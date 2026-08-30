30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.0 комментариев
Паром с 279 пассажирами перевернулся у берегов Северного Кипра
Морское судно с почти 300 людей на борту потерпело бедствие и пошло ко дну в нескольких километрах от побережья.
Трагический инцидент произошел в акватории Турецкой Республики Северного Кипра, передает РИА «Новости». Местная пресса сообщает о начале масштабной поисково-спасательной операции после крушения пассажирского корабля.
«Паром компании Filo Denizcilik с 279 пассажирами начал тонуть в 2-2,5 км от берега города Гирне в ТРСК. Капитан сообщил, что судно начало набирать воду и перевернулось. Начата поисково-спасательная операция, есть раненые», – отмечает кипрское издание.
На помощь терпящим бедствие людям оперативно выдвинулись находившиеся поблизости катера.
Информацию о затоплении судна официально подтвердил министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы, добавив, что спасательные мероприятия продолжаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа текущего года в акватории Индонезии загорелось пассажирское судно со 130 пассажирами на борту.
Днем ранее на озере Кариба в Зимбабве перевернулось судно с более чем 160 пассажирами.
В июле у берегов вьетнамского острова Фукуок опрокинулся скоростной катер с туристами.