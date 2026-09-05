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    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

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    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 15:30 • Новости дня

    Песков призвал дождаться итогов встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кремль сообщит об итогах встречи президента Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффым и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Встреча с президентом (Владимиром Путиным) действительно состоится, будет беседа. Как правило, до этого они были достаточно продолжительными. Давайте дождемся, мы обязательно вас проинформируем», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля анонсировал рабочую встречу Путина с американскими делегатами.

    Кортеж переговорщиков из США направился из аэропорта Внуково в центр Москвы.

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера миротворцами.

    4 сентября 2026, 18:55 • Новости дня
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    «Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам
    @ Роман Ромишевский/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Единая Россия» от имени местных жителей обратилась к президенту с инициативой присвоить звание «Город трудовой доблести» 12 городам России.

    Секретарь генсовета партии Владимир Якушев на заседании оргкомитета «Победа» озвучил список претендентов. Это Березники, Копейск, Ухта, Черемхово, Бийск, Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Первоуральск, Уссурийск, Королев, Саранск, Серов, сообщается в канале партии в Max.

    По словам Якушева, «Единая Россия» участвует в реализации президентской инициативы с момента ее появления. Партия помогает претендующим на звание городам готовить необходимую документацию, организует взаимодействие с жителями и проведение голосований.

    «В ходе работы с людьми мы не только рассматриваем обращения от инициативных групп, трудовых коллективов предприятий, советов ветеранов и общественных организаций, которые поступают в партию, но также проводим мероприятия, которые привлекают внимание жителей к истории городов. Среди представленных городов есть региональные центры, небольшие города, но всех их объединяет большой вклад в победу жителей этих городов», – подчеркнул Якушев.

    Еще одним направлением работы стало создание мемориальной инфраструктуры. В 2026 году при поддержке партии планируется установить шесть стел в городах, уже носящих звание «Город трудовой доблести». Места для них выбирают с учетом мнения жителей, работу координируют с Российским военно-историческим обществом.

    Якушев отметил, что проекты предусматривают не только установку самих памятных знаков, но и развитие окружающих территорий. «Важно, что работа не ограничивается установкой только стел, - вокруг происходит серьезное благоустройство. И получаются общественные комфортные пространства, которые становятся местом притяжения людей, проживающих в этих городах», – отметил секретарь Генсовета партии.

    Кроме того, «Единая Россия» сформировала перечень объектов в Городах трудовой доблести, связанных с историей подвига фронта и тыла. «Сейчас в этом перечне порядка 40 тысяч объектов, расположенных в 49 регионах. Порядка 10 тысяч этих объектов уже приведены в нормативное состояние, и мы эту работу будем продолжать, пока этот перечень полностью не будет отработан», – сообщил Якушев президенту.

    Владимир Путин по итогам обсуждения поручил проработать решения, необходимые для поддержки инициативы о присвоении почетного звания 12 городам. Президент также подчеркнул значение системной работы по сохранению исторической памяти. «Все эти направления должны найти отражение в соответствующих документах, которые продолжили бы нашу работу по поддержке всех тех усилий, которые делает оргкомитет «Победа» по рассматриваемым сегодня направлениям. Так, чтобы ничего не было забыто. Все, что мы сегодня говорили, представляет большую важность и большую ценность для страны, для населения страны, для воспитания молодых людей», – отметил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл заседание организационного комитета «Победа». Глава государства назвал сбережение воинских мемориалов ключевой задачей.

    Также российский лидер поблагодарил 50 муниципалитетов за установку стел «Город трудовой доблести».

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    4 сентября 2026, 22:14 • Новости дня
    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер

    Трамп: Уиткофф и Кушнер везут предложение об окончании войны

    Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники Уиткофф и Кушнер
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер в субботу посетят Москву и встретятся с президентом России Владимиром Путиным по украинскому вопросу.

    «Специальный посланник США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Россию и Украину, чтобы представить предложение о прекращении войны на Украине», – приводит Reuters слова Трампа журналистам.

    Американский лидер уточнил, что США имеют предложение по урегулированию конфликта, но план, который они собираются предложить, не нов.

    «У нас есть идея мира. Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали великолепную работу, и мы отправили их посмотреть, сможем ли чего-нибудь добиться. И есть большая вероятность, что нам это удастся», – добавил Трамп.

    Затем в воскресенье эти дипломаты США отправятся в Киев на встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который подтвердил их визит, пишет The Hill.

    Для Уиткоффа и Кушнера визит в Киев станет первым, в Москве же они бывали неоднократно в ходе переговоров по урегулированию украинского конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

    Комментарии (46)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 17:30 • Новости дня
    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве

    Кличко: Стена и перекрытие здания СБУ в Киеве разрушены после удара

    Кличко рассказал о последствиях удара по зданию СБУ в Киеве
    @ Agentur Wehnert/M. Granzdrorfer/Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Внешняя стена и перекрытия здания Службы безопасности Украины обрушились после взрыва в Киеве, на месте происшествия продолжают работу спасатели, сообщил мэр Виталий Кличко.

    Здание СБУ получило серьезные повреждения в результате взрыва в центре украинской столицы, рассказал Кличко, передает ТАСС. Инцидент привел к частичному обрушению конструкций строения.

    «Произошло разрушение перекрытия и внешней стены здания», – написал мэр украинской столицы в своем Telegram-канале.

    Градоначальник добавил, что вспыхнувший после происшествия пожар уже удалось ликвидировать. При этом спасатели и другие экстренные службы продолжают работу на месте взрыва.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент удара по зданию СБУ.

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    4 сентября 2026, 16:57 • Новости дня
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    Кадры удара дрона по зданию СБУ в Киеве появились в сети
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские СМИ опубликовали видеозапись, на которой, по их данным, запечатлен момент попадания беспилотника в здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    На кадрах видно, как дрон влетает в здание, после чего происходит взрыв.

    Напомним, в пятницу глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    В июле Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Видео попадания БПЛА в здание СБУ в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в мессенджере Max.

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    4 сентября 2026, 20:05 • Новости дня
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    «Бесплатный маникюр» помог хакерам из России раскрыть данные о мобилизации на Украине
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские хакеры получили доступ к секретным базам данных Нацполиции Украины, отправив сотруднице ведомства фишинговую ссылку с предложением бесплатного маникюра.

    Российские специалисты получили доступ к базам данных Национальной полиции Украины после того, как одна из сотрудниц перешла по вредоносной ссылке, пишет «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Хакеры отправили женщине сообщение с предложением сделать бесплатный маникюр. Переход по ссылке позволил им проникнуть в закрытый информационный портал украинского ведомства и базу данных «Запит», содержащую сведения о судимостях.

    Получив контроль над камерами в залах заседаний, взломщики смогли прослушивать закрытые совещания. Это позволило им получить доступ к отчетам о потерях и ракетных ударах.

    В результате утечки стало известно, что за 2026 год территориальные центры комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали с улиц 228 тыс. человек. Из них 174 тыс. прошли военно-врачебную комиссию.

    Насильно были призваны 102 тыс. уклонистов, при этом 70 тыс. оформили как добровольцев. Наибольшее число людей мобилизовали в Днепропетровской (13 тыс.), Киевской (10 тыс.) и Одесской (9 тыс.) областях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее кибергруппировки получили доступ к закрытым базам Генерального штаба вооруженных сил Украины.

    Напомним, что в конце августа жители Тернополя вышли на массовый протест из-за жестких действий сотрудников ТЦК. А несколькими днями позже военкомы насильно забрали в армию настоятеля храма канонической Украинской православной церкви.

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    4 сентября 2026, 21:33 • Новости дня
    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского

    Депутат Гончаренко: НАБУ начало следственные действия в офисе Зеленского

    В Раде сообщили о следственных действиях в офисе Зеленского
    @ REUTERS/Marko Djurica

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Украины начали следственные мероприятия в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в реестр экстремистов и террористов).

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало проведение следственных мероприятий в офисе Зеленского, передает ТАСС. «НАБУ проводит следственные действия в офисе (Зеленского)», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

    Иные подробности происходящего на данный момент не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудники НАБУ также обыскали офис генпрокурора Украины.

    Ранее силовики пришли с обысками к заместителю руководителя офиса Владимира Зеленского Ирине Мудрой. Позже Высший антикоррупционный суд отправил бывшую чиновницу под стражу на 60 суток.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 07:05 • Новости дня
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    Рябков предупредил США о невыгодных для Киева реалиях
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил о необходимости американской администрации считаться с объективной обстановкой в зоне конфликта во время усилий по мирному урегулированию.

    «Вопрос главный – насколько администрация США готова вложиться в поиски реального решения нынешнего кризиса, учитывающего в том числе и реалии на земле», – заявил Рябков ТАСС.

    Замглавы МИД добавил, что обстановка на фронте постоянно меняется не в пользу украинской стороны. По его словам, после саммита в Анкоридже остается открытым вопрос о готовности Вашингтона придерживаться здравого смысла и не поддаваться влиянию противников урегулирования.

    Ожидается, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят российскую и украинскую столицы пятого и шестого сентября. При этом президент США Дональд Трамп сообщил, что везут в Москву и Киев его посланники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал называть даты визита Уиткоффа и Кушнера, при этом назвал американских переговорщиков желанными гостями в российской столице.

    Глава МИД Сергей Лавров подтвердил готовность Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    4 сентября 2026, 16:29 • Новости дня
    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве

    Зеленский: Дрон ударил по кабинету главы СБУ Поклада в Киеве

    Зеленский заявил об ударе дрона по кабинету главы СБУ в Киеве
    @ Igor Golovniov/ZUMA Wire/Reuters Connect

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о попадании беспилотника в центральное здание Службы безопасности Украины в Киеве.

    «К сожалению, было попадание российского дрона в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве напротив Софийского собора», – сообщил Зеленский в своем Telegram-канале. По его словам, беспилотник был направлен прямо в кабинет руководителя службы Александра Поклада.

    В настоящее время на месте происшествия работают все экстренные службы. Всем пострадавшим в результате инцидента будет оказана необходимая помощь.

    Зеленский также добавил, что поручил Покладу подготовить «адекватный и ощутимый ответ» на этот удар. Он подчеркнул, что украинские военные поддержат эти действия.

    В июле Владимир Зеленский назначил Александра Поклада временно исполняющим обязанности председателя СБУ.

    Накануне украинские СМИ сообщили о давнем противостоянии руководителя спецслужбы с главой офиса президента Кириллом Будановым (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    После недавней перестрелки силовиков в Киеве украинский лидер уволил начальника департамента охраны гостайны ведомства Олега Храмова.

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    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


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    5 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO ответит на обращение Москвы об угрозах авиации

    ICAO пообещала ответить на обращение Москвы об угрозах авиации
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная организация гражданской авиации (ICAO) пообещала ответить на срочное послание России об украинских угрозах безопасности воздушных судов.

    Штаб-квартира Международной организации гражданской авиации (ICAO) в Монреале подтвердила получение официального письма от Москвы. В документе поднимается вопрос об украинских угрозах безопасности воздушного транспорта.

    «Мы можем подтвердить получение письма», – заявили ТАСС в штаб-квартире ICAO.

    В организации заверили, что ответ на послание будет предоставлен в надлежащие сроки.

    Ранее МИД России сообщил об отправке срочного обращения генеральному секретарю ICAO Хуану Карлосу Саласару. Российская сторона призвала организацию принять конкретные меры для прекращения действий Украины, которые создают опасность для гражданской авиации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал найти способ ответить, если угрозы Киева в адрес гражданской авиации перейдут в реальные действия.

    Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с предупреждением о том, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным.

    Росавиация выпустила уведомление о нелегитимности документов Украины по российскому воздушному пространству. Авиаэксперт Гусаров заявил, что угрозы Зеленского не напугали зарубежные авиакомпании.

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    4 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    Axios: Уиткофф и Кушнер посетят Москву на выходных
    @ Jacquelyn Martin/AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут отправиться в Москву и Киев 5-6 сентября, пишет портал Axios.

    «Спецпосланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в эти выходные отправятся в Москву и Киев для переговоров о прекращении войны», – сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников, передает РИА «Новости».

    Журналисты ранее обратились в Белый дом с просьбой подтвердить возможный визит дипломатов в Россию и на Украину, однако ответа пока не последовало.

    Напомним, осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить российскую и украинскую столицы.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил вероятность требования Вашингтона о приостановке украинских атак на время визита делегации.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности Владимира Путина выслушать предложения посланников.

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    5 сентября 2026, 12:06 • Новости дня
    Американский самолет пересек границу России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правительственный борт Соединенных Штатов вошел в воздушное пространство России на фоне ожидаемого визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

    Воздушное судно из Соединенных Штатов оказалось над территорией страны, передает РИА «Новости». Согласно информации сервиса Flightradar, самолет Boeing C-32A пересек российскую границу примерно в 11.40 мск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о поездке Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Россию.

    Осведомленный источник подтвердил планы американских переговорщиков посетить Москву и Киев.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал визит этих дипломатов в обозримом будущем.

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    4 сентября 2026, 17:15 • Новости дня
    ВС России поразили действующий в интересах ВСУ логистический центр в Николаеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные с помощью беспилотников большой дальности нанесли удары по логистическим центрам и судам с западным вооружением для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Как сообщает ведомство в Max, в Николаевской области уничтожен логистический объект в Николаеве, обеспечивавший поставки военно-технического оборудования для ВСУ. В Киевской области был поражен центр в Броварах, где хранились товары двойного назначения и военное имущество.

    В Одесской области российские силы атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное, которая использовалась для подвоза боеприпасов украинским подразделениям. Кроме того, в порту Черноморск был поражен сухогруз с западным военно-техническим имуществом для украинской армии.

    Также в акватории Черного моря восточнее Одессы успешно атакованы сухогруз и танкер. На этих судах находились комплектующие для производства беспилотников, боеприпасы и горючее, предназначенные для нужд ВСУ.

    Напомним, 2 сентября российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    Днем ранее ударные дроны атаковали крупный логистический центр в Одесской области.

    В конце августа Вооруженные силы России нанесли групповой удар по логистическому центру в Броварах.

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    4 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    В офисе генпрокурора Украины прошли обыски

    Сотрудники НАБУ обыскали офис генпрокурора Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) организовали масштабную операцию в прокуратуре страны.

    Правоохранители таким образом решили пресечь деятельность организованной группы, которая занималась незаконным обогащением, передает ТАСС. «НАБУ и САП проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации во главе с должностным лицом офиса генерального прокурора Украины, причастной к крышеванию сети мошеннических колл-центров и легализации имущества», – говорится в совместном заявлении антикоррупционных ведомств.

    По информации издания «Украинская правда», в здании прокуратуры идут активные следственные действия. Источники сообщают, что силовики уже задержали начальника кибердепартамента Сергея Крапиву. Дополнительные подробности операции пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе НАБУ и САП инициировали масштабную спецоперацию против чиновников офиса Владимира Зеленского. Тогда правоохранители пришли с обысками к заместителю руководителя офиса президента Ирине Мудрой.

    Ранее сотрудники ведомств разоблачили схему вымогательства взятки сотрудниками офиса генпрокурора Украины.

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    4 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей

    Путин: Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей

    Путин призвал передать будущим поколениям россиян характер победителей
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета «Победа» заявил о необходимости передачи будущим поколениям россиян характера победителей, унаследованного от героических предков.

    Глава государства подчеркнул, что сохранение исторической правды остается важнейшим направлением государственной политики, передает РИА «Новости». По его словам, эта работа ведется постоянно и опирается на достижения предшествующих поколений.

    «Это те ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, которые должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки», – заявил Путин. Он добавил, что подвиги предков имеют огромное значение для укрепления единства общества.

    Президент также отметил значимую роль исторических примеров в воспитании молодежи. В качестве одного из них он привел трудовой подвиг подростков 14-15 лет, которые ковали победу в тылу во время Великой Отечественной войны.

    На параде Победы президент России Владимир Путин подчеркнул мотивирующее значение подвига поколения победителей для бойцов спецоперации.

    Глава государства отметил силу единства и преданности родине советского народа.

    Политолог Владимир Шаповалов назвал память о Великой Отечественной войне главным ориентиром для формирования образа будущего страны.

    Комментарии (6)
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    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

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    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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