Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
МИД Словакии опроверг остановку выдачи виз россиянам
Власти Словакии не прекращали оформление туристических документов для граждан России, однако скорректировали приоритеты на летний период.
Словакия продолжает оформлять туристические визы россиянам, изменился лишь порядок распределения сроков на подачу заявлений. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Выдача туристических виз гражданам России не была приостановлена. Однако в связи с возможностями посольства Словакии в Москве и актуальными приоритетами на время летних месяцев изменилось распределение сроков на подачу заявления на визу», – заявили в словацком внешнеполитическом ведомстве.
Уточняется, что приоритет при рассмотрении заявок в летние месяцы отдается определенным категориям граждан. В первую очередь сроки для подачи документов предоставляются студентам, которые начинают обучение в сентябре, а также спортсменам, участвующим в профильных мероприятиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, визовый центр Словакии объявил о временном прекращении приема заявлений россиян на оформление шенгена.
Консульство этой страны возобновило выдачу туристических виз гражданам России в августе прошлого года.
Еврокомиссия опровергла информацию о подготовке полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам.