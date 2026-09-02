Мэр Нью-Йорка запретил школьникам использовать искусственный интеллект

Мэр Нью-Йорка Мамдани запретил школьникам использовать искусственный интеллект

Tекст: Денис Тельманов

Власти Нью-Йорка приняли решение о введении годичного моратория на использование генеративного искусственного интеллекта учениками государственных школ, передает РИА «Новости». Ограничения коснутся детей, начиная от двухлетних участников образовательных программ и заканчивая учащимися восьмых классов.

«Начиная с этого учебного года мы введем годичный мораторий на генеративный ИИ для учащихся от 2-K до восьмого класса», – заявил Мамдани на пресс-конференции. Нововведение затронет около 600 тыс. детей, что составляет две трети всех учащихся государственных школ Нью-Йорка.

Кроме того, новая политика включает рекомендации по экранному времени. Для самых младших учеников вводятся ограничения на индивидуальное использование устройств.

Дневные лимиты составят 30 минут для третьих-пятых классов и 45 минут для шестых-восьмых классов.

Мамдани сравнил использование ИИ с приготовлением пищи: по его словам, шестилетний ребенок слишком мал для безопасного обращения с плитой, но к 16 годам он будет достаточно зрел для освоения этих навыков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зохран Мамдани официально вступил в должность мэра Нью-Йорка в начале текущего года.

Минпросвещения России анонсировало расширение изучения искусственного интеллекта в отечественных школах. Руководство НИУ ВШЭ впервые ввело правила использования нейросетей для студенческих научных работ.