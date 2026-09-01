Спасенную при крушении парома на Кипре россиянку передали родственникам

Tекст: Катерина Туманова

Ранее сообщалось, что на борту затонувшего судна «Фило-Джет» находились две гражданки России. Одну из них удалось спасти, вторая числится пропавшей без вести, передает РИА «Новости».

«Наши дипломаты, которые с первых минут трагедии находились на севере Кипра и следили за развитием ситуации, внимательно отслеживали информацию о состоянии здоровья девочки, которая после кораблекрушения находилась в военном госпитале в Кирении. В настоящее время Мила Озджан доставлена к родственникам в Турцию», – рассказали в посольстве.

В посольстве уточнили, что пропавшая россиянка – Юлия Озджан. В списках пропавших фигурирует и ее супруг, гражданин Турции. Их малолетняя дочь Мила, у которой есть и российское, и турецкое гражданство, выжила.

Консульский отдел поддерживает контакт с родными ребенка. Паром, на борту которого находились 259 пассажиров и восемь членов экипажа, перевернулся в воскресенье. Жертвами крушения стали восемь человек, еще 20 пассажиров считаются пропавшими без вести.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пассажирский паром перевернулся в нескольких километрах от побережья города Гирне. Затонувшее судно опустилось на глубину 514 метров.

Руководство Северного Кипра рассматривает вероятность столкновения парома с неопознанным препятствием.