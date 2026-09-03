Число жертв крушения парома у берегов Кипра выросло до десяти человек

Tекст: Антон Антонов

«Вчера было обнаружено тело одного из наших пропавших пассажиров, начаты необходимые процедуры для установления личности. Сегодня обнаружено еще одно тело», – заявил Йылмаз.

По его словам, есть другие признаки, которые указывают на возможность обнаружения новых тел, передает РИА «Новости» со ссылкой на Star.

Поисково-спасательные работы у Гирне продолжаются круглосуточно и будут вестись до получения окончательных результатов. Вице-президент добавил, что в связи с катастрофой начнется всестороннее расследование, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал установить все обстоятельства произошедшего.

Йылмаз подчеркнул, что виновные в халатности или ответственные за трагедию понесут наказание в соответствии с законом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число жертв крушения парома у берегов Кипра возросло до девяти человек.

Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра Унал Устель принял решение отстранить министра транспорта Эрхана Арыклы от должности для обеспечения объективного расследования.

Спасенную при крушении россиянку передали турецким родственникам, пока ее родители продолжают числиться пропавшими без вести.