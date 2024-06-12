Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.3 комментария
ВС России «поздравили» украинских военных снарядом с надписью «С Днем России»
Украинский командный пункт на купянском участке фронта поражен расчетом гаубицы Д-30 «Дуняша» 1-й танковой армии, на одном из снарядов российские военные оставили поздравление с Днем России в адрес украинских военных.
Командный пункт ВСУ нашли с помощью дронов, его координаты передали расчету, передает ТАСС.
Командир орудия с позывным Амбал пояснил, что военнослужащие расчета решили поздравить украинских военных «вот таким чудным поздравлением».
Командир огневого взвода гаубиц Д-30 с позывным Тринадцатый заявил, что поражал опорные пункты с пехотой ВСУ, блиндажи, легкобронированную технику. Недавно он поразил грузовик с боекомплектом, он после попадания не смог доехать до украинских позиций.
ВСУ уменьшили контрбатарейную борьбу ствольной артиллерией, но нарастили попытки сбросов снарядов с дронов, таких, как «Баба-Яга». Из-за этого приходится тщательнее маскировать позиции растительностью, масксетями, над гаубицами устанавливают сетку-рабицу.