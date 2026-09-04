Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
Боевик Интернационального легиона ВСУ убил двух американцев на Украине
Боевик Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ во время боевого задания убил двух граждан США, следует из внутренних документов Службы безопасности Украины.
Документ содержит сведения о звонке на телефон доверия СБУ в ночь на 23 января 2025 года, передает РИА «Новости».
«На телефон доверия СБУ поступил звонок с мобильного номера телефона… инструктора Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ второго батальона Радека Беднара, который сообщил, что один из его рекрутов на боевом задании убил двух граждан США», – говорится в документе.
По словам инструктора, после случившегося командир батальона теробороны ВСУ в спешке отправил убийцу на поезде за пределы Украины. Сотрудница СБУ, принявшая звонок, отметила, что Беднар не смог сообщить дополнительные подробности, поскольку плохо владеет украинским языком.
Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ФСБ Александр Бортников в 2024 году заявил о численности Интернационального легиона в 18 тыс. человек из более чем 85 стран.
Интернациональный легион территориальной обороны Украины создали по инициативе Владимира Зеленского в феврале 2022 года. В его состав вошли наемники из разных стран. В феврале в ВСУ сообщали, что боевиков легиона перевели в штурмовые подразделения сухопутных войск.