 новых аудиторий, оборудованных тренажерами и классами для изучения БПЛА.

    Глава оборонного ведомства также присвоил училищу почетное наименование «гвардейское» и прикрепил Георгиевскую ленту к боевому знамени. Он принял участие в церемонии приведения курсантов к присяге и возложил цветы к Вечному огню на Аллее Героев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Андрей Белоусов прикрепил Георгиевскую ленту к знамени Московского высшего общевойскового командного училища. В этот же день глава Минобороны заявил о выходе системы военного образования на качественно новый уровень. В середине августа министр вручил Георгиевскую знаменную ленту гвардейцам группировки войск «Восток».

    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

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    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

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    4 сентября 2026, 16:33 • Новости дня
    Эксперт назвал главные успехи российской армии за лето

    Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская армия за летние месяцы добилась значительных успехов на нескольких участках фронта, включая расширение зоны безопасности под Харьковом и взятие Константиновки, заявил военный обозреватель, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев.

    Вооруженные силы России добились значительных результатов на нескольких направлениях за летние месяцы, рассказал военный обозреватель и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в интервью изданию Lenta.ru.

    «Во-первых, это расширение зоны безопасности в Харьковской области. К востоку от Волчанска образовался практически полукотел», – отметил эксперт.

    Еще одним крупным достижением российской армии стало освобождение Константиновки. Этот шаг является частью масштабной операции по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Кроме того, на данном участке военные заняли возвышенность около Рай-Александровки и начали продвижение к Николаевке, расположенной рядом со Славянском.

    В настоящее время интенсивные бои продолжаются за Доброполье. Важные события происходят и в Запорожской области, где начались столкновения в районе Орехова, добавил Полетаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области.

    В июле пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки.

    Месяцем ранее подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Рай-Александровка в ДНР.

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    4 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Нарышкин предупредил о риске глобального конфликта в Евразии

    Нарышкин: Риск возникновения масштабного конфликта в Евразии реален

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин выразил серьезные опасения из-за высокой вероятности возникновения крупного вооруженного противостояния на евразийском пространстве.

    Нарышкин констатировал реальную угрозу масштабного конфликта на евразийском пространстве. Он озвучил свой тревожный прогноз во время заседания совета глав органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ в Стрельне, передает РИА «Новости». Участники встречи обсудили актуальные вызовы для государств содружества.

    «Риск возникновения масштабного конфликта на всем пространстве Евразии вполне реален. И это вызывает самые-самые серьезные опасения», – заявил руководитель российской разведки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза готовится к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году.

    Ранее сообщалось, что европейские элиты целенаправленно срывают любые попытки мирного урегулирования. Кроме того, спецслужбы Европы прогнозируют скорое исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск.

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    4 сентября 2026, 18:20 • Новости дня
    Нарышкин заявил о готовности армии России разгромить любого агрессора

    Нарышкин: Россия способна разгромить любого агрессора

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о способности отечественных вооруженных сил эффективно отразить нападение и разгромить любого потенциального противника.

    «Совсем недавно блок НАТО проводил целый ряд учений, имеющих целью смоделировать операцию по блокированию Калининградской области», – напомнил глава ведомства, передает ТАСС.

    Нарышкин отметил, что российские войска, расположенные в Ленинградской области, приграничных районах Северо-Запада и Запада страны, а также силы Балтийского флота обладают всеми необходимыми ресурсами. По его словам, эти группировки способны предотвратить любую попытку нападения и нанести сокрушительное поражение любому потенциальному противнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин сообщил об усилении военных позиций НАТО на границе с Калининградской областью.

    Глава МИД России Сергей Лавров предупредил о подготовке Североатлантическим альянсом нападения на этот российский регион.

    В мае текущего года Москва подтвердила наличие достаточного потенциала для силового завершения любых противостояний.

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    4 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Армия Ирана потребовала от США возместить ущерб и покинуть Ближний Восток

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Соединенных Штатов должны возместить ущерб странам Ближнего Востока и вывести свои войска из региона для обеспечения безопасности, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.

    Вашингтону следует компенсировать ущерб, нанесенный странам Ближнего Востока в результате военных действий, и вывести войска, подчеркнул Акраминия, передает ТАСС. «Разумное решение для США – признать реальности, возместить издержки и покинуть регион. Это обеспечит безопасность в регионе и приблизит американский народ к благополучию», – отметил военный.

    По его словам, все текущие проблемы американских войск и трудности граждан США связаны с ошибочными действиями Вашингтона, который совершил агрессию против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе президент США Дональд Трамп отклонил требования Тегерана о возмещении убытков от пятимесячного противостояния.

    В ответ советник главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Реза Нагди предупредил о планах масштабного и длительного военного противостояния с Вашингтоном.

    Ранее Иран потребовал от Соединенных Штатов выплатить компенсации за нанесенный ущерб и полностью вывести войска из зоны Персидского залива.

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    5 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    Российская РЛС научилась находить дроны размером с ноутбук

    В России разработали РЛС для обнаружения малых беспилотников на дистанции семи километров.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Alfa сверхдальность» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» может обнаружить беспилотник размером с ноутбук на расстоянии 7 км, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро рассказал о возможностях разработки, передает ТАСС.

    «Наша новейшая РЛС «Alfa сверхдальность» может зафиксировать семидюймовый беспилотник на расстоянии порядка 7 км. Такая цель по размеру сопоставима с ноутбуком. Если летающий объект большего размера, то дистанция обнаружения увеличивается до 30 км», – заявил эксперт.

    Представитель компании добавил, что комплекс представляет собой профессиональное решение для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Он также уточнил, что оборудование можно устанавливать на стационарных мачтах, крышах зданий или автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России началось производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для отслеживания малых беспилотников.

    Месяцем ранее специалисты завершили испытания детектора дронов «Набат v3» с радиусом действия до двух километров.

    В июле на выставке в Казани разработчики представили инновационную радиоэлектронную станцию «Гадалка» с дальностью обнаружения целей до 50 км.

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    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

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    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

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    4 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Министерства обороны успешно ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов при попытке атаковать столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны предотвратили налет вражеских дронов, сообщил Собянин в своем канале в Max. Военные ликвидировали девять аппаратов на подлете к столице.

    В настоящее время на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне российские военные отразили массированную атаку 17 дронов на столицу. В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 13 летевших к городу беспилотников.

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    5 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    NYT: Полсотни военных США прошли проверку на полиграфе из-за утечек

    NYT: Военных США прошли проверять на полиграфе из-за утечек

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 50 человек прошли проверку на полиграфе, что является беспрецедентным масштабом расследования, проводимого на фоне сообщений в СМИ о войне с Ираном и сокращении запасов боеприпасов у американских военных.

    «По словам официальных лиц, осведомленных о ситуации, следователи правительства США предприняли беспрецедентную меру, подвергнув около 50 членов Объединенного штаба вооруженных сил США проверке на полиграфе в связи с утечками информации в СМИ, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке важнейших боеприпасов», – пишет «New York Times» (NYT).

    Следователи опросили офицеров и гражданских служащих Объединенного штаба о том, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они информацию о сокращении боеприпасов в США.

    Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители Patriot.

    По словам осведомленных людей, демонстрация силы могла быть направленной не только на тех, кто поделился информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать подобное в будущем.

    В Объединенном штабе работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения войны с командующими боевыми действиями по всему миру.

    В заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство «не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило, что нехватка у США ракет наносит ущерб Киеву. Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов. Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США.

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    5 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Марочко: Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ

    ВС России выдавили из Новогришина боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новогришино на добропольском участке фронта в ДНР, заставив противника отступить с занимаемых позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, украинские боевики полностью выбиты из Новогришина – населенный пункт превратился в так называемую серую зону», – рассказал он ТАСС.

    Кроме того, есть данные, что бойцы ВС России закрепились на юго-восточных окраинах села Доброполье, продвигаются и зачищают данный населенный пункт.

    «В целом могу сказать, что наши военнослужащие довольно-таки серьезно нарастили темпы наступления на добропольском участке: уже расширена зона контроля в районе населенного пункта Краснополье», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России после Матяшево в конце августа начали бои за Новогришино. Минобороны сообщало, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России.

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    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

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    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

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      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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