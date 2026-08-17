Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.4 комментария
Российские силы ПВО за день сбили 316 украинских дронов
В течение дня дежурные расчеты ПВО отразили массовый запуск украинских беспилотников самолетного типа, уничтожив сотни целей над несколькими российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны.
По данным Минобороны России, «в течение дня с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 августа дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 553 украинских беспилотника над 19 регионами России и акваториями Черного и Азовского морей.
12 августа российские силы противовоздушной обороны за день сбили 147 украинских беспилотников над рядом областей, Московским регионом, Крымом и Черным морем.
6 августа в период с 8.00 до 20.00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 281 украинский беспилотный летательный аппарат над несколькими российскими регионами, Крымом и акваторией Черного моря.