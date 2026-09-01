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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    26 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    13 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    1 сентября 2026, 02:25 • Новости дня

    Спасенную при крушении парома на Кипре россиянку передали родственникам

    Tекст: Катерина Туманова

    Девочку с российским гражданством, которую спасли при крушении парома у побережья Кипра, передали турецким родственникам, пока ее родители числятся пропавшими без вести, заявили в посольстве России в Никосии.

    Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна «Фило-Джет» находились две гражданки России. Одну из них удалось спасти, вторая числится пропавшей без вести, передает РИА «Новости».

    «Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», – рассказали в посольстве.

    В посольстве уточнили, что пропавшая россиянка – Юлия Озджан. В списках пропавших фигурирует и ее супруг, гражданин Турции. Их малолетняя дочь Мила, у которой есть и российское, и турецкое гражданство, выжила.

    Консульский отдел поддерживает контакт с родными ребенка. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в воскресенье. Жертвами крушения стали восемь человек, еще 20 пассажиров считаются пропавшими без вести.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров.

    Руководство Северного Кипра рассматривает вероятность столкновения парома с неопознанным препятствием.

    29 августа 2026, 11:04 • Новости дня
    Турция начала переговоры с Россией и Украиной о новом зерновом коридоре

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара инициировала активные консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия через акваторию Черного моря, сообщили источники в минтранспорте и МИД Турции газете Ekonomim.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового маршрута для поставок сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости». Газета Ekonomim отмечает, что консультации ведутся на уровне министерств транспорта и иностранных дел.

    «Турция поддерживает постоянные и ускоренные дипломатические контакты с Москвой и Киевом по вопросу открытия нового зернового коридора», – подчеркнули источники издания. Они добавили, что успешный исход диалога обезопасит торговый флот и сдержит мировые цены на продовольствие.

    Глава совета директоров Палаты морской торговли Тамер Кыран подтвердил факт проведения встреч с профильными ведомствами. При этом точного графика принятия решений пока не существует. Поставки продовольствия по морю в данный момент практически остановлены.

    Представители турецкого бизнеса ожидают немедленного прекращения ударов по гражданским судам со стороны Киева. Ранее посол России Сергей Вершинин отмечал, что атаки на торговый флот осуществляются украинскими беспилотниками. Москва называла подобные инциденты вопиющими и нарушающими суверенитет соседнего государства.

    Напомним, изначальная Черноморская зерновая инициатива завершила свое действие летом 2023 года. Президент России Владимир Путин указывал на невыполнение западными странами своих обязательств в рамках достигнутых договоренностей.

    В акватории Черного моря беспилотник атаковал турецкий коммерческий танкер STAR II.

    Анкара провела закрытые консультации с Москвой и Киевом по защите гражданских судов.

    Замминистра иностранных дел России Александр Грушко опроверг получение официальных предложений от Турции о введении моратория на военные действия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала нецелесообразным возврат к односторонней схеме «Черноморской инициативы».

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    31 августа 2026, 18:06 • Новости дня
    США обогнали Россию по поставкам нефти в Турцию

    США в июне впервые обогнали Россию и стали крупнейшим поставщиком сырой нефти в Турцию. На американское сырье пришлось 21% всего турецкого импорта.

    Как сообщает газета Sozcu со ссылкой на данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции, в июне Анкара импортировала из США 570 тыс. 676 тонн сырой нефти. При этом в первые четыре месяца 2026 года американская нефть вообще не поставлялась в страну. В мае ее доля выросла до 13%, а уже в июне достигла 21%. По данным американской статистики, в мае Турция стала 11-м крупнейшим покупателем нефти из США.

    В то же время общий объем импорта сырой нефти Турцией в июне сократился на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,66 млн тонн. Поставки сырой нефти и нефтепродуктов в совокупности снизились на 12,9%, составив 4,02 млн тонн. В этой более широкой категории Россия пока сохраняет первое место с объемом 1,52 млн тонн. США заняли вторую строчку с 570 тыс. 676 тонн, а Казахстан – третью с 464 тыс. 022 тонн.

    После начала конфликта на Украине в 2022 году и сокращения закупок российского сырья западными странами Турция стала одним из крупнейших покупателей нефти из России.

    Однако впоследствии турецкие нефтеперерабатывающие предприятия начали активнее диверсифицировать поставки. Помимо России, они стали закупать сырье у Казахстана, Ирака, Бразилии, Гайаны и США. На изменение структуры импорта повлияли санкции против российских энергетических компаний, а также перебои с поставками через Черное море.

    Турция также нарастила закупки дизельного топлива в США и Индии. В августе объемы импорта достигли рекордных уровней после того, как Россия ввела запрет на экспорт дизеля, а конфликт вокруг Ирана нарушил работу других маршрутов поставок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем импорта Турции из России за первые четыре месяца текущего года уменьшился на 3,5 млрд долларов. Турецкие нефтеперерабатывающие заводы на фоне антироссийских санкций стали наращивать закупки сырья у альтернативных поставщиков. Американские власти неоднократно призывали Анкару полностью отказаться от приобретения российских энергоносителей.

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    31 августа 2026, 21:09 • Видео
    Маск обещал помочь Украине. Но есть нюанс

    Самый богатый человек мира – Илон Маск – на встрече с бывшим министром обороны Украины Михаилом Федоровым пообещал разрешить использование спутников «Старлинк» для наведения ракет по целям в России. Но при одном условии.

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    29 августа 2026, 08:59 • Новости дня
    Посольство России в Непале попросило помощи в поиске пропавших россиян

    Посольство России призвало родных пропавших в Непале подавать запросы на поиск

    Tекст: Вера Басилая

    Посольство России обратилось к родным пропавших в Непале россиян с просьбой направлять официальные запросы для организации поисков в зоне сильного наводнения.

    Российская дипломатическая миссия в Непале призвала родственников соотечественников, которые могли оказаться в районе стихийного бедствия и не выходят на связь, направлять официальные обращения, передает РИА «Новости».

    «Посольство хотело бы попросить родственников лиц, которые предположительно находились в зоне бедствия, но не вышли на связь, направить нам официальные обращения с запросом их поиска», – говорится в заявлении дипломатов.

    В посольстве отметили, что на данный момент новых сведений о россиянах в зоне затопления нет. Ранее сообщалось о двух пропавших без вести гражданах России, местонахождение еще троих выяснялось. Восемь россиян смогли самостоятельно эвакуироваться в Катманду.

    В результате разрушительного наводнения в Непале без вести пропали почти 2,5 тыс. человек.

    Число жертв масштабного стихийного бедствия на севере страны возросло до 579 человек.

    В зоне мощного паводка изначально исчезли восемь российских туристов.

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    30 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Мятежники попытались попасть в отель с российскими дипломатами в Нигере

    Посол Воропаев: Мятежники пытались попасть в отель с дипломатами в Ниамее

    Tекст: Антон Антонов

    В столице Нигера Ниамее люди с оружием попытались попасть в отель, где остановились сотрудники российского посольства и депутаты стран Конфедерации государств Сахеля, сообщил посол России в Нигере Виктор Воропаев.

    Вооруженные люди попытались проникнуть в гостиницу Bravia в Ниамее, где размещались депутаты, прибывшие на первую сессию парламента стран Конфедерации государств Сахеля, передает ТАСС.

    «Была попытка проникновения на территорию гостиницы вооруженных людей, но она была отбита», – сказал дипломат. В этой же гостинице временно работают и проживают сотрудники российского посольства.

    Вечером 28 августа Воропаев участвовал в торжественном ужине для депутатов, организованном в гостинице. Ночью посол слышал продолжительную стрельбу в районе Bravia.

    Первая сессия парламента Конфедерации государств Сахеля проходила в Ниамее с 24 по 29 августа. На ее открытие в качестве гостей пригласили членов законодательных собраний Чада и Того, большинство из них разместились в гостинице Bravia.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице Нигера Ниамее в ночь на 29 августа 2026 года произошли вооруженные столкновения со стрельбой и взрывами.

    Минобороны Нигера позже отчиталось о подавлении попытки мятежа группы военнослужащих на базе 101 в Ниамее.

    Военное руководство страны поблагодарило российских военнослужащих Африканского корпуса Минобороны за содействие в подавлении мятежа.

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    30 августа 2026, 06:38 • Новости дня
    Китай назвал гражданство 261 пропавшего после селя иностранца

    После селя на границе с Непалом в Китае пропал 261 иностранец из 23 стран

    Tекст: Антон Антонов

    После схода мощного селя на границе Китая и Непала связь потеряна с 261 иностранцем из 23 стран, сообщили китайские власти.

    «На настоящий момент в результате проверки после схода селя в уезде Гьиронг выявлено, что потеряна связь с 261 иностранным гражданином… в том числе с тремя гражданами России», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Помимо россиян, пропали 104 гражданина Непала, 49 граждан Индии, 33 гражданина Латвии, 18 граждан США и 15 граждан Британии.

    В списке потерявшихся также по шесть человек из Канады и Австралии, четыре из ЮАР, по три из Малайзии и Германии, по два из Ирландии, Эстонии, Франции, Нидерландов и Новой Зеландии. Еще по одному пропавшему числится за Казахстаном, Финляндией, Литвой, Португалией, Украиной, Испанией и Венгрией.

    Китайская сторона уже уведомила дипломатические представительства всех перечисленных стран о ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на китайско-непальской границе из-за наводнения и селя пропали свыше 550 человек.

    Посольство России в Китае сообщило, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия.

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    30 августа 2026, 15:52 • Новости дня
    Турция направила военные корабли к месту крушения катамарана у Северного Кипра

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Турция направила к Северному Кипру силы ВМС, катера береговой охраны и авиацию для проведения поисково-спасательных работ после крушения пассажирского катамарана.

    Трагедия развернулась в полдень по местному времени, передает ТАСС. Судно катамаранного типа FiloJet направлялось из кипрского порта Гирне в турецкую провинцию Мерсин, однако по неизвестным причинам перевернулось на маршруте.

    «30 августа поступила информация, что пассажирское судно FiloJet с 259 пассажирами и восемью членами экипажа на борту, следовавшее из порта Гирне в порт Ташуджу, начало набирать воду и находится под угрозой затопления примерно в семи километрах от порта Гирне», – сообщила пресс-служба ведомства.

    Власти Турции оперативно отреагировали на сигнал бедствия. В зону крушения направили четыре платформы береговой охраны, пять катеров, два вертолета и судно Aksunger-3. В министерстве добавили, что спасательную операцию усилили шестью кораблями военно-морских сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром с сотнями людей на борту потерпел бедствие у побережья города Гирне.

    Министр транспорта ТРСК Эрхан Арыклы заявил о наличии погибших и тяжелораненых среди пассажиров.

    Жертвами этого крушения стали по меньшей мере шесть человек.

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    29 августа 2026, 17:15 • Новости дня
    МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам

    IHA: МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля из-за атак Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря, сообщило агентство IHA.

    Как сообщает IHA со ссылкой на дипломатический источник, Джеляль вызван в МИД после атак украинских военных на два турецких судна в акватории Черного моря в конце августа, передает РИА «Новости».

    «Посол Украины в Анкаре был вызван в МИД Турции после ударов по судну турецкого владельца Lider Bordo Mavi 26 августа у Туапсе и удара 27 августа по судну Lider Kocatepe, направленному на помощь первому», – приводит агентство слова собеседника.

    Послу была передана реакция турецкой стороны на эти инциденты. Дипломата предупредили о необходимости обеспечивать безопасность людей, имущества, судоходства и окружающей среды в Черном море.

    Напомним, турецкое грузовое судно Lider Bordo Mavi подверглось атаке украинских беспилотников в Черном море.

    Днем ранее беспилотный аппарат повредил коммерческий танкер STAR II.

    Из-за регулярных ударов Киева по коммерческому флоту бывший военный атташе республики Ихсан Сефа потребовал заблокировать движение украинских кораблей через черноморские проливы.

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    30 августа 2026, 03:44 • Новости дня
    Россиянку с 32 игуанами в чемодане задержали в Эквадоре

    Полиция Эквадора задержала гражданку России с 32 игуанами в чемодане

    Tекст: Антон Антонов

    В аэропорту столицы Эквадора Кито задержали россиянку, которая пыталась провезти в багаже десятки эндемичных игуан с Галапагосских островов, сообщила эквадорская полиция.

    «В Кито полиция Эквадора обнаружила в багаже гражданина России 32 экземпляра морских игуан с Галапагосских островов», – говорится в сообщении полиции.

    Женщину подозревают в незаконной торговле дикими животными. Операцию по ее задержанию провели совместно с прокуратурой и природоохранными органами, которые сейчас занимаются идентификацией животных и обеспечением их защиты, передает РИА «Новости».

    В полиции не раскрыли, откуда именно вывезли игуан и куда россиянка планировала их доставить.

    Морские игуаны являются эндемичным видом, который встречается только на Галапагосских островах.

    В ведомстве подчеркнули, что дикие животные должны находиться под охраной, а не становиться товаром для незаконной торговли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, калининградские таможенники нашли 116 редких ящериц в подкладке куртки пассажирки, направлявшейся в Польшу.

    В аэропорту Шереметьево сотрудники таможни обнаружили у вернувшегося из Китая мужчины 64 незадекларированные части редких крокодилов.

    Красноярские таможенники ранее изъяли у туристки чучело сиамского крокодила, привезенное из Вьетнама в качестве сувенира.

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    29 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Посольство сообщило о восьми пропавших россиянах в зоне бедствия в Непале

    Посольство: В зоне бедствия на границе Непала и Китая пропали восемь россиян

    Tекст: Валерия Городецкая

    В зоне масштабного стихийного бедствия на границе Китая и Непала бесследно исчезли восемь российских граждан, сообщили в посольстве России в Китае.

    «По состоянию на вечер 29 августа восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия на китайско-непальской границе», – заявили в дипломатическом представительстве, передает РИА «Новости».

    В посольстве добавили, что информация об обнаружении граждан России к настоящему моменту не поступала.

    Ранее российское посольство призвало родственников пропавших туристов направлять официальные запросы на поиск.

    Число жертв масштабного наводнения на севере Непала достигло 538 человек.

    Местные спасатели приостановили поисковые операции из-за резкого подъема уровня воды в реке.

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    30 августа 2026, 14:54 • Новости дня
    Российская пловчиха победила на заплыве в Дарданеллах

    Россиянка Короткова одержала победу на межконтинентальном заплыве в Дарданеллах

    Tекст: Вера Басилая

    Россиянка Марина Короткова показала лучший результат среди женщин старшего возраста на межконтинентальном заплыве через пролив Дарданеллы в Турции.

    Марина Короткова заняла первое место в категории от 65 до 69 лет на 39-м заплыве через турецкий пролив Дарданеллы, передает РИА «Новости». Она проплыла дистанцию за 56 минут 54 секунды. Всего в воскресном соревновании приняли участие более 1,5 тыс. пловцов.

    «Я участвовала в заплыве впервые, а в июне проплыла 150 км по Дону», – рассказала победительница. Третье место в возрастной группе от 35 до 39 лет досталось еще одной россиянке Екатерине Барбашиной.

    Организаторы отмечают, что из-за сильного южного течения фактическая дистанция сокращается с пяти до трех с половиной километров. Опытные участники предупреждают, что плыть по прямой линии ошибочно. В этом году особое внимание уделили мерам безопасности после гибели российского спортсмена на Босфоре в августе 2025 года.

    Количество участников из России выросло почти втрое и достигло 50 человек из 300 иностранных атлетов. Об этом сообщил представитель турагентства Wilusa Tur Эрхан Измирлиоглу.

    Неделей ранее около 2,5 тыс. спортсменов переплыли пролив Босфор.

    В августе прошлого года российский пловец Николай Свечников пропал во время межконтинентального заплыва.

    После этого инцидента турецкие организаторы усилили меры безопасности на соревнованиях в Дарданеллах.

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    31 августа 2026, 09:57 • Новости дня
    Aksam сообщил о вылете Эрдогана на переговоры с Путиным

    Эрдоган вылетел в Бишкек на саммит ШОС для переговоров с Путиным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где также во вторник ожидаются его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, сообщила газета Aksam.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что на полях мероприятия пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Эрдоган отправился из аэропорта Анкары в столицу Киргизии Бишкек для участия в саммите ШОС», – отмечает турецкая газета Aksam. В поездке главу государства сопровождает супруга Эмине Эрдоган.

    Накануне помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Эрдогана в Бишкеке запланирована на 1 сентября. Стороны намерены обсудить ситуацию на Украине и обстановку в Черном море. В рамках саммита турецкий лидер также проведет ряд других двусторонних встреч.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал поездку Владимира Путина на саммит ШОС в Киргизию.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков рассказал о запланированных двусторонних встречах главы государства.

    Ранее турецкий лидер высоко оценил позицию Москвы по дипломатическому урегулированию украинского конфликта.

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    31 августа 2026, 03:23 • Новости дня
    В Турции заявили о контактах с Москвой и Киевом по вопросам судоходства

    Tекст: Антон Антонов

    Анкара продолжает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море, сообщил источник в турецком правительстве.

    «Турция находится в контакте с Москвой и Киевом по ситуации с безопасностью судоходства в Черном море», – сказал источник РИА «Новости» на фоне участившихся атак ВСУ на суда в акватории.

    По его словам, турецкая сторона внимательно следит за развитием обстановки в регионе и исходит из необходимости обеспечить безопасность гражданских судов.

    Собеседник агентства добавил, что Турция намерена поддерживать диалог со всеми сторонами конфликта, чтобы снизить риски для морской торговли в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов ВСУ по двум турецким судам в конце августа.

    Анкара вела закрытые консультации с Россией и Украиной о создании механизма предотвращения атак на гражданский флот.

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    31 августа 2026, 02:41 • Новости дня
    Посольство сообщило об отсутствии россиян среди жертв крушения парома у Кипра

    Tекст: Антон Антонов

    Среди пострадавших и погибших в результате крушения парома у берегов Кипра граждан России нет, сообщило посольство России в Никосии.

    «По данным северо-кипрского МИД, данных о том, что среди жертв были граждане России, нет», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Кроме того, граждан России нет и в числе лиц, которым потребовалась помощь медиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне.

    Число жертв крушения парома у берегов Кипра достигло восьми человек.

    Власти Северного Кипра объявили трехдневный национальный траур в связи с трагедией.

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    31 августа 2026, 08:41 • Новости дня
    Ekonomim: Зерно подорожает из-за атак в Черном море

    Ekonomim: Мировое зерно подорожает на 12% из-за атак на суда

    Tекст: Мария Иванова

    Непрекращающиеся удары украинских беспилотников по торговым судам в Черном море серьезно угрожают стабильности мирового продовольственного рынка и могут спровоцировать резкий скачок стоимости пшеницы.

    Ситуация с атаками на суда в Черном море может привести к росту мировых цен на зерно на 10-12%, пишет газета Ekonomim со ссылкой на представителей турецкого бизнеса, передает РИА «Новости».

    Напряженность в регионе усилилась после удара по судну Lider Bordo Mavi под управлением турецкого оператора у берегов Туапсе. На следующий день было атаковано судно Lider Kocatepe, направленное для его буксировки.

    «Если проблема не будет решена в течение двух месяцев, рост цен может превысить 10%», – заявил председатель Стамбульской ассоциации экспортеров зерновых Казым Тайчы. Турецкая ассоциация судовладельцев представила доклад о нападениях на торговые суда, согласно которому только в июле украинские силы атаковали более 206 судов.

    Генеральный директор Transbosphor Denizcilik Мустафа Джан отметил, что интенсивность атак на торговые суда в Черном море значительно выросла за последний месяц. По его словам, если этот процесс продлится пять месяцев, около 150 судов могут отправиться на металлолом, а около 20 ведущих судовладельцев могут исчезнуть с рынка. Судовладельцы уже не получают достаточной прибыли, их финансовая устойчивость снижается.

    Турция поддерживает контакты с Москвой и Киевом по вопросам безопасности судоходства в Черном море. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками, ранее заявлял посол РФ в Турции Сергей Вершинин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вопиющим случаем атаки на танкеры, заявив, что это посягательство на суверенитет Турции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа МИД Турции вызвал украинского посла из-за атак на турецкие суда в Черном море.

    Ранее беспилотный аппарат нанес удар по коммерческому танкеру STAR II.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    31 августа 2026, 17:20 • Новости дня
    Фидан: Анкара обсуждает с Москвой и Киевом безопасность судоходства в Черном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Анкара поддерживает постоянную связь с Москвой и Киевом для решения проблем безопасности навигации в акватории Черного моря, сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан.

    Заявление прозвучало по итогам заседания политического и оборонного комитета Мекканского пакта в Стамбуле, передает ТАСС. «Обеспечение безопасности судоходства, действительно, остается большой проблемой, причем не только для Черного моря, но теперь и для глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства Турции.

    По словам министра, зерновые грузы не попадают на мировые рынки, из-за чего Анкара получает множество запросов от разных государств. Фидан добавил, что при возникновении необходимых условий турецкая сторона готова содействовать заключению нового договора, аналогичного прежней зерновой сделке.

    Напомним, МИД Турции вызвал посла Украины из-за ударов по турецким судам.

    Турецкие дипломаты обсуждают с представителями России и Украины открытие нового зернового коридора.

    Ранее Анкара предложила сторонам конфликта мораторий на военные действия в акватории.

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