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Министра транспорта Северного Кипра уволили после крушения парома
Министра транспорта Северного Кипра Арыклы уволили после крушения парома
Министр транспорта Турецкой Республики Северного Кипра Эрхан Арыклы лишился своего поста после трагического крушения парома, унесшего жизни по меньшей мере девяти человек.
Премьер-министр частично признанного государства Унал Устель принял решение отстранить Эрхана Арыклы для обеспечения объективного расследования, передает РИА «Новости».
«Я сообщил министру транспорта Эрхану Арыклы, что отстранил его от должности в связи с тем, что управление полиции и судебные органы должны вести расследование инцидента без каких-либо сомнений», – заявил Устель.
Крушение парома стало резонансным событием в регионе. В результате трагедии погибли как минимум девять человек, что и послужило причиной кадровых перестановок в правительстве республики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа у берегов Северного Кипра затонул пассажирский паром с сотнями людей на борту. Капитан судна в числе первых покинул терпящий бедствие корабль.
В результате этой катастрофы погибла гражданка Российской Федерации.