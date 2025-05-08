Стало известно о планах Украины не возвращать долги 30 лет

Украина не планировала возвращать западные займы в течение 30 лет

Tекст: Денис Тельманов

Украина не будет возвращать долги западным странам в ближайшие 30 лет, передает ТАСС. Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что государственный долг страны уже достиг почти 100% ВВП, что значительно превышает уровень до начала боевых действий. По его словам, большая часть долгов была получена на льготных условиях, и отдавать эти средства не потребуется в ближайшие десятилетия.

«В ближайшие, условно, 30 лет мы эти долги не будем отдавать», – сказал Марченко в эфире украинского телеканала «Рада». Министр также отметил, что по обслуживанию долгов применяются либо льготные ставки, либо партнеры берут на себя выплату процентов.

Он подчеркнул, что Украина не сможет справиться без поддержки западных партнеров ни в условиях войны, ни в случае перехода к мирному существованию. Киев уже неоднократно подчеркивал, что финансировать может только военные расходы, а другие статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.

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