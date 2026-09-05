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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

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    5 сентября 2026, 14:54 • Новости дня

    Сын Младича: Отцу в тюрьме Гааги давали фентанил перед смертью

    Дарко Младич сообщил о тайном применении фентанила к отцу в Гааге

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сын бывшего командующего армией боснийских сербов Ратко Младича заявил, что отцу перед смертью в гаагской тюрьме давали фентанил без ведома семьи.

    Бывшему командующему армией боснийских сербов Ратко Младичу незадолго до смерти в гаагской тюрьме давали сильный наркотический препарат - фентанил. По словам сына генерала, Дарко Младича, это произошло после того, как его отец перенес два инсульта, причем семью уведомили о таком решении не сразу. Об этом он рассказал в интервью RT.

    «Мы не осознавали этого, он был не в состоянии нам об этом рассказать, потому что уже после второго инсульта он больше не мог говорить, что фактически подтвердили и наши, и их врачи... Только когда нас уведомили, что ему начали давать фентанил, мы тогда стали глубже это исследовать и увидели, что фактически происходит процесс убийства», – заявил Дарко.

    Сын генерала отметил, что медики объясняли использование фентанила необходимостью купировать сильные боли у онкологических больных в терминальной стадии. Однако, как подчеркнул Дарко Младич, его отец не жаловался на физические страдания, а говорил лишь о душевной боли из-за переживаемой несправедливости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын бывшего командующего боснийских сербов Ратко Младича в конце августа подтвердил информацию о кончине отца в гаагской тюрьме.

    Позже посол Боснии и Герцеговины в Белграде Александар Враньеш рассказал о лишении генерала медицинских препаратов после отказа от эвтаназии. Накануне родственники покойного обвинили врачей трибунала в намеренном применении слишком сильных опиатов.

    4 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Нарышкин: У ЕС есть план на случай исчерпания мобилизационного потенциала Украины

    Нарышкин: ЕС прогнозирует исчерпание мобилизационного потенциала Украины за год

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейские спецслужбы прогнозируют исчерпание мобилизационного ресурса украинских войск в течение предстоящего года, сообщил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

    По его словам, в Европе на этот случай подготовили запасной план, передает РИА «Новости». «По прогнозам ряда европейских разведок, мобилизационный потенциал украинской армии фактически будет исчерпан в течение года. На этот случай предусмотрен европейский план B – милитаризация самой Европы», – отметил глава ведомства.

    Выступая на заседании руководителей органов безопасности стран СНГ, руководитель СВР добавил, что Североатлантический альянс рассматривает затягивание конфликта как оптимальный метод ограничения военно-технических возможностей Москвы. Он назвал подобные выводы представителей военного блока фактической явкой с повинной.

    Реализации замыслов западных стран препятствует стремительная убыль населения на Украине, подчеркнул руководитель разведывательной службы. В настоящее время государство занимает первое место в Европе по уровню смертности при самых низких показателях рождаемости, что делает невозможным выполнение планов по истощению России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор СВР Сергей Нарышкин указал на катастрофическое сокращение населения Украины.

    Глава ведомства спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к сопротивлению.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила сохранение курса НАТО на милитаризацию Европы.

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    2 сентября 2026, 19:00 • Новости дня
    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта

    Сальвини: Некоторым странам Европы выгоден конфликт на Украине

    Вице-премьер Италии заявил о выгоде европейских стран от украинского конфликта
    @ Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр транспорта и вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил о нежелании части европейских государств завершать украинский кризис.

    Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта ради увеличения продаж вооружений, передает РИА «Новости». По его словам, продолжение боевых действий приносит этим странам очевидную выгоду.

    «У меня сложилось впечатление, что некоторые европейские столицы не хотят положить конец конфликту и ищут предлог, чтобы продавать больше оружия», – подчеркнул политик.

    Кроме того, вице-премьер Италии выразил серьезную обеспокоенность в связи с растущей русофобией, которая активно распространяется по странам Европы.

    Напомним, правящая коалиция Италии выдвинула план поэтапного снятия антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на нацеленность европейских стран на продолжение боевых действий.

    Руководитель российской делегации на переговорах в Вене Юлия Жданова подчеркнула невыгодность заключения мира для государств Евросоюза.

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    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

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    2 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    Совет ЕС одобрил временное послабление торгового режима с Арменией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Совет Европейского союза одобрил временное послабление торгового режима с Арменией на два года, потребовав от Еревана снять барьеры для европейских товаров.

    Совет Европейского союза официально одобрил инициативу Еврокомиссии о временном послаблении торгового режима с Арменией сроком на два года, передает «Московский комсомолец». При этом Брюссель оставил за собой право применять защитные механизмы в случае, если армянский импорт начнет угрожать позициям местных производителей.

    Ключевым требованием к Еревану является полное отсутствие барьеров для ввоза европейских товаров на армянский рынок. В Совете ЕС прямо заявили, что эти шаги предпринимаются в контексте политического противостояния с Россией.

    По оценкам европейских чиновников, новые правила охватят около 80% армянского экспорта. Речь идет о 99% свежих фруктов, овощей и растительной продукции, которую Армения традиционно поставляет в Россию. Однако Ереван будет обязан соблюдать санитарные стандарты ЕС и уважать систему защищенных географических наименований, из-за чего армянский коньяк не сможет продаваться в Европе под этим брендом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский союз запланировал обнулить тарифы для большинства поставляемых из Армении товаров.

    Ранее Россельхознадзор ввел полный запрет на ввоз подкарантинной армянской продукции в Россию.

    Служба внешней разведки предупредила о неизбежности глубокого экономического кризиса в республике при разрыве с ЕАЭС.

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    2 сентября 2026, 19:20 • Новости дня
    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян

    Каллас: Ряд стран ЕС не поддержал новые визовые ограничения против россиян

    Евросоюз не смог согласовать новые визовые ограничения против россиян
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд стран Европейского союза заблокировал предложение Еврокомиссии о введении новых визовых ограничений против россиян, включая участников спецоперации, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Инициативу внешнеполитической службы Евросоюза не удалось согласовать из-за позиции некоторых государств объединения, сообщила она на пресс-конференции после неформальной встречи глав МИД ЕС в Ирландии, передает ТАСС.

    Каллас пояснила, что предложения по введению новых визовых ограничений против граждан России «обсуждались на встрече» министров иностранных дел. Однако она добавила, что не смогла переубедить страны, которые продолжают выступать против таких мер.

    Кроме того, на встрече в Ирландии обсуждалась очередная попытка экспроприации суверенных активов России. По словам Каллас, министры затронули эту тему, но не пришли ни к каким договоренностям.

    В апреле глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила о подготовке запрета на въезд для российских ветеранов спецоперации.

    Позже власти Италии и Франции выступили против данной инициативы из-за рисков повсеместного ограничения поездок россиян.

    В июле председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала неудачу с введением этих визовых ограничений в новый пакет санкций.

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    3 сентября 2026, 19:30 • Новости дня
    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»

    Премьер Венгрии Мадьяр: Украина не готова к вступлению в ЕС

    Мадьяр объяснил неготовность Украины к вступлению в ЕС ее «состоянием войны»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Венгерский премьер-министр Петер Мадьяр назвал Украину не готовой к вступлению в Евросоюз из-за продолжающихся боевых действий.

    Кроме того, по словам премьер-министра Венгрии, Киев до сих пор не вернул права закарпатским венграм, передает РИА «Новости».

    «Украина – страна, находящаяся в состоянии войны, она явно не готова вступить в ЕС. Что бы ни пытались внушить Украине лидеры ЕС или стран-членов, я считаю это неправильным», – подчеркнул политик на правительственном брифинге.

    Глава правительства Венгрии также отметил, что украинская сторона брала на себя обязательства по восстановлению языковых, образовательных, культурных и политических прав венгерского меньшинства в Закарпатье в установленный срок.

    Однако, как уточнил премьер-министр, пока никаких изменений в этом вопросе не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр отказался поддерживать форсированную интеграцию Украины в Евросоюз из-за продолжающегося вооруженного конфликта.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева к объединению в случае нарушения соглашения о правах закарпатских венгров.

    Позднее глава венгерского правительства анонсировал скорую двустороннюю встречу с Владимиром Зеленским.

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    3 сентября 2026, 14:45 • Новости дня
    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам

    Выдача шенгенских виз гражданам России в 2025 году выросла на 20%

    Еврокомиссия зафиксировала резкий рост выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Глава Еврокомиссии Маркус Ламмерт подтвердил увеличение числа выданных гражданам России шенгенских виз на 20%, до 680 тысяч по итогам прошлого года.

    Количество оформленных для граждан России разрешений на въезд в страны Евросоюза в 2025 году увеличилось более чем на 20%, передает ТАСС. Показатель достиг отметки в 680 тыс. по сравнению с 560 тыс. годом ранее.

    «В прошлом году это число составило 680 тысяч», – заявил Маркус Ламмерт в ходе общения с прессой.

    При этом он не смог назвать точную причину столь значительного увеличения показателя. Политик подчеркнул, что данный вопрос решают отдельные государства объединения, однако само ведомство старается максимально ограничить выдачу документов россиянам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году страны Шенгенской зоны выдали россиянам около 175 тыс. многократных виз.

    Позже Еврокомиссия допустила введение дополнительных визовых ограничений для граждан России.

    При этом власти Словакии продолжили оформление туристических документов для россиян.

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    3 сентября 2026, 11:33 • Новости дня
    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
    Испания установила причастность властей Марокко к вторжению мигрантов в Сеуту
    @ Mario MorAfAN/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Премьер-министр Испании Педро Санчес столкнулся с масштабным политическим кризисом после публикации секретного отчета о роли марокканских властей в переброске 72 тыс. мигрантов.

    Глава испанского правительства оказался под жестким давлением парламентариев и партнеров по коалиции, передает Politico.

    Причиной стал доклад Национального центра по иммиграции, в котором утверждается, что спецслужбы Марокко организовали массовый переход нелегалов в автономный город на севере Африки.

    Лидер правоцентристской Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо обвинил власти в сокрытии правды. «Это не было спонтанным миграционным движением, а скорее операцией, которая зародилась в Марокко и координировалась Марокко», – заявил политик.

    Он также призвал к проведению досрочных выборов.

    Ранее Педро Санчес категорически отрицал причастность Рабата к пограничному кризису. Премьер-министр возлагал ответственность за организацию наплыва людей на Россию, Израиль и международные ультраправые группировки. Однако журналисты опубликовали кадры из полицейского отчета, где люди в марокканской форме направляют толпы к границе.

    Скандал спровоцировал массовые протесты более чем в 260 испанских городах. Десятки мэров-социалистов проигнорировали партийную дисциплину и присоединились к митингующим. На фоне приближающихся муниципальных выборов позиции действующего премьера стремительно слабеют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, испанская разведка заблаговременно обнаружила угрозу масштабного прорыва границы в Сеуте.

    Глава автономного сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо назвала премьер-министра Педро Санчеса предателем из-за наплыва нелегалов.

    Накануне полиция Испании открыла предупредительный огонь для разгона палаточного лагеря мигрантов.

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    4 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта»

    Нарышкин: ЕС заложил готовность к конфликту с Россией к 2030 году

    Tекст: Дарья Григоренко

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил о попытках европейских элит возродить «дух вермахта» и подготовиться к масштабному военному конфликту к 2030 году.

    Руководство Евросоюза активно готовится к масштабному вооруженному конфликту, который может начаться к 2030 году, заявил Нарышкин на заседании Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ, передает РИА «Новости».

    «Предпринимая попытки возродить в Европе «дух вермахта», европейские элиты прикладывают к этому серьезные усилия... Готовность к масштабному вооруженному конфликту к 2030 году заложена в основные концептуальные документы Европейского союза», – сказал глава СВР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс планирует подготовить ресурсы к войне с Россией к 2030 году.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о подготовке европейскими странами нападения на манер Гитлера.

    Президент России Владимир Путин обвинил руководство западных государств в намеренном создании нестабильности на международной арене.

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    4 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Литва призвала Европу сократить объем выдачи шенгенских виз для россиян

    Глава МИД Литвы Будрис призвал ЕС сократить выдачу шенгенских виз россиянам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал европейские страны сократить выдачу шенгенских виз россиянам и ускорить введение новых санкций.

    Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на рабочей встрече в Сейме призвал страны Европы сократить выдачу шенгенских виз гражданам России и чаще вводить санкции, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на литовский новостной портал Delfi.

    «Совершенно неприемлемо… выдавать рекордное количество шенгенских виз, как это происходило в прошлом и этом году. Мы должны сокращать их число. Как известно, Литва не выдает туристические визы гражданам России, однако в Европе их полно», – заявил Будрис.

    По словам министра, кинетические операции, проводимые в последнее время Россией, не имеют для нее политической цены, поэтому НАТО должен принять меры сдерживания, например, ограничить возможности россиян действовать в Европе. Он также предложил ограничить число российских дипломатов и их свободу передвижения.

    Будрис считает, что новые ограничения нужно вводить чаще, а также вернуться к вопросу санкций против крупнейших энергетических компаний и полному отключению России от SWIFT. Он добавил, что санкции следует разбивать на мелкие пакеты и принимать быстрее.

    Как накануне писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия разрабатывает новые адресные ограничения на выдачу виз гражданам России.

    Также стало известно, что туристические страны Европейского союза отказываются поддерживать инициативу по масштабному запрету на въезд россиян.

    Ранее литовские депутаты предложили сократить время автомобильного транзита россиян в Калининградскую область до шести часов.

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    4 сентября 2026, 13:48 • Новости дня
    Еврокомиссия ответила на слова Трампа о возврате потраченных на Киев денег

    Еврокомиссия: США не требовали вернуть потраченные на Украину деньги

    Tекст: Мария Иванова

    В Брюсселе опровергли получение официальных требований от Вашингтона о компенсации сотен миллиардов долларов, направленных на военную поддержку Украины.

    Еврокомиссия не получала формального требования от Вашингтона вернуть деньги, потраченные на военную помощь Киеву. Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Олоф Жилл, передает РИА «Новости».

    «Насколько мне известно, мы не получали формального заявления в связи с этим комментарием в соцсети», – подчеркнул представитель европейского ведомства.

    Ранее президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social написал, что американская сторона потребует от Европы возместить сотни миллиардов долларов. Эти средства были выделены администрацией бывшего главы государства Джо Байдена на военную поддержку Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пообещал заставить европейские страны компенсировать затраты на военную помощь Киеву.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев сыронизировал над лидерами Евросоюза из-за этих финансовых требований.

    Месяцем ранее американский лидер назвал поставки оружия на Украину главной причиной дефицита боеприпасов в самих Соединенных Штатах.


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    3 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Европейские биржевые цены на газ снизились

    Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 880 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость октябрьских фьючерсов на газовом хабе TTF в Нидерландах опустилась до 876 долларов за тысячу кубометров в ходе дневных торгов.

    Биржевые цены на газ в Европе в четверг днем умеренно снизились на 0,7%, находясь у отметки в 876 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 880,1 доллара.

    К 9.00 мск показатель составил 868,9 доллара, а к 13.53 мск достиг 876,2 доллара. Динамика котировок рассчитывается от цены предыдущего торгового дня, которая составляла 882 доллара за тысячу кубометров.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание энергоресурса. В марте средние биржевые цены выросли почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. По итогам июля расчетные цены подскочили почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    Исторический рекорд стоимости газа в Европе был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю работы газовых хабов с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость голубого топлива на европейских биржах впервые почти за два года превысила отметку в 900 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее биржевые цены на газ ускорили рост до 854 долларов.

    В последний день лета котировки поднялись выше 830 долларов.

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    5 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев

    Украинские беженцы начали массово покидать Польшу ради Германии и Чехии

    В Польше заявили о массовом отъезде украинских беженцев
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские беженцы массово покидают Польшу, выбирая для дальнейшего проживания Германию и Чехию на фоне сокращения числа лиц с временной защитой, отмечают местные СМИ.

    Польшу стремительно покидают граждане Украины, перебираясь в соседние европейские страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF FM.

    «Число граждан Украины, пользующихся временной защитой в Польше, продолжает сокращаться: часть украинских беженцев покидает страну и переезжает, в частности, в Чехию и Германию», – говорится в сообщении.

    Только в июле 2026 года количество украинцев со статусом временной защиты в Польше снизилось на 8,1 тыс. человек, составив 953,1 тыс. Месяцем ранее отток составил около 6,3 тыс. человек. При этом Чехия становится одним из главных направлений для переезда из Польши.

    Германия по-прежнему лидирует в ЕС по количеству принятых украинцев: в июне там находилось около 1,29 млн беженцев. В Чехии этот показатель составил 381 тыс. человек. Значительное число украинских граждан также проживает в Испании (272,3 тыс.), Румынии (219,4 тыс.) и Словакии (149 тыс.). Ранее посол Украины в Варшаве Василий Боднар отмечал рост числа нападений на соотечественников в Польше на 30%.

    Напомним, что ранее статистическое агентство Еврокомиссии также зафиксировало массовый выезд украинцев с польской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, переселенцы в этой стране столкнулись с растущей неприязнью со стороны местного населения. Также сообщалось, что растущие потоки мигрантов из Польши создают дополнительные трудности для социальной системы Германии.

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    3 сентября 2026, 19:45 • Новости дня
    Бывший премьер Украины констатировал неспособность Киева вернуть кредиты ЕС

    Азаров: Украина не способна самостоятельно вернуть кредиты ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил о неспособности Киева самостоятельно вернуть кредиты Евросоюзу.

    По его словам, Украина не способна оплачивать свои долги и находится в состоянии дефолта, передает «Газета.Ru». «Страна давно находится в состоянии дефолта. Уже было несколько технических дефолтов. Они не объявлялись только потому, что страны или фонды, которым вовремя не возвратили долги, реструктуризировали эти задолженности. Украина не способна оплачивать самостоятельно свои долги, это абсолютно ясно», – сказал Азаров.

    Бывший премьер-министр отметил, что украинский долг Евросоюзу и другим западным странам никто не будет выплачивать. Это связано с тем, что НАТО делает ставку на войну против России, добавил он. По его словам, у Киева просто нет возможностей и экономики для возврата средств.

    В конце августа государственный долг Украины превысил объем номинального ВВП страны.

    Ранее бывший премьер-министр Николай Азаров объявил государство банкротом из-за фактического дефолта.

    Министр финансов Сергей Марченко анонсировал отказ от возврата долгов западным партнерам в ближайшие тридцать лет.

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    4 сентября 2026, 18:25 • Новости дня
    Эстония отправила на Украину некачественные боеприпасы

    The Telegraph: Эстония поставила Киеву неисправные боеприпасы на 70 млн евро

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр обороны Эстонии Ханно Певкур ушел в отставку из-за поставки Вооруженным силам Украины неисправных боеприпасов стоимостью 70 млн евро, пишет The Telegraph.

    Боеприпасы, закупленные Эстонией для Украины на деньги Евросоюза, оказались некачественными и непригодными к использованию. Контракт на 70 млн евро заключили с компанией, не имевшей опыта производства снарядов, пишет британская газета The Telegraph.

    В результате ни один снаряд не поступил на вооружение Вооруженных сил Украины. По данным эстонского издания Eesti Ekspress, партия от итальянско-индийской компании Datasel была неполной и технически неисправной.

    Скандал привел к отставке министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Он взял ответственность за провальную сделку, заявив: «Руководитель должен иметь мужество отвечать за принятые решения, даже если он не несет личной ответственности».

    Премьер-министр Кристен Михал созвал срочное заседание правительства. Прокуратура Эстонии начала уголовное расследование, а дело передано в Европейский арбитражный суд для разбирательства с подрядчиком.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава эстонского военного ведомства Ханно Певкур подал в отставку. Ранее сообщалось, что Таллин перевел фиктивной итальянской компании аванс в размере 70 млн евро за ракеты для украинской армии.

    До этого Киев лишился сотни миллионов долларов во время закупок оружия у недобросовестных производителей.

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    3 сентября 2026, 21:46 • Новости дня
    Генеральный адвокат Суда ЕС порекомендовал отменить санкции против «Мегафона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральный адвокат Суда ЕС Андреа Бьонди предложил отменить ограничения в отношении российского оператора связи «Мегафон» из-за отсутствия у Брюсселя доказательной базы при принятии решения.

    Европейские инстанции могут пересмотреть ограничительные меры в отношении крупной телекоммуникационной компании, передает РИА «Новости». В опубликованном заключении генерального адвоката Андреа Бьонди указывается на неправомерность действий Совета ЕС.

    «Первоначальные акты должны быть отменены», – говорится в документе. Юрист пришел к выводу, что европейские власти внесли «Мегафон» в санкционные списки без сформированного доказательного досье.

    Бьонди подчеркнул, что Общий суд ЕС допустил правовые ошибки, признав допустимой ссылку на якобы общеизвестный факт поддержки военно-промышленного комплекса. По его мнению, подобная практика позволяет вводить ограничения без документальной базы, апеллируя к доказательствам лишь на этапе судебного разбирательства.

    Специалист добавил, что санкционная политика должна быть защищена от обвинений в произволе. В результате права компании на эффективную защиту были нарушены, поскольку ей сообщили только критерий ограничений без конкретных фактов. Окончательное решение по апелляции примут позднее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе прошлого года Европейский суд отклонил иск «Мегафона» против экспортных ограничений Евросоюза.

    В марте текущего года суд отказался отменять санкции против пяти российских бизнесменов.

    Месяцем ранее инстанция впервые признала незаконным повторное включение физического лица в санкционный список.

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