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    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

    13 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Как неизвестный дрон немцы сделали русским

    Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.

    17 комментариев
    17 августа 2026, 20:42 • Новости дня

    Российские силы ПВО за день сбили 316 украинских дронов

    Tекст: Денис Тельманов

    В течение дня дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск украинских беспилотников самолетного типа, уничтожив сотни целей над несколькими российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.

    По данным Минобороны России, «в течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника над 19 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.

    12 августа российские силы противовоздушной обороны за день сбили 147 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

    6 августа в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат над несколькими российскими регионами, Крымом и акваторией Черного моря.

    17 августа 2026, 12:09 • Новости дня
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    Российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за последние сутки освободила два населенных пункта – Андреевскую Общину в ДНР и Новосолошино в Запорожской области.

    Об освобождении говорится в канале Max Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Андреевскую Общину в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Красноподолья, Белозерского, Доброполья и Рубежного в ДНР и Андроновки в Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили свыше 390 военнослужащих, две бронемашины, боевая машина РСЗО «Град», польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Новосолошино в Запорожской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Коломийцев, Покровского и Малиновки в Днепропетровской области, Долинки, Свободы, Червоной Криницы и Червоного Яра в Запорожской области.

    Противник потерял более 345 военнослужащих, танк и две бронемашины.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны около Великой Чернетчины, Першетравни, Писаревки, Уланово и Хотени в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ возле Алисовки, Казачьей Лопани, Новоалександровки, Рубежного и Светличного.

    Противник при этом потерял до 260 военнослужащих и бронемашину. Уничтожены две станции РЭБ и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Балаклеей, Веселым, Подлиманом в Харьковской области, Донецким, Крымками, Маяками и Святогорском в ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийское орудие и две станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Куртовки, Никоноровки, Николаевки, Николайполья, Ореховатки и Славянска в ДНР.

    Противник при этом потерял до 205 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB и артиллерийское орудие, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России взяли под контроль Першомарьевку в ДНР и Кудиевку в Харьковской области.

    Днем ранее они освободили Рыбальское в Запорожской области, а до этого освободили Новониколаевку в ДНР.

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    17 августа 2026, 09:15 • Новости дня
    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье

    Движение по мосту Преображенского ограничили после авиаудара в Запорожье

    Нанесен авиаудар по мосту через Днепр в Запорожье
    @ Alexey Tolmachov/wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    В Запорожье был нанесен авиационный удар по мосту через реку Днепр, в результате чего были введены ограничения на проезд транспорта.

    После авиаудара движение по мосту Преображенского через реку Днепр в Запорожье было ограничено, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на данный момент не приводятся. Информация о пострадавших также отсутствует.

    В июне российские военные нанесли бомбовый удар по району Днепрогэс в Запорожье.

    В конце июля экипажи ВКС России уничтожили автомобильный мост в Сумской области четырьмя авиабомбами.

    В начале августа массированный удар по Одесской области привел к перекрытию переправы в Маяках.

    Комментарии (27)
    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

    Комментарии (0)
    17 августа 2026, 09:18 • Новости дня
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила
    @ Knut Knipser/imageBROKER/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения, сообщило в понедельник Минобороны.

    Катер также охранял резервуары с топливом, указало ведомство в Max.

    Также нанесен удар по порту Измаила. Там атаке подвергся причальный терминал, через который разгружали грузы военного назначения.

    Кроме того, поражены ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров.

    Накануне российские войска атаковали три сухогруза и два танкера в порту Одессы.

    Двумя днями ранее беспилотники поразили склад с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

    До этого высокоточное оружие уничтожило резервуары с топливом в гавани Черноморска.

    Комментарии (7)
    17 августа 2026, 13:40 • Новости дня
    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье

    Рогов: Необходимо уничтожить три переправы через Днепр в Запорожье

    Рогов призвал усилить удары по мостам в Запорожье
    @ Hreod/wikimedia

    Tекст: Олег Исайченко

    ВС России уже наносили удары по мосту Преображенского в Запорожье. В результате атаки 16 августа есть частичные повреждения. Но чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр, сказал газете ВЗГЛЯД председатель комиссии ОП РФ Владимир Рогов.

    «В Запорожье существует разветвленная сеть мостов, соединяющая правый и левый берег Днепра», – напомнил Владимир Рогов, председатель комиссии ОП РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии. Он упомянул мосты Преображенского: первый ведет с правого берега (Новый Днепр) на остров Хортица, второй – с острова Хортица на левый берег (Старый Днепр).

    Параллельно на небольшом удалении проходит Новый мост: Вантовый (Новый Днепр) и Балочный (Старый Днепр). «Их строительство началось в 2004 году. После переворота на Украине финансирование региона почти прекратилось, а проект превратился в долгострой. В итоге движение по мостам открыли лишь в 2020-х», – уточнил собеседник. Также есть автотранспортный Арочный мост, соединяющий через Старый Днепр правобережную часть города с островом Хортица.

    Наконец, в качестве автодорожного моста, соединяющего левобережную и правобережную части Запорожья, используется плотина Днепрогэс. В 2024 году в результате ударов ВС России гидроэлектростанция была остановлена – тогда сообщалось о повреждении машинных залов и распределительных станций. Однако связь между двумя берегами сохранилась.

    Рогов напомнил, что целью российской армии уже не в первый раз становится мост Преображенского через Старый Днепр. «Есть частичные повреждения, но это пока не повлияет на переброску противником сил и средств для ведения боевых действий. Вместе с тем крайне важно усиливать атаки на этом направлении», – подчеркнул спикер.

    По его оценкам, чтобы нарушить логистику ВСУ, необходимо уничтожить как минимум три переправы – это Днепрогэс и два моста через Старый или Новый Днепр. «Без этого разрушение лишь моста Преображенского через Старый Днепр возымеет частичный эффект – противник перенаправит трафик», – рассуждает Рогов.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Юрий Баранчик. Он сослался на оценки военных аналитиков, согласно которым мосты через Днепр являются «нервным узлом» обороны ВСУ на юге. «Их уничтожение отрезает украинскую группировку от левого и правого берега, парализуя движение тяжелой техники и переброску резервов», – написал Баранчик в своем Telegram-канале.

    «Преображенский мост имеет ключевое значение для снабжения группировки противника на Запорожском направлении – через него проходят как автомобильные, так и железнодорожные перевозки военных грузов, бронетехники и боеприпасов», – добавил эксперт. По его мнению, российские войска переходят к тактике системного «разрезания» коммуникаций противника на стратегическом уровне. «Если раньше приоритетом были энергетика и объекты ВПК, то теперь ставка сделана на транспортную инфраструктуру», – отметил политолог.

    Ранее российские военные нанесли удар по мосту Преображенского через Старый Днепр в Запорожье. По информации авторов Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», после атаки движение по мосту было ограничено. Дополнительные подробности о характере повреждений и возможных сроках восстановления движения на момент публикации материала не приводятся.

    Как отмечают эксперты, это не первый удар по переправе. «20 июня 2026 года после массированного удара управляемыми авиабомбами движение по мосту Преображенского уже ограничивалось, а транспорт направляли в объезд через Новый мост и плотину Днепрогэс. Украинская сторона тогда подтверждала девять ударов ФАБами с УМПК по Запорожью», – напоминают авторы Telegram-канала «Военная хроника».

    По их мнению, нынешняя атака интересна прежде всего возможным продолжением воздействия на днепровские транспортные переходы Запорожья. Речь идет о двух мостах Преображенского – через Старый и Новый Днепр – Балочном и Арочном мостах (через Старый Днепр), Вантовом мосте (через Новый Днепр), а также плотине Днепрогэс.

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    17 августа 2026, 13:25 • Новости дня
    ВСУ переделали грузовые контейнеры в порту Одессы в пусковые установки для БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские военные переделывают оставшиеся в порту Одессы грузовые морские контейнеры в мобильные пусковые установки для беспилотников, отправляя их к линии фронта, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что ВСУ используют гражданские грузовики для скрытной транспортировки дронов, передает РИА «Новости».

    «Морские контейнеры, которые остались в порту Одессы, переделываются под пусковые установки для беспилотников и вывозятся ближе к ЛБС», – заявил Лебедев.

    Модернизированный контейнер устанавливается на тягач и перемещается под видом обычной гражданской фуры. Запуск беспилотных аппаратов производится во время кратковременной остановки грузового автомобиля, после чего транспортное средство немедленно продолжает путь. Лебедев отметил, что подобная тактика существенно затрудняет обнаружение и ликвидацию украинских мобильных пусковых установок.

    Согласно информации подполья, украинская армия продолжает активно эксплуатировать портовую инфраструктуру Одессы, Ильичевска, Южного, Измаила и Рени в военных целях. На территории этих гаваней организована сборка беспилотников, а также размещены склады и резервуары с горючим.

    С середины июля российские войска ежедневно наносят удары по судам и объектам портовой инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

    Накануне российские войска нанесли массированные удары по портовой инфраструктуре Одессы.

    Ранее украинские военные переоборудовали заблокированные гражданские суда в Николаеве для запуска дронов.

    Военный эксперт Алексей Анпилогов рассказал об использовании Киевом портовых заводов для сборки беспилотников.

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    17 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    Боевики украинского полка связи оказались в окружении в Сумской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские военнослужащие из подразделения связи оказались заблокированы российскими силами на Сумском направлении, сообщил источник в российских силовых структурах.

    Попавшие на передовую солдаты 76-го полка связи ВСУ заблокированы российскими войсками, сказал собеседник РИА «Новости».

    «Для удержания позиций в Краснопольском районе командование 14-го армейского корпуса ВСУ продолжает практику прикомандирования связистов к боевым группам 119-й бригады теробороны», – добавил он.

    Родственники военнослужащих подтвердили, что последняя прикомандированная группа понесла значительные потери, а выжившие бойцы полностью лишены обеспечения. В этом регионе выполняет задачи российская группировка войск «Север».

    Согласно данным Министерства обороны, за прошедшие сутки на данном направлении противник потерял до 200 человек личного состава.

    Кроме того, российские силы уничтожили боевые бронированные машины, 12 автомобилей и артиллерийское орудие.

    В начале августа российские военные ликвидировали командира батальона 119-й бригады теробороны ВСУ в Краснопольском районе.

    В июне командование 58-й мотопехотной бригады передало в распоряжение этого соединения 50 солдат в обмен на внедорожник.

    В конце прошлого года украинское командование усилило штурмовые группы 119-й бригады военнослужащими-связистами.

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    17 августа 2026, 19:00 • Новости дня
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Ударные беспилотники и высокоточное оружие успешно атаковали портовую инфраструктуру и транспортные суда, доставившие военные грузы для украинской армии на черноморское побережье, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы нанесли точные удары по объектам портовой инфраструктуры противника, передает ТАСС. В результате атаки пострадали корабли, перевозившие снаряжение для украинских подразделений.

    «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах ВСУ», – заявили в военном ведомстве.

    В министерстве уточнили, что в Одессе поражен сухогруз с вооружением и склады военного имущества. В порту Николаева также получило повреждения судно, перевозившее грузы военного назначения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа российские военные нанесли серию точных ударов по трем сухогрузам в порту Николаева.

    Днем ранее беспилотники атаковали еще два транспортных корабля с военным снаряжением в акватории Черного моря.

    До этого Вооруженные силы России поразили резервуары с горючим для украинской армии в Одессе.

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    17 августа 2026, 12:16 • Новости дня
    Коц: Удары по Одессе и Измаилу лишили Украину портовой инфраструктуры

    Tекст: Вера Басилая

    Ночные атаки беспилотников России разрушили ключевые логистические узлы ВСУ в портах Одессы и Измаила, включая терминалы и ангары с западной техникой, сообщил военкор Александр Коц.

    Военный корреспондент Александр Коц сообщил в своем Max, что Вооруженные силы России нанесли результативные удары по объектам в Одессе и Измаиле, лишив противника важной инфраструктуры.

    «Уничтожен причальный терминал, через который на берег сходили грузы военного назначения, ангары с западной техникой и склады безэкипажных катеров», – написал Коц. По его словам, эти города давно превратились в крупные грузовые хабы, обеспечивающие поступление военных грузов на Украину.

    В ночь на 17 августа атаки беспилотников продолжились. В Одесском порту сгорели резервуары с топливом, что делает выход в море для оставшихся катеров невозможным.

    Дунайские порты, как отметил Коц, давно перестали быть частью «зерновой» истории, став законными военными целями.

    Российские военные с помощью беспилотников поразили в порту Одессы патрульный катер типа «Тарантул», а также причальный терминал в порту Измаила, обеспечивавший разгрузку морских судов с грузами военного назначения.

    Двумя днями ранее российские беспилотники поразили военные склады в порту Одессы.

    До этого Вооруженные силы России ликвидировали крупный резервуар с горюче-смазочными материалами.

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    17 августа 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ потеряли до роты при освобождении Новосолошино

    Tекст: Ольга Иванова

    Бойцы группировки «Восток» зачистили свыше ста строений в запорожском селе Новосолошино, уничтожив до роты украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В ходе боевых действий в селе Новосолошино в Запорожской области украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».

    «Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга»», – сообщили в Минобороны.

    Помимо этого, российские подразделения взяли под контроль подготовленный украинскими военными район обороны. В процессе зачистки было проверено свыше 100 строений. В ведомстве добавили, что успешные действия позволили расширить зону контроля на этом участке фронта и создать условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские военные нанесли поражение противнику около Новосолошино.

    Чуть позже подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.

    В середине июля суточные потери украинской армии на всех направлениях составили порядка 1450 военнослужащих.

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    17 августа 2026, 06:12 • Новости дня
    Российский боец в одиночку взял в плен троих боевиков ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Запорожской области боец ВС России с позывным Арнай неожиданно проник на украинский опорный пункт и заставил троих украинских военнослужащих сложить оружие, сообщил его сослуживец, стрелок группировки «Восток» с позывным Шах.

    Арнай получил задачу закрепиться рядом с опорным пунктом и разведать силы противника, но в итоге решил приблизиться и оказался внутри позиции, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «Он пошел сразу прямиком на этот опорный пункт и взял его в одиночку. Они его не ждали, и он их не ждал. Заходит – они там все сидят, едят. И он сразу [взял их в плен]»

    Шах уточнил, что на опорнике находились трое украинских военнослужащих.

    По словам сослуживца, Арнай быстро сориентировался, распознал противника по форме и отличительным знакам и потребовал от украинских бойцов сдаться.

    Ранее российский морпех из группировки «Восток» сумел взять в плен троих боевиков ВСУ на запорожском направлении, используя знание украинского языка.

    В 2025 году десантник с позывным «Грант» из группировки «Днепр» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ после ранения напарника.

    Весной прошлого года российский морпех одолел украинского военного в рукопашной схватке на берегу Днепра.

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    17 августа 2026, 05:56 • Новости дня
    ВСУ за сутки на трех направлениях потеряли 47 пунктов управления беспилотниками

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинская армия за сутки на краматорском, константиновском и славянском направлениях лишилась десятков пунктов управления БПЛА и наземных робототехнических комплексов, сообщил глава пресс-центра группировки «Южная» Вадим Астафьев.

    ВСУ за последние сутки в зоне действий «Южной» группировки составили, в том числе, 83 наземных робототехнических комплекса, 47 пунктов управления БПЛА и 245 дронов, пояснил Астафьев, передает ТАСС.

    По его словам, средства ПВО сбили 89 беспилотников самолетного типа и 135 тяжелых БПЛА коптерного типа.

    Кроме того, на краматорском, константиновском и славянском направлениях войсками беспилотных систем были уничтожены 43 антенны связи и БПЛА, 37 наземных робототехнических комплексов, поражены 10 пунктов управления БПЛА и сбит 21 беспилотник противника.

    В начале августа операторы БПЛА той же группировки сожгли командные пункты ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении, координировавшие работу дронов и наземных роботизированных комплексов.

    В апреле подразделения «Южной» группировки войск за одни сутки поразили десятки укрытий с личным составом ВСУ и уничтожили три терминала спутниковой связи Starlink.

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    17 августа 2026, 19:55 • Новости дня
    NYT: Украина следила за Россией через спутники до спецоперации

    Tекст: Ольга Иванова

    Киев получал космические снимки от правительств союзных стран и коммерческих компаний для действий против российской стороны еще до начала специальной военной операции, пишет газета The New York Times (NYT).

    Украина применяла спутниковые данные для слежки за Россией до 2022 года, передает ТАСС. Доступ к подобной информации ранее предоставлялся преимущественно высшему военному командованию для стратегического планирования.

    Поставки разведывательных материалов могли прерываться и зависели от политических решений западных союзников. В марте 2025 года президент США Дональд Трамп распорядился временно остановить передачу Украине снимков через Пентагон, однако позднее доступ восстановили.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пентагон несколько раз ставил на паузу обмен разведданными с Киевом.

    Позже администрация Белого дома продолжила передачу украинской стороне разведывательной информации оборонительного характера.

    До этого США и Великобритания оказывали мощную поддержку ВСУ спутниковыми снимками для атаки на Курскую область.

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    17 августа 2026, 08:22 • Новости дня
    Марочко: «Северяне» на неделе показали лучшие результаты в освобождении сел

    Tекст: Вера Басилая

    Российская группировка войск «Север» продемонстрировала наивысшую эффективность при освобождении населенных пунктов в зоне проведения спецоперации за минувшую неделю, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко сообщил ВКонтакте, что за прошедшую неделю под контроль армии России перешли восемь населенных пунктов. Из них три находятся в Харьковской области, четыре – в Донецкой Народной Республике и один – в Запорожской области.

    «Наилучший результат в освобождении освобожденных территорий за неделю показали военнослужащие группировки войск «Север», взявшие под контроль около 5 кв. км в Харьковской области», – написал эксперт на своей странице в социальной сети.

    Ранее Марочко отмечал, что давление российских сил приводит к образованию брешей в обороне украинских войск в Сумской и Харьковской областях. Эта территория находится в зоне ответственности бойцов «Севера». Марочко неоднократно называл участки фронта, подконтрольные этой группировке, одними из самых успешных в зоне спецоперации.

    В начале августа штурмовики группировки «Север» продвинулись вглубь Сумской области.

    В июле Министерство обороны России отчиталось о поражении украинских сил в районах Рыжевки и Могрицы.

    В июне военный эксперт Андрей Марочко назвал показатели бойцов этого направления лучшими по освобождению населенных пунктов.

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    17 августа 2026, 12:08 • Новости дня
    Системы «Торнадо-С» уничтожили опорные пункты ВСУ на Добропольском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Российские реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» успешно поразили опорные пункты противника на Добропольском направлении, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные применили реактивные системы залпового огня «Торнадо-С» для уничтожения опорных пунктов противника на Добропольском направлении, следует из сообщения в Max Минобороны. В результате точных ударов позиции врага были полностью разрушены.

    Российские морпехи захватили позиции украинских сил на Добропольском направлении.

    Президент России Владимир Путин высоко оценил темпы наступления десантников на Добропольском направлении.

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    17 августа 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили цеха сборки робототехнических комплексов и БПЛА ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии нанесено поражение цехам сборки и местам хранения наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по логистическим центрам, используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 12 управляемых авиабомб, четыре снаряда американской РСЗО HIMARS и два чешской Vampire, а также 797 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 210 774 беспилотника, 669 ЗРК, 30 606 танков и других бронемашин, 1774 боевые машины РСЗО, 36 173 орудия полевой артиллерии и миномета, 69 491 единица спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, утром в понедельник ВС России уничтожили причальный терминал в порту Измаила.

    Ранее ВС России поразили логистические центры и объекты ТЭК ВСУ.

    ВС России за прошлую неделю нанесли 14 групповых ударов.

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