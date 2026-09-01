Российские системы ПВО за день уничтожили 109 украинских беспилотников

Минобороны: Системы ПВО за день уничтожили 109 украинских беспилотников

Tекст: Ольга Иванова

В течение вторника дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 109 беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны в Max. Атаки отражались с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Уничтожение украинских дронов происходило над территориями шести областей: Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Орловской. Также беспилотные летательные аппараты были сбиты над Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 августа российские военные ликвидировали 51 украинский беспилотник над приграничными территориями и Черным морем.

Ранее силы ПВО уничтожили 457 вражеских дронов над 16 регионами страны.

До этого дежурные расчеты отразили массовый запуск 316 летательных аппаратов.