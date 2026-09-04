В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.0 комментариев
Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотников силами ПВО
Собянин: Силы ПВО сбили 19 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении 19 беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны.
Средства противовоздушной обороны Министерства обороны России уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов, сообщил Собянин в своем Max.
На местах падения обломков дронов в настоящее время работают специалисты экстренных служб.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе число сбитых за сутки на подлете к Москве беспилотников выросло до 82 штук.
В июле Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех летевших к столице аппаратов.
В июне обломки дронов повредили здание торгового центра «Садовод».