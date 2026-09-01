Российские космонавты поздравили учащихся с Днем знаний с борта МКС

Заслуженный учитель Шевченко предостерегла родителей от тяжелых портфелей и яркого декора для школьников
«Одна из самых распространенных ошибок родителей – неправильно выбранный школьный портфель. Ребенку придется носить его каждый день, поэтому он должен быть максимально легким, ведь внутри еще будут учебники и другие школьные принадлежности. Слишком тяжелый портфель может нарушить равновесие ребенка и даже привести к падению. Поэтому лучше выбирать легкую модель с ортопедической спинкой и регулируемыми лямками, которые можно подогнать под рост ребенка», – говорит Шевченко.
Цвет и рисунок портфеля стоит выбирать вместе с ребенком, ведь вещь должна ему нравиться, отметила педагог. При этом в портфеле не должно быть слишком большого количества карманов, потому что во время подготовки к уроку первоклассники теряются в обилии отделений и не могут найти, где лежит пенал, а где салфетки. Она посоветовала родителям заранее познакомить ребенка с портфелем и проговорить, что и в каком кармане лежит.
«У ребенка обязательно должны быть вода, влажные и сухие салфетки, ведь не все дети решаются лишний раз подойти к учителю и спросить, где что взять. В том числе они могут растеряться в туалетных комнатах», – отмечает педагог.
Подбор канцелярии, по ее словам, надо начинать с пенала: «Удобнее выбрать пенал на молнии в виде небольшой раскладушки на один разворот. Пластмассовые пеналы, которые туго открываются и с шумом падают на парту, могут отвлекать и мешать учителю и другим детям на уроке. В компактный пенал достаточно положить простой карандаш, ручку, ластик и несколько цветных карандашей».
«Слишком большая раскладушка займет много места на парте, а ребенку придется тратить время на поиски нужного оттенка вместо того, чтобы сосредоточиться на задании. Из карандашей я как учитель советовала бы выбирать хорошие трехгранные модели с ортопедической формой – их удобно держать в руке. Простых карандашей лучше взять два-три, чтобы в случае поломки у ребенка сразу был запасной. Это особенно важно в период обучения грамоте, когда многие учителя просят детей писать именно карандашом», – добавила учитель начальных классов. Точилку стоит выбирать с контейнером, чтобы ребенок мог поточить карандаш прямо на уроке, не вставая с места, подчеркивает собеседница.
В целом все канцелярские принадлежности для школьника должны быть легкими и анатомически правильными, без громоздких деталей, бабочек и цветочков, которые утяжеляют предметы. Более того, все брелоки, игрушки на колпачках ручек и прочие интерактивные иллюстрации на ручках и карандашах отвлекают школьника и его соседа по парте от учебы, поэтому их вовсе стоит избегать. Линейку на первых порах лучше брать такую, чтобы она помещалась в пенал, а для учеников первого и второго классов лучше выбирать еще и ту, что с держателем, чтобы она не скользила по листу.
«С ручками все индивидуально. Для первого и второго классов нужна ручка с толстым пишущим узлом, чтобы линия была видна и ребенку не приходилось прилагать усилий для нажима. В третьем и четвертом классах узел может быть тоньше, но подбирать его нужно под конкретного ребенка. Я за ортопедические трехгранные ручки или ручки с насадкой, чтобы ребенок не выворачивал руку. И я однозначно против стирающихся ручек, да и в большинстве школ учителя их запрещают, ведь в критериях оценки есть такой показатель, как исправление», – объясняет Шевченко.
Она рассказывает, что на первых этапах обучения письму детей в школах часто призывают писать простым карандашом, чтобы кривую линию можно было стереть и исправить, а на ручку переходят постепенно, когда сформируются первые навыки. Также она обратила внимание, что в первом классе учителя нередко просят завести зеленую ручку для выделения орфограмм, поэтому ее лучше приобрести заранее. Для третьего и четвертого классов могут потребоваться транспортир и циркуль, когда вводятся темы про углы, окружность, радиус и диаметр.
«Для уроков творчества понадобятся акварельные краски или гуашь, разные кисточки, лучше беличьи или колонковые, потоньше и потолще, а также банка-непроливайка и фартук. Нужны хорошие легкие ножницы, цветной и белый картон, цветная бумага, клей и пластилин, хотя по пластилину у каждого учителя бывают свои требования. Все это удобно сложить в папку на молнии и обязательно подписать, чтобы было понятно, чьи это вещи. Маленькие дети не всегда запоминают свои принадлежности, поэтому наклейки и подписи очень помогают», – замечает педагог.
Отвечая на вопрос об идее закупать всем детям одинаковые канцтовары, чтобы никто не завидовал, собеседница отмечает, что одинаковые тетради в начальной школе действительно удобны для работы учителя. По ее словам, когда у всего класса они одного цвета, педагогу проще давать общие задания и собирать работы на проверку, а если родители против, можно сделать одинаковые обложки или наклейки. При этом закупать полностью одинаковую канцелярию она считает нелогичным.
«Хоть что-то у ребенка должно быть свое, то, что его отличает. Кому-то нравятся мишки, поэтому у него пенал с мишками, а у кого-то с машинкой, и в этом нет ничего страшного. Кто-то левша, и ему нужна ручка для левшей, у кого-то рука уже поставлена, и подойдет тонкий узел, а кому-то нужна ручка потолще. Смысла закупать всем одинаковое я особого не вижу. При этом в классе полезно иметь общий запас на случай, если ребенок что-то забыл дома, чтобы он не расстраивался, а спокойно взял нужную вещь и потом вернул на место», – заключила Шевченко.
Ранее психолог-консультант Инна Бушевская предупредила, что резкое возвращение к учебному расписанию может вызвать у детей сильный стресс. Поэтому она посоветовала родителям сохранять спокойствие, в первый месяц осени не предъявлять завышенных требований к успеваемости, а также отложить дополнительные секции и занятия с репетиторами на две-три недели.
Также эксперты в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвали самые стрессовые периоды учебного года для школьников. По их словам, тяжелее всего детям даются начало и конец года, а также концы четвертей и полугодий, когда накапливается усталость и растет число контрольных и экзаменов.