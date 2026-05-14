Нарышкин назвал условие военного решения конфликта на Украине
При отказе от дипломатического способа урегулирования конфликта на Украине у России имеются все законные основания сделать это военно-техническим путем, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. .
Нарышкин заявил, что Москва обладает потенциалом для силового завершения противостояния, передает ТАСС.
«Если дипломатическим путем это сделать не удастся, то у России имеются все законные основания и потенциал сделать это военно-техническим путем», – подчеркнул Нарышкин.
Глава ведомства напомнил, что российская сторона постоянно выступает с инициативами по мирному разрешению ситуации. По его словам, президент Владимир Путин неоднократно предлагал варианты дипломатического урегулирования с самого начала действий киевского режима против Донбасса в 2014 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее глава СВР спрогнозировал скорую утрату украинскими войсками способности к организованному сопротивлению.
Для мирного урегулирования конфликта российская сторона потребовала демилитаризации и закрепления безъядерного статуса Украины.