Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.0 комментариев
Количество жертв крушения парома у берегов Кипра возросло до 13
Число погибших при крушении парома у берегов Северного Кипра достигло 13
Спасатели обнаружили тело еще одного человека на месте крушения пассажирского судна около Северного Кипра, поиски 15 пропавших без вести продолжаются.
Число погибших в катастрофе с паромом у берегов Северного Кипра выросло до 13, передает РИА «Новости». «Число погибших при крушении пассажирского судна у берегов Северного Кипра возросло до 13 после обнаружения тела еще одного человека, поиски 15 пропавших без вести продолжаются», – сообщил турецкий телеканал.
Напомним, трагедия произошла 30 августа в море в 2,5 км от города Кирения. Пассажирский паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся.
В поисковой операции задействованы направленные из Турции корабли и спасательные подразделения. Специалисты непрерывно обследуют акваторию в районе затопления судна. По официальным данным, россиян среди жертв катастрофы нет. Правоохранительные органы арестовали девять сотрудников парома, включая капитана. Расследование причин крушения ведется в тесной координации с турецкими властями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне водолазы обнаружили дополнительные тела погибших пассажиров внутри затонувшего судна FiloJet.
Днем ранее вице-президент Турции Джевдет Йылмаз заявил о десяти жертвах кораблекрушения. В ходе расследования правоохранители установили факт покупки капитаном парома удостоверения в Гондурасе за 3,5 тысячи долларов.